ETV Bharat / health-and-lifestyle

तुम्हाला लवकर थकवा येतो का? ‘हे’ पदार्थ खाल्ल्याने मिळेल झटपट एनर्जी!

दिवसभर कमामध्ये असल्यामुळे अनेकांना थकवा जाणवतो. परंतु काही पदार्थांच्या सेवनाने दिवसभर ऊर्जादायी राहण्यास मदत होते.

PROTEIN RICH FOOD BENEFITS WHAT FOOD GIVES YOU ENERGY FAST ENERGY LEVEL INCREASING FOODS PROTEIN RICH FOODS FOR ENERGY
तुम्हाला लवकर थकवा येतो का? ‘हे’ पदार्थ खाल्ल्याने मिळेल झटपट एनर्जी! (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 4, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

protein Rich Food Benefits: सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे अनेकांना ताणतणाव आणि थकवा येतो. अशावेळी येणारा थकवा टाळण्यासाठी आणि सक्रिय राहण्यासाठी, तज्ञ दैनंदिन आहारात प्रथिनेयुक्त पदार्थांचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात. ते म्हणतात की, हे पदार्थ शरीराच्या स्नायू प्रणालीला बळकटी देतात. परिणामी, थकवा दूर होतो. याव्यतिरिक्त, हे पोषक घटक हृदयाचे आरोग्य आणि रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारण्यास देखील मदत करतात. असं स्पष्ट केलं आहे की, प्रथिनेयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने जास्त काळ पोट भललेलं असते. वजन नियंत्रित ठेवणाऱ्यासाठी हे उत्तम आहे.

  • काजू: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, बदाम, पिस्ता आणि अक्रोड यांसारखे ड्राय फ्रुट्स दररोज माफक प्रमाणात खाणे चांगले आहे, हे पदार्थ प्रथिनेंनी परिपूर्ण आहेत. विशेषतः ते हृदयासाठी चांगले आहेत. तुम्ही रात्रभर पाण्यात भिजवलेले ड्राय फूट्स खाऊ शकता तसंच सॅलड आणि शिजवलेल्या भाज्यांसह देखील खावू शकता. काजूमध्ये कॅलरीज देखील जास्त असतात, म्हणून ते माफक प्रमाणात खाण्याचा सल्ला दिला जातो. २०२३ मध्ये न्यूट्रिएंट्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या "काजू आणि हृदयरोग परिणाम: पुरावा आणि भविष्यातील दिशानिर्देशांचा आढावा" या अभ्यासात देखील हे आढळून आले. (अहवालासाठी येथे क्लिक करा)
  • दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. जी स्नायूंच्या निर्मितीस मदत करतात. तज्ञ असंही म्हणतात की, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात. या संदर्भात, कमी चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो.
  • सोयाबीन: सोयाबीनमध्ये प्रथिने जास्त प्रमाणात असतात असं म्हटलं जाते. तुम्ही सोया मिल्क, सोया पेस्ट आणि टोफूच्या स्वरूपात देखील ते सेवन करू शकता. असं म्हटलं जातं की, सोया मिल्कमध्ये देखील नियमित दुधाप्रमाणेच प्रथिने जास्त असतात. मात्र, काही लोकांना हे सहन होत नाही, म्हणून अशा लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा अशी शिफारस केली जाते.
  • डाळी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, विविध डाळी, वाटाणे आणि मसूर यासारख्या डाळींमध्ये आढळणाऱ्या पोषक तत्वांचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. ते स्पष्ट करतात की, त्यामध्ये विशेषतः प्रथिने जास्त असतात. काही अभ्यासानुसार डाळींमधील फायबरचे प्रमाण शरीराचे वजन नियंत्रित ठेवते. ते असेही म्हणतात की त्यातील फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स हृदयरोग आणि कर्करोगासारख्या दीर्घकालीन आजारांपासून संरक्षण करतात.
  • वाटाणे, मसूर, बीन्स आणि इतर भाज्यांमध्येही प्रथिने मुबलक प्रमाणात आढळतात.
  • माशांमध्ये प्रथिने तसंच ओमेगा-३ फॅटी अॅसिडचे प्रमाण जास्त असते, जे हृदयासाठी चांगले असते, असं म्हटलं जातं.
  • मांशामध्ये प्रथिने देखील भरपूर असतात. मात्र, तज्ञांचा असा सल्ला आहे की, ते कमी प्रमाणात सेवन करावे कारण त्यात चरबीचे प्रमाण देखील जास्त असते.
  • असं म्हटलं जातं की, अंड्यांमध्ये प्रथिने देखील असतात. परंतु, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हृदयरोग आणि मधुमेह असलेल्या लोकांनी दररोज अंडी खाण्यापूर्वी याबद्दल डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

PROTEIN RICH FOOD BENEFITS
WHAT FOOD GIVES YOU ENERGY FAST
ENERGY LEVEL INCREASING FOODS
PROTEIN RICH FOODS FOR ENERGY
PROTEIN RICH FOOD BENEFITS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.