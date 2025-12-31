ETV Bharat / health-and-lifestyle
गरोदरपणात ओबेसिटी 'आई आणि बाळ' दोघांसाठीही धोकायदायक
लठ्ठपणा सर्व वयोगटातील लोकांसाठी घातक समस्या आणि आजार निर्माण करू शकते. परंतु,गर्भवती महिलांमध्ये, ते केवळ आईसाठीच नाही तर बाळासाठी देखील गंभीर समस्या निर्माण करू शकते.
pregnancy health care: द जर्नल ऑफ फिजियोलॉजीमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं नमूद केलं आहे की, गर्भधारणेदरम्यान आईचा लठ्ठपणा आई आणि बाळ दोघांच्याही आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, जास्त वजनामुळे आईच्या गर्भाशयात बाळाचे पोषण करणाऱ्या प्लेसेंटाच्या रचनेत बदल होतो. यामुळे दोघांसाठीही गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. परंतु गर्भधारणेदरम्यान लठ्ठपणामुळे होणाऱ्या समस्या केवळ प्लेसेंटाच्या समस्यांपुरत्या मर्यादित नाहीत. डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की, गर्भधारणेदरम्यान लठ्ठपणामुळे केवळ गर्भवती आईसाठीच नव्हे तर गर्भासाठी देखील विविध प्रकारच्या कमी-अधिक गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.
वजन नियंत्रण अत्यंत महत्त्वाचं: नवी दिल्लीतील ममता मॅटर्निटी क्लिनिकमधील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. चित्रा गुप्ता स्पष्ट करतात की अलिकडच्या काळात गर्भवती महिलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. म्हणूनच, जास्त वजन वाढू नये म्हणून महिलांना गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच त्यांच्या आहार आणि वर्तनाबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. त्या स्पष्ट करतात की, अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की गर्भधारणेदरम्यान गर्भ विकसित होताना वजन वाढल्याने लठ्ठपणा होत नाही. हे खरे आहे की गर्भाशयात गर्भ विकसित होताना, आईच्या शरीराचा आकार बदलतो आणि वजन देखील वाढते. मात्र, कधीकधी, असंतुलित आहारामुळे किंवा इतर कारणांमुळे, वजन शिफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त होते, जे बाळंतपणानंतर बराच काळ टिकते. ही स्थिती केवळ गर्भधारणेदरम्यान, प्रसूतीदरम्यानच नव्हे तर प्रसूतीनंतर देखील आई आणि बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकते.
डॉ. चित्रा गुप्ता याच्या मते, गर्भधारणेदरम्यान लठ्ठपणा असलेल्या महिलांना गर्भावस्थेतील मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा प्रीक्लेम्पसिया, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया, रक्ताच्या गुठळ्या किंवा शिरासंबंधी थ्रोम्बोइम्बोलिझम आणि संसर्ग यासारख्या समस्या विकसित होण्याचा आणि बिघडण्याचा धोका वाढतो. लठ्ठपणामुळे गर्भधारणेनंतर कार्डिओमेटाबॉलिक जोखीम घटकांसारख्या परिस्थितींचा विकास देखील होऊ शकतो. लठ्ठपणा असलेल्या गर्भवती महिलांना प्रसूतीनंतर त्यांच्या बाळांना स्तनपान करण्यात अडचणी येऊ शकतात.
लठ्ठपणा गर्भवती महिला आणि त्यांच्या न जन्मलेल्या बाळांसाठी हानिकारक असू शकतो. या आजाराने ग्रस्त असलेल्या गर्भवती महिलांना प्रसूतीदरम्यान गुंतागुंत होण्याचा धोका असतो, ज्यामध्ये गर्भपात, मृत बाळंतपण, जन्मजात दोष किंवा बाळातील असामान्यता, जसे की हृदयरोग आणि इतर गुंतागुंत यांचा समावेश असतो. शिवाय, लठ्ठ महिलांना सिझेरियन प्रसूतीचा धोका जास्त असतो.
ते कसे टाळावे
- डॉ. चित्रा स्पष्ट करतात की गर्भधारणेदरम्यान लठ्ठपणामुळे गुंतागुंत वाढू शकते, त्यामुळे ज्या महिला आधीच लठ्ठ आहेत त्यांनी गर्भधारणेनंतर अतिरिक्त काळजी घेणे आणि डॉक्टरांच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्या पुढे म्हणतात की, सामान्य परिस्थितीत, गर्भधारणेदरम्यान लठ्ठपणा रोखण्यासाठी सक्रिय जीवनशैलीसह निरोगी आहार आणि वर्तन राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे. गर्भधारणेला आजार म्हणून न मानणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
- विशिष्ट परिस्थिती किंवा आजारासारख्या विशेष परिस्थिती वगळता, गरोदर महिलांनी सर्व खबरदारी घ्यावी आणि व्यायाम, चालणे आणि शारीरिक हालचाली टिकवून ठेवणाऱ्या इतर क्रियाकलापांचा त्यांच्या दैनंदिन दिनचर्येत समावेश करावा. शिवाय, गर्भधारणेच्या सुरुवातीपासूनच लठ्ठपणापासून संरक्षण करण्यास मदत करणाऱ्या काही सवयींमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
- शक्य असेल तेव्हा, बाजारात उपलब्ध असलेले पदार्थ, मीठ, तेल, मिरची, मसाले जास्त असलेले पदार्थ, प्रक्रिया केलेले पदार्थ, जंक फूड, कोल्ड्रिंक्स आणि जास्त प्रमाणात चहा आणि कॉफी टाळा. तसंच अति खाणं देखील टाळावं.
- या स्थितीत, गरोदरपणासाठी योग्य असलेल्या हिरव्या भाज्या आणि फळे असलेले पौष्टिक, संतुलित आणि सहज पचणारे आहार नियमित आहारात समाविष्ट केले पाहिजे.
- डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी पिणे देखील महत्त्वाचे आहे. याव्यतिरिक्त, तुमच्या नियमित आहारात हंगामी नारळ पाणी, रस, दूध आणि ताक घेणे देखील फायदेशीर आहे.
- गरोदरपणात बसताना, उभे राहताना किंवा कोणत्याही प्रकारची हालचाल करताना काळजी घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही घरी किंवा ऑफिसमध्ये काम करू नये. या काळात, महिला आवश्यक ती खबरदारी घेऊन जवळजवळ सर्व दैनंदिन कामे करू शकतात. यामुळे त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य टिकून राहते आणि मूड स्विंग आणि चिडचिडेपणा देखील कमी होतो.
- याशिवाय, नियमित तपासणीसोबतच, डॉक्टरांनी सांगितलेल्या सर्व खबरदारीचे पालन करणे आणि त्यांनी सांगितलेले सप्लिमेंट्स आणि औषधे वेळेवर घेणे देखील खूप महत्वाचे आहे.
