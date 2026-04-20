ETV भारतची मधुमेह आधारित देशव्यापी मोहीम : डॉक्टरांच्या मुलाखती, आकडेवारी काय सांगते आणि वास्तव जीवनातील अनुभवावरील वृत्तांताचा खजिना
ईटीव्ही भारतने मधुमेहावर देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये आघाडीचे डॉक्टर, डेटा स्टोरीज आणि वास्तविक जीवनातील अनुभव सादर केले जातील. यासंदर्भात कास्मिन फर्नांडिस यांचा लेख.
Published : April 20, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 3:29 PM IST
ईटीव्ही भारतची महिनाभर चालणाऱ्या या राष्ट्रीय मोहीमेत भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आरोग्य संकटाचा, म्हणजेच मधुमेहाचा, आढावा घेणार आहे आणि त्याचे विश्लेषण करणार आहे. आज भारत 21व्या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य बदलांपैकी एकाच्या केंद्रस्थानी आहे. 10 कोटींहून अधिक लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. आणखी लाखो लोकांमध्ये या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे आहेत, पण त्यांना याची कल्पनाही नाही. येथूनच ईटीव्ही भारतच्या राष्ट्रीय मधुमेह मोहिमेची कहाणी सुरू होते, कारण सर्वात शक्तिशाली आरोग्य क्रांती क्वचितच प्रयोगशाळांमध्ये सुरू होते. ती जनजागृतीतून सुरू होते.
अशा एका आजाराची कल्पना करा जो बंगळूरमधील एका टेक एक्झिक्युटिव्हला आणि ओडिशामधील एका शेतकऱ्याला दोघांनाही होतो. ज्याची मुळे बैठी जीवनशैली, गरिबी, कुपोषण, आनुवंशिकता, ताणतणाव आणि मागील पिढ्यांकडून मिळालेल्या चयापचयातील बदलांमध्येही असू शकतात. मधुमेह हा आता केवळ शहरी अतिरेकाचा आजार राहिलेला नाही. संपूर्ण भारतात, त्याचे भौगोलिक स्वरूप बदलत आहे.
मुंबईत, डॉक्टर सांगतात की सततचा प्रवास, फास्ट फूड आणि कॉर्पोरेट ताणामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वर्षानुवर्षे वाढत आहे. पंजाब आणि हरियाणात, लोणी, मलई आणि शुद्ध गव्हाने भरलेल्या समृद्ध, उत्सवी खाद्यसंस्कृतीने चयापचय आरोग्यावर परिणाम केला आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशात, एकेकाळी शेतमजुरांना ऊर्जा देणारे मुख्य अन्नपदार्थ असलेल्या तांदूळ आणि बटाट्यांभोवती यासंदर्भातील कथा फिरत आहेत, पण आता त्यांचा संबंध कमी झालेल्या शारीरिक हालचालींशी जोडला गेला आहे. ओडिशाच्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये, मधुमेह एकेकाळी दुर्मीळ मानला जात होता. आता आहारातील बदल आणि पारंपरिक खाद्यप्रणालींच्या ऱ्हासामुळे रुग्णांची संख्या वाढत आहे. दरम्यान, हिमाचल प्रदेशाच्या पर्वतीय प्रदेशात, जिथे लोक दररोज कित्येक किलोमीटर चालतात, वरवर पाहता सक्रिय जीवनशैली असूनही मधुमेहाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे डॉक्टर गोंधळले आहेत. हा आजार परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात तरबेज आहे, आणि ही मोहीम पुढील चार आठवड्यांत, राज्यनिहाय, प्रत्येक कथेनुसार, या जुळवून घेण्याच्या प्रक्रियेचा शोध घेणार आहे.
