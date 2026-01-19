ETV Bharat / health-and-lifestyle

प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे उद्भवू शकतात मधुमेह आणि थायरॉईडच्या समस्या; तज्ञांचा खुलासा

शरीरात प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे केवळ स्नायू कमकुवत होत नाहीत तर थकवा, वेदना आणि सूज देखील येते. प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या समस्यांबद्दल डॉ. साकेत गोयल यांच्याकडून जाणून घ्या.

प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे उद्भवू शकतात मधुमेह आणि थायरॉईडच्या समस्या; तज्ञांचा खुलासा (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 19, 2026 at 2:29 PM IST

Protein Deficiency: निरोगी राहण्यासाठी पौष्टिक अन्न खाणं अत्यंत आवश्यक आहे. हे शरीराच्या अवयवांचे कार्य सुरळीत ठेवण्यास मदत करते. उदाहरणार्थ, प्रथिनांचे सेवन केवळ स्नायूंच्या निर्मितीसाठी आवश्यक नाही तर ते शरीराच्या इतर अवयवांच्या कार्यात देखील मदत करते. म्हणूनच तज्ञ नेहमीच प्रथिनयुक्त पदार्थ खाण्याची शिफारस करतात. डॉ. साकेत गोयल यांनी शरीरातील या समस्या स्पष्ट करणारा एक इंस्टाग्राम व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. जो प्रथिनांची कमतरता दर्शवितो. चला तर जाणून घेऊया निरोगी जीवन जगण्यासाठी शरीराला किती प्रथिनांची आवश्यकता आहे?

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या अहवालानुसार, भारतातील प्रत्येक व्यक्तीच्या आहारात 30 ते 50 टक्के प्रथिनांची कमतरता असते. हे दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या वजनाच्या प्रति किलोग्राम एक ग्रॅम प्रथिने आवश्यक असतात. याचा अर्थ असा की जर एखाद्याचे वजन 70 किलो असेल तर त्यांनी दररोज अंदाजे 70 ग्रॅम प्रथिने सेवन करावीत.

प्रौढांना अधिक प्रथिने आवश्यक असतात: जिममध्ये जाऊन व्यायाम करणाऱ्या लोकांना अधिक प्रथिने आवश्यक असतात. शिवाय, डॉ. साकेत गोयल यांनी सांगितले की 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांनी दररोज त्यांच्या वजनाच्या प्रति पौंड 1.2 ते 1.5 ग्रॅम प्रथिने सेवन करावीत. याचा अर्थ त्यांना 90-100 ग्रॅम प्रथिने आवश्यक असतात. जी साध्य करणे कठीण आहे. यामुळे शरीरात प्रथिनांची कमतरता निर्माण होते, परिणामी आरोग्यविषयक अनेक समस्या उद्भवतात. प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे स्नायू कमकुवत होतात, ज्यामुळे सारकोपेनिया होतो. वयानुसार, स्नायूंचे वस्तुमान कमी होते आणि बसण्याची आणि उभे राहण्याची क्षमता कमी होते. शरीराची ताकद कमी होते, ज्यामुळे वस्तू उचलणे आणि साधी कामे करणे कठीण होते. यामुळे पडणे आणि दुखापत होण्याचा धोका वाढतो.

हाडे कमकुवत होणे: प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे केवळ स्नायूच नव्हे तर हाडे देखील कमकुवत होतात. यामुळे पडणे आणि दुखापती दरम्यान हाडांच्या फ्रॅक्चरचा धोका वाढतो.

रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होणे: प्रथिनांची कमतरता हे वारंवार आजार आणि संसर्गाचे कारण आहे. शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते, ज्यामुळे या समस्या उद्भवतात.

शरीर स्वतःला बरे करू शकत नाही: शरीराची संरक्षण यंत्रणा मंदावते, ज्यामुळे शरीराला दुखापती, शस्त्रक्रिया किंवा इतर जखमांपासून लवकर बरे होणे कठीण होते. प्रथिनांची कमतरता या सर्व कारणांसाठी जबाबदार आहे.

शरीरात सूज आणि वेदना: प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे शरीरात सूज येते आणि सतत शरीर दुखू शकते. उर्जेची कमतरता जाणवते.

केस आणि त्वचेवर परिणाम: प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे त्वचा आणि केसांचा पोत बदलतो. त्वचा सैल होते आणि केस कमकुवत, कुरळे आणि कोरडे होतात. केस गळतात आणि त्वचेची चमक देखील कमी होते.

संप्रेरकांचे नियमन करण्यासाठी प्रथिनांची आवश्यकता असते.

  • शरीरातील सर्व संप्रेरकांचे नियमन करण्यासाठी प्रथिनांची आवश्यकता असते. इन्सुलिन कमी चांगले काम करू शकते किंवा इन्सुलिन प्रतिरोध विकसित होऊ शकतो, ज्यामुळे मधुमेहाचा विकास होऊ शकतो. हे प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे देखील होते.
  • थायरॉईड ग्रंथीचे संप्रेरक कमी चांगले काम करू शकतात.
  • लैंगिक संप्रेरके कमी चांगले काम करू शकतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

