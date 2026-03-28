पीसीओएसमुळे होणारे मूड स्विंग्स कमी करण्यासाठी करा 'हे' उपाय
सकस आहार आणि नियमित व्यायामुळे वजन नियंत्रित ठेवल्यास तसंच इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारण्यास मदत होते. परिणामी पीसीओएसची लक्षणं कमी होऊ शकतात..
Published : March 28, 2026 at 1:39 PM IST
pcos and mental health: सध्या अनेक महिलांना पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (पीसीओएस) या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. ही समस्या सहसा हार्मोनल असंतुलनामुळे उद्भवते. पीसीओएसने ग्रस्त महिलांच्या अंडाशयात लहान गाठी (सिस्ट) तयार होतात. यामुळे मासिक पाळी अनियमित होते. वजन वाढण्यासारखी लक्षणे दिसू लागतात. तसंच या परिस्थितीमध्ये काही महिलांमध्ये तीव्र चिडचिड आणि मूड स्विंग्जची समस्या उद्भवते. असं का होते? चला आता जाणून घेऊया अशा परिस्थितीमध्ये मूड स्विंग्ज कमी करण्यासाठी काय करावं.
पीसीओएस असलेल्या महिलांमध्ये इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन आणि इन्सुलिन यांसारख्या हार्मोन्सचे असंतुलन होते. या बदलांचा थेट परिणाम मेंदूवर होतो. त्यामुळे मनःस्थितीत चढ-उतार होतात. कधीकधी राग, दुःख, चिंता आणि नैराश्य वाढतात.
आहार आणि व्यायाम: मनःस्थितीतील चढउतार कमी करण्यासाठी सामान्य सवयी खूप उपयुक्त ठरू शकतात. जसे की, फायबर आणि प्रथिने भरपूर असलेले पदार्थ खा. जंक फूड पूर्णपणे टाळा. पुरेशी झोप घ्या, योगा, ध्यान आणि व्यायाम करा, असं तज्ञ सांगतात. यामुळे हार्मोन्सचे संतुलन सुधारू शकते. पीसीओएस (PCOS) ही एक सामान्य समस्या आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास अधिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. म्हणून, जर समस्या गंभीर वाटत असेल, तर वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. मेयोक्लिनिकच्या मते, आरोग्य व्यावसायिक कमी-कॅलरीयुक्त आहार आणि मध्यम व्यायामाद्वारे वजन कमी करण्याची शिफारस करू शकतात.
निरोगी आहार आणि रोजच्या व्यायामामुळे हार्मोन्स नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. जेव्हा हार्मोन्स नियंत्रणात असतात, तेव्हा आपण मनःस्थितीतील हे चढउतार किंवा नैराश्याची स्थिती काही प्रमाणात नियंत्रित केली जाऊ शकते. पीसीओएस असलेल्या महिलांनी कॉफी आणि चहा पूर्णपणे टाळावं. तसंच रोज व्यायाम, योगा करून तसंच जीवनशैलीत काही बदल केल्यास मनःस्थितीतील चढउतारांपासून अधिक चांगला आराम मिळू शकतो. - प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ञ
डॉ. प्रत्युषा रेड्डी,
एका अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, पीसीओएसमुळे शरीरात दीर्घकाळ दाह निर्माण होतो. त्यामुळे, तज्ञ आहारात ताज्या