गरोदपणात तणाव वाढतो का? तज्ञांच्या मते या टिप्स सर्वोत्तम
तज्ञांच्या मते, गरोदरपणामध्ये तणाव घेतल्यास आरोग्यविषयक अनेक समस्या उद्भवू शकतात वाचा सविस्तर..,
Published : March 18, 2026 at 12:00 PM IST
pregnancy Care Tips: गरोदरपण केवळ शारीरिकच नव्हे, तर मानसिकदृष्ट्याही तणावपूर्ण असते. गिरोदरपणात काही महिला सतत तणावात राहतात. तज्ञांच्या मते, तणावामुळे निद्रानाश, उच्च रक्तदाब आणि भूक न लागणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. परिणामी मुदतपूर्व प्रसूती आणि कमी वजनाची बाळं जन्माला येण्याचा धोकाही असतो. हा तणाव कमी करण्यासाठी काही खबरदारी घेण्याचा सल्ला तज्ञांनी दिलाय. चला तर मग, आता जाणून घेऊया ते कोणते?
गरोदरपणात तणाव जाणवणे स्वाभाविक आहे. शारीरिक बदल, हार्मोन्समधील चढउतार, बाळाच्या आरोग्याबद्दलची चिंता, प्रसूती आणि नवीन जबाबदाऱ्या ही तणावाची काही प्रमुख कारणे आहेत. तज्ञांच्या मते, बाळासाठी तयारी करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच स्वतःची काळजी घेणेही महत्त्वाचे आहे. एनआयएच (NIH) नुसार, अतिरिक्त तणावामुळे झोप न येणे, डोकेदुखी, भूक न लागणे किंवा अति खाणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात, आणि या सर्व गोष्टी तुमच्यासाठी व तुमच्या गर्भातील बाळासाठी हानिकारक आहेत.
तणावाचे परिणाम समजून घेणे: तज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन तणावामुळे शरीरात कॉर्टिसोल आणि अॅड्रेनालाईनसारखे हार्मोन्स स्त्रवतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, याचा परिणाम केवळ आईवरच होत नाही, तर गर्भाच्या विकासालाही अप्रत्यक्षपणे हानी पोहोचते. हे हार्मोन्स जास्त प्रमाणात स्त्रवल्यास निद्रानाश, उच्च रक्तदाब आणि भूक न लागणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणूनच तणाव कमी करण्यासाठी चालणे, योग आणि ध्यान करण्याचा सल्ला दिला जातो.
शांत झोप घ्या: जसा थकवा वाढतो, तशी तणावाची पातळीही वाढते. या संदर्भात, तज्ञांच्या मते रात्री 7 ते 9 तास झोप घेतली पाहिजे. तसंच, दिवसा एक किंवा दोन तास झोप घेतली पाहिजे. यामुळे थकवा कमी होऊ शकतो, असंही तज्ञांचं मत आहे. या संदर्भात, झोपण्यापूर्वी मन शांत ठेवणाऱ्या सवयी अंगीकारणे खूप चांगले आहे. मेडलाइनप्लसच्या मते, झोपण्यापूर्वी सोडा, कॉफी आणि चहा यांसारखी पेये कमी किंवा मर्यादित प्रमाणात घेतली पाहिजेत.
संतुलित आहार घ्या: तज्ञांच्या मते, रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहिल्याने मनःस्थिती आणि ऊर्जेची पातळी स्थिर राहण्यास मदत होते. वाढलेल्या तणाव संप्रेरकांमुळे होणारी चिडचिड आणि अशक्तपणा टाळण्यासाठी, प्रथिने, धान्ये, फळे आणि आरोग्यदायी चरबीयुक्त पदार्थ कमी प्रमाणात आणि अधिक वेळा खाण्याची शिफारस केली जाते.
शारीरिक हालचाल: तज्ञांच्या मते, चालणे, प्रसवपूर्व योग (गरोदरपणात केला जाणारा योग) आणि स्ट्रेचिंग यांसारखे व्यायाम डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार केल्यास ते आई आणि बाळ दोघांसाठीही चांगले असतात. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, या व्यायामांमुळे एंडोर्फिन स्रवतात, जे गरोदरपणात चिंता कमी करण्यास मदत करू शकतात.
कौटुंबिक आधार: तज्ञांच्या मते, आपल्या जोडीदाराशी, कुटुंबाशी किंवा डॉक्टरांशी मनमोकळेपणाने बोलल्याने मानसिक ताण कमी होऊ शकतो. त्यांच्या मते, जर तुम्हाला प्रसूती, शरीरातील बदल किंवा पालकत्वाविषयी काही भीती वाटत असेल, तर ती तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना सांगायला अजिबात संकोच करू नका.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)