दृष्टी आणि ध्येय - मधुमेहाला प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नागरिकांना विश्वसनीय ज्ञान, लवकर जागरूकता आणि व्यावहारिक उपायांनी सक्षम करणे, ही या मोहिमेची दृष्टी आहे. तिचे ध्येयही तितकेच महत्त्वाकांक्षी आहे : या आजाराबद्दलची लोकांची समज भीती आणि गैरसमजातून बदलून माहितीपूर्ण कृतीमध्ये रुपांतरित करणे. हे परिवर्तन तज्ञांच्या मुलाखती, माहिती-आधारित वृत्तांत, शैक्षणिक व्हिडिओ आणि देशभरातील वास्तविक जीवनातील कथांच्या माध्यमातून घडेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, ही मोहीम भारतातील मधुमेहाच्या संकटाचा एक आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तज्ञांचे विचार - ईटीव्ही भारतला हे माहिती आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य संकट समजून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे, जे लोक वर्षानुवर्षे, प्रत्येक रुग्णाचे निरीक्षण करत आहेत, त्यांचे काळजीपूर्वक ऐकणे. त्यामुळे, आमच्या मोहिमेतील सर्वात लक्षवेधी घटकांपैकी एक म्हणजे, संपूर्ण मोहिमेत दिसणारे वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध डॉक्टरांची मते. हे असे डॉक्टर आहेत ज्यांनी अनेक दशके भारतातील प्रतीक्षागृहांमधील, प्रयोगशाळेच्या अहवालांमधील आणि रुग्णांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांमधील नमुन्यांचे निरीक्षण करण्यात घालवली आहेत.
डॉ. व्ही. मोहन हे देशातील अग्रगण्य मधुमेह तज्ञांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. अनेक दशकांपासून, त्यांनी यावर अभ्यास केला आहे की, इतर अनेक लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतीय लोक जैविकदृष्ट्या मधुमेहासाठी अधिक असुरक्षित का दिसतात. त्यांचे कार्य या मोहिमेतील एका मुख्य प्रश्नाला दिशा देते. भारतात मधुमेहाचे स्वरूप इतरांपेक्षा वेगळे का आहे? त्यानंतर आहेत डॉ. अनूप मिश्रा, एक फिजिशियन ज्यांनी अनेक वर्षे दक्षिण आशियाई लोकांच्या चयापचयविषयक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला आहे. त्यांचा दृष्टिकोन या आजाराबद्दलच्या एका सर्वात प्रचलित गैरसमजाला आव्हान देतो तो म्हणजे, हा आजार फक्त आणि फक्त लठ्ठ असलेल्या लोकांनाच होतो.
या मोहिमेतील आणखी एक तज्ञ म्हणजे, फोर्टिसमधील डॉ. संजय रेड्डी आहेत, जे 'डायबिटीजइंडिया 2026' चे प्रोग्राम चेअर म्हणजेच अधिष्ठाता आहेत. रेड्डी एका अशा क्लिनिशियनचा दृष्टिकोन मांडतात, जे दररोज अशा रुग्णांशी व्यवहार करतात जे दीर्घकालीन मधुमेह व्यवस्थापनाच्या गुंतागुंतीच्या वास्तवाचा सामना करत असतात. ही मोहीम एआयजी हॉस्पिटल्सचे डॉ. राकेश कलापाला यांच्या माध्यमातून चयापचय आरोग्य आणि पचनसंस्था यांच्यातील संबंधांचाही शोध घेते. कलापाला यांचे कार्य गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी आणि चयापचय रोग यांच्यातील एका रंजक संगमावर आहे, ज्यात आतड्यांचे आरोग्य, लठ्ठपणा आणि जीईआरडी (GERD) सारख्या स्थितींचा मधुमेहाच्या धोक्याशी कसा संबंध आहे याचा अभ्यास केला जातो. सर्वात गंभीर गुंतागुंतींपैकी एक म्हणजे डायबेटिक रेटिनोपॅथी, ज्यामुळे रेटिनामधील लहान रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होते आणि उपचार न केल्यास दृष्टी जाण्याची शक्यता असते. नेत्ररोगतज्ञ डॉ. चैत्र जयदेव यांनी या आजाराच्या या पैलूचा शोध घेतला आहे.
