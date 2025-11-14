ETV Bharat / health-and-lifestyle
रक्तदाब कमी करणारे सुपरफूड; मधुमेहग्रस्तांसाठी देखील चांगले!
गुलाबी पेरूमधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील मुक्त रॅडिकल्सशी लढण्यास आणि पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.
Published : November 14, 2025 at 6:56 PM IST
Pink Guava: गुलाबी पेरू, जे फक्त काही विशिष्ट ऋतूंमध्ये उपलब्ध असतात, त्यांना सुपरफूड असंही म्हटलं जातं. कारण त्यांचे फायदे पांढऱ्या पेरूच्या तुलनेत जास्त असतात. गुलाबी पेरू बीटा-कॅरोटीन आणि अँथोसायनिनने समृद्ध असतात. 100 ग्रॅम लाल पेरूमध्ये 20% फायबर असते. त्यात जीवनसत्त्वे अ, ब आणि ई देखील असतात.
गुलाबी पेरू खाण्याचे फायदे
रक्तदाब नियंत्रण: अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनने केलेल्या एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, आंबट, गोड आणि तुरट चवीचे मिश्रण असलेल्या पेरू या फळाचे यामध्ये रुग्णांना बारा आठवडे जेवणापूर्वी लाल पेरू देण्यात आले. नंतर, त्यांचा रक्तदाब दररोज तपासण्यात आला आणि त्यात 8 ते 9 अंकांनी घट झाल्याचे आढळून आलं.
मधुमेह प्रतिबंधित करते: लाल पेरू, ज्यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते आणि ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. परिणामी मधुमेह प्रतिबंधित करण्यासाठी हे उत्तम आहे. गुलाबी पेरूच्या नियमित सेवनाने चांगले कोलेस्ट्रॉल म्हणून ओळखले जाणारे एचडीएल आठ टक्क्यांनी वाढते. अनेक संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, पेरूमधील फॉलिक अॅसिड प्रजनन क्षमता वाढवते आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे.
हृदयाचे आरोग्य : पेरूमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. ते रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते आणि संसर्गापासून संरक्षण करते. लाल पेरूमधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील मुक्त रॅडिकल्सशी लढण्यास आणि पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लाल पेरूमध्ये पोटॅशियम आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असते. हे फळ रक्तदाब कमी करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. उच्च फायबर सामग्रीमुळे पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या देखील दूर करते.
फायबर आणि त्वचेचे संरक्षण: पेरू त्वचेच्या आरोग्यासाठी मदत करते. त्यात व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. ते त्वचा निरोगी ठेवते आणि अकाली वृद्धत्व येण्यापासून रोखते. कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असल्याने ते शरीराचे वजन नियंत्रित करण्यास मदत करते. फायबर कमी ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. पेरूमध्ये भरपूर व्हिटॅमिन ए असते, जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असते.
वजन व्यवस्थापन: लाल पेरू फळांमध्ये कॅलरीज कमी असतात. त्यामध्ये फायबर आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. ही फळे खाल्ल्याने बराच काळ भूक लागत नाही. जास्त काळ पोट भरलेलं असल्यानं तुम्ही अनावश्यक पदार्थ खाणं टाळू शकता. वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हे एक उत्तम फळ आहे.
गुलाबी पेरूमध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असल्याने ते रक्तपुरवठा सुधारते आणि रक्तप्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी देखील फायदेशीर आहे. उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाच्या रुग्णांना लाल पेरू खाल्ल्याने अनेक आरोग्य फायदे मिळू शकतात.