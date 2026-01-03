ETV Bharat / health-and-lifestyle
डाळींनी मधुमेह नियंत्रित करता येऊ शकतो काय? अभ्यास काय म्हणतो
तज्ञ म्हणतात की नियमित आहारात डाळींचा समावेश करणं आरोग्यासाठी चांगलं आहे. कारण डाळींचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. मधुमेहींसाठी डाळी सर्वोत्तम मानले जातात.
Published : January 3, 2026 at 8:31 PM IST
pulses can control diabetes: मसूर, हरभरा, वाटाणे... कोणत्याही प्रकारच्या डाळी चविष्ट असतात. डाळी केवळ चविष्टच नाही तर पोषक तत्वांनीही समृद्ध असते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, प्रथिने समृद्ध असलेल्या डाळी स्नायूंच्या वस्तुमानातही वाढ करतात. डाळी आणि तृणधान्ये मधुमेहाचे व्यवस्थापन करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शरीराला आवश्यक प्रथिने प्रदान करण्याव्यतिरिक्त, ते फायबरमध्ये समृद्ध असल्याचं म्हटलं जाते. असं म्हटलं जातं की, फायबर शरीरातील चरबी आणि कॅलरीज कमी करण्यास मदत करते.
जेव्हा शरीर पुरेसे इन्सुलिन तयार करत नाही किंवा शरीर त्याच्याकडे असलेल्या इन्सुलिनचा योग्य वापर करू शकत नाही तेव्हा रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. याला मधुमेह म्हणतात. जर हे वाढले तर हृदयरोग आणि मूत्रपिंडाच्या समस्यांपासून ते दृष्टी कमी होणे आणि लठ्ठपणापर्यंत अनेक समस्या उद्भवतात. असं म्हटलं जातं की, आहारात डाळींचा समावेश केल्याने रक्तातील ग्लुकोजची जलद वाढ रोखली जाऊ शकते. ज्यामुळे साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते. तसंच, असं म्हटलं जातं की, त्यात असलेले फायबर कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करते.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी फायदे: डाळी हा भारतीय आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जरी त्यात कार्बोहायड्रेट्स असले तरी, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, डाळींच्या कमी ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे (GI) रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही. त्यामध्ये असलेले प्रथिने आणि फायबर साखर हळूहळू सोडतात. जे ग्लायसेमिक नियंत्रणासाठी चांगले आहे. मांस न खाणाऱ्यांसाठी प्रथिने मिळविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे डाळी असल्याचं म्हटलं जाते. diabetes.org.uk च्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, डाळींमधील कार्बोहायड्रेट्स हळूहळू रक्तातील ग्लुकोजमध्ये रूपांतरित करतात. त्यामुळे ग्लुकोजची पातळी हळूहळू वाढते.
तुमच्यासाठी कोणत्या डाळी चांगल्या?: जास्त वजन आणि मधुमेह नियंत्रित करणे हे आजकाल एक मोठे आव्हान बनले आहे. तज्ञांचा असा सल्ला आहे की, 55 पेक्षा कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) असलेले धान्य सेवन केल्याने वजन आणि मधुमेह नियंत्रित होण्यास मदत होऊ शकते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, डाळी इन्सुलिन प्रतिरोध, टाइप 2 मधुमेह आणि संबंधित समस्या टाळू शकतात.
मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी कोणत्या डाळी चांगल्या आहेत?
चणा डाळ: चणा डाळीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स जीआय फक्त 8 आहे. तज्ञ म्हणतात की, त्यात प्रथिने आणि फॉलिक अॅसिड भरपूर प्रमाणात आढळतात. हे नवीन पेशींच्या निर्मितीस मदत करतात. म्हणून मधुमेही रुग्णांनी चणा डाळीचा आहारात समावेश करावा.
राजमा: राजम्याचा जीआय 19 आहे. हा त्वचा आणि डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगला असल्याचे म्हटले जाते. रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते असंही म्हटलं जाते.
मूग डाळ: ही सर्वात आरोग्यदायी डाळींपैकी एक आहे. गर्भवती महिला, वृद्ध आणि वाढत्या मुलांसाठी ती खूप चांगली असल्याचं म्हटलं जातं. त्यात प्रथिने, लोह आणि जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात.
हरभरे: हे चविष्ट असतात. ते स्नॅक्स म्हणून देखील खाऊ शकतात. त्यात फायबरचे प्रमाण जास्त असते. हरभरे खाल्ल्याने बराच काळ पोट भरलेले राहते. हेरिंग्टनएमसी, एनएचएस.यूके यांच्या अभ्यासानुसार, त्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स ४२ आहे.
हे देखील महत्त्वाचे
बार्ली: बार्लीचा जीआय 25-30 च्या दरम्यान असते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यात जास्त फायबर असल्याने ते हळूहळू पचते. असं म्हटलं जातं की, ते आतड्यांचे आरोग्य राखते आणि अतिरिक्त वजन नियंत्रित करते.
कांग: कांगचा जीआय फक्त 30-35 असतो. टाइप 2 मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी ते खूप उपयुक्त असल्याचं म्हटलं जातं. तसंच त्यात फायबर आणि लोहासह कॅल्शियम मुबलक प्रमाणात आढळते. ब्राउन टॉप बाजरीचा ग्लायसेमिक जीआय फक्त २० असतो. त्यात अनेक सूक्ष्म पोषक घटक असतात आणि ते हळूहळू ऊर्जा सोडतात. हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी हे उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं.
ओट्स: ओट्सचा जीआय 41-50 असतो. त्यात प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात असे म्हटले जाते. ते संपूर्ण आरोग्य प्रदान करतात आणि मधुमेह नियंत्रित करतात असे म्हटले जाते.
एमर गहू (खपली गहू): जीआय 40-45 दर्शवते. असं म्हटलं जातं की, दुपारच्या जेवणात यापासून बनवलेली ब्रेड खाल्ल्याने वजन आणि साखर नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)