प्रादेशिक तज्ञांच्या मतांमधून या चर्चेला आणखी रंगत येते. गुजरातमध्ये, डॉ. भागीरथ सोलंकी मधुमेहाबद्दलच्या सामान्य गैरसमजांचे खंडन करण्यासाठी त्यांच्या जवळपास तीन दशकांच्या वैद्यकीय अनुभवाचा वापर करतात. राजस्थानमध्ये 'डायबेसिटी' चालवणारे डॉ. राजेश पारिख, राज्यातील मधुमेहाच्या वाढत्या घटनांवर चर्चा करतात. लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये टाईप 1 आणि टाईप 2 या दोन्ही प्रकारच्या मधुमेहाचे निदान वाढत्या प्रमाणात होत आहे. रायपूरचे डॉ. अरुण केडिया यांच्यासारखे तज्ञ या बदलामागील कारणांचा शोध घेतात. हे सर्व विशेषज्ञ मिळून भारतातील मधुमेहाच्या परिस्थितीचा एक प्रकारचा बौद्धिक नकाशा तयार करतात. प्रत्येक डॉक्टर या आजाराकडे एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहतो.
थोडा वेगळा दृष्टिकोन : आनुवंशिकता, पोषण, अंतःस्रावशास्त्र, जठरांत्रशास्त्र किंवा सार्वजनिक आरोग्य
प्रत्येकाला हवं असलेलं उत्तर - प्रत्येक आरोग्य संकटामागे एक मध्यवर्ती मिथक असतं, जे लोकांच्या मनात घर करून राहतं. भारतातील मधुमेहाच्या बाबतीत, ते मिथक सोपं आहे. मधुमेह बरा होऊ शकतो का? देशभरात, क्लिनिक्स, वेलनेस प्रोग्राम्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स “मधुमेह बरा करण्याचं” वचन देतात. जाहिराती सूचित करतात की योग्य आहार योजना, व्यायामाची दिनचर्या किंवा चयापचय क्रियेत बदल केल्याने हा आजार नाहीसा होऊ शकतो. पण वैद्यकीय विज्ञान एक अधिक गुंतागुंतीची गोष्ट सांगतं.
टाइप 2 मधुमेहाचे काही रुग्ण रोगमुक्ती मिळवू शकतात, म्हणजेच काही काळासाठी औषधांशिवाय रक्तातील साखरेची पातळी सामान्य होते. तरीही, रोगमुक्ती म्हणजे रोग पूर्ण बरा होणे नव्हे. मूळ चयापचयातील कमकुवतपणा तसाच राहतो. जीवनशैलीतील बदलांमध्ये जर खंड पडला, तर आजार परत येऊ शकतो. ही मोहीम याच गुंतागुंतीच्या सत्याचा उलगडा करून सुरू होते. यात आघाडीच्या मधुमेह तज्ञ आणि अंतःस्राव तज्ञांच्या मुलाखती घेऊन हे तपासले जाते की, “रोग बरा करणे” ही एक मोठी उपलब्धी आहे. जसं की दीर्घकालीन आजार व्यवस्थापनाचे एक हुशारीने केलेले पुनर्नामकरण आहे. याचे उत्तर वाचकांना आश्चर्यचकित करू शकते.
सूक्ष्म मधुमेह कथांचा देश - भारतातील मधुमेहाचा एक सर्वात आकर्षक पैलू म्हणजे, तो एकाच कथानकाच्या चौकटीत बसत नाही. उलट, तो सूक्ष्म कथांच्या एका मोझाइकसारखा आहे. राजस्थानचे उदाहरण घ्या, जिथे तपशीलवार डेटा विश्लेषण हे स्पष्ट करेल की मधुमेह वयोगट आणि भौगोलिक प्रदेशानुसार कसा बदलतो. दुसरीकडे दिल्ली, जिथे वाढती रुग्णसंख्या ही सोय आणि चयापचयाचा ताण यांच्या कात्रीत सापडलेल्या शहरी जीवनशैलीची कहाणी सांगते.
अशा मानवी कथा आहेत, ज्या विज्ञानावर प्रकाश टाकतात. दक्षिण दिल्लीतील 'बाजरीची राणी' पल्लवी उपाध्याय आहेत, ज्यांनी गहू आणि तांदळाऐवजी बाजरीचा वापर सुरू केला आणि त्यांच्या HbA1c मध्ये लक्षणीय घट दिसून आली. एक आयटी व्यावसायिक आहेत ज्यांनी एक साधी सवय लावून घेतली, ते म्हणजे दिवसभर बसण्याऐवजी दर तासाला थोडे चालणे.
वैयक्तिक कथांच्या पलीकडे जाऊन, ही मोहीम उदयोन्मुख विज्ञानाचा सखोल अभ्यास करते. आघाडीचे तज्ञ (ज्यात प्रसिद्ध मधुमेह तज्ञ, बॅरिएट्रिक सर्जन आणि संशोधकांचा समावेश आहे) अशा प्रश्नांचा शोध घेतील, ज्यावर खुद्द शास्त्रज्ञही अजूनही चर्चा करत आहेत. त्या खालील प्रमाणे...
- भारतीयांना अनुवांशिकरित्या मधुमेहाचा धोका जास्त का आहे?
- मुले आणि तरुण प्रौढांमध्ये मधुमेहाचे निदान वाढत्या प्रमाणात का होत आहे?
- टाईप २ मधुमेह होण्यास ताणाची काय भूमिका असते?
- आतड्यांच्या आरोग्याचा चयापचय विकारांशी संबंध आहे का?
- सडपातळ व्यक्ती आणि कुपोषित लोकसंख्येमध्येही मधुमेह का होतो?
काही संशोधक आता मधुमेहाच्या एका कमी-परिचित प्रकारावर चर्चा करत आहेत, ज्याला कधीकधी टाईप 5 मधुमेह म्हटले जाते. हा प्रकार सडपातळ व्यक्तींमधील कुपोषण आणि चयापचयातील बदलांशी संबंधित आहे. असे दिसते की, हा आजार आपण पूर्वी मानत असलेल्या रूढ कल्पनांनुसार नाही. डॉक्टर मधुमेह आणि फॅटी लिव्हर डिसीज, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा झटका यांसारख्या इतर आजारांमधील संबंधांवरही चर्चा करतात.
जर मधुमेह ही मुख्य बातमी असेल, तर प्रीडायबिटीज ही एक अशी तळटीप आहे जी संपूर्ण चित्र बदलू शकते. भारतात अंदाजे 136 दशलक्ष प्रौढ व्यक्ती प्रीडायबिटीजने ग्रस्त आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतेकांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. प्रीडायबिटीज म्हणजे नकळतपणे एखाद्या कड्याच्या टोकावर उभे राहण्यासारखे आहे. पण हा तो टप्पा आहे जिथे प्रतिबंध सर्वात जास्त शक्य आहे. या मोहिमेच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे वाचकांना हा अदृश्य टप्पा समजून घेण्यास मदत करणे. याचा अर्थ काय, तो लवकर कसा ओळखावा आणि कोणते साधे जीवनशैलीतील बदल हा आजार पूर्णपणे वाढण्यापूर्वी थांबवू शकतात.
अन्न हे एक सांस्कृतिक कोडे - अन्न आणि आरोग्याची गुंतागुंत भारतासारखी क्वचितच इतर देशांमध्ये दिसून येते. येथे आहार म्हणजे केवळ पोषण नाही, तर ओळख, भूगोल, धर्म आणि इतिहास यांचाही त्यात समावेश आहे. पंजाबमध्ये लोण्याने समृद्ध असलेल्या ग्रेव्ही प्रसिद्ध आहेत. उत्तर प्रदेशात पेढा आणि जिलेबीसारख्या मिठाईंना विशेष महत्त्व आहे. दक्षिण भारतीय खाद्यसंस्कृती बहुतेकदा भाताभोवती फिरते. देशभरात रोजच्या जेवणात गव्हाच्या पोळ्यांचे वर्चस्व आहे. तरीही, एकेकाळी पारंपरिक आहारपद्धतींसोबत मधुमेहाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होते. काय बदलले? ही मोहीम त्याच परिवर्तनाचा शोध घेते.
महाराष्ट्रामध्ये बाजरीवर आधारित आहाराच्या पुनरुज्जीवनापासून ते गुळमारसारख्या (आयुर्वेदात 'साखर नष्ट करणारा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या) औषधी वनस्पतींच्या शोधापर्यंत, आमचे वार्ताहर पारंपरिक खाद्यज्ञान आणि आधुनिक चयापचय विज्ञान यांचा मेळ कसा बसू शकतो, याचा शोध घेत आहेत. अगदी खास तयार केलेल्या 'मधुमेह पोळी'सारख्या साध्या गोष्टीचाही अभ्यास केला जाईल. यामागील मूळ प्रश्न हा आहे की, सांस्कृतिक खाद्य परंपरा सोडून देण्याऐवजी त्या स्वीकारल्या जाऊ शकतात का?
अलीकडच्या वर्षांतील सर्वात चिंताजनक घडामोडींपैकी एक म्हणजे लहान मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये मधुमेहाचे वाढते प्रमाण. जीवनशैलीतील बदलांची यात भूमिका आहे. परंतु संशोधक जैविक प्रश्नांचाही शोध घेत आहेत. पालकांच्या सवयी त्यांच्या मुलांच्या चयापचय आरोग्यावर परिणाम करू शकतात का? काही अभ्यासांनुसार, वडिलांच्या तंबाखू सेवनामुळे देखील एपिजेनेटिक बदलांद्वारे पुढच्या पिढीमध्ये मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो. जर हे खरे असेल, तर मधुमेह ही एक पिढीजात समस्या बनते.
उपायांचा शोध - समस्येची गुंतागुंत असूनही, आशावादी राहण्यास वाव आहे. संपूर्ण भारतात, डॉक्टर, संशोधक, योग साधक, आयुर्वेदिक तज्ञ आणि सार्वजनिक आरोग्य कर्मचारी मधुमेह उपायांवर प्रयोग करत आहेत. काही जण मधुमेह रुग्णांसाठी खास तयार केलेल्या व्यायामाच्या दिनचर्यांवर लक्ष केंद्रित करतात. तर, इतर काही जण चयापचयातील समतोलाचे साधन म्हणून योगाचा शोध घेतात. तर काहीजण वनौषधी उपचार, आधुनिक औषध संशोधन किंवा प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीराच्या गरजेनुसार तयार केलेल्या 'प्रिसिजन न्यूट्रिशन' (अचूक पोषण) योजनांचा अभ्यास करत आहेत.
मध्य प्रदेशातील एक तरुण शास्त्रज्ञ तर मधुमेहावरील नवीन उपचार शोधण्यासाठी 'कम्प्युटेशनल ड्रग डिस्कव्हरी' आणि 'ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स' यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. रुग्णालयांपासून ते विद्यापीठांपर्यंत आणि अगदी सामुदायिक आरोग्य शिबिरांपर्यंत सर्वत्र नवनवीन उपक्रम आणि संशोधन सुरू आहे.
भारतातील मधुमेहाची ही गाथा अजून संपलेली नाही. किंबहुना, या कथेतील सर्वात महत्त्वाचे अध्याय अजूनही तुमच्यासारख्या वाचकांकडून लिहिले जाण्याची वाट पाहत आहेत, अशा वाचकांकडून, जे प्रत्येकवेळी एक सुजाण पाऊल उचलून या कथेचा शेवट बदलण्याचा निर्धार करतात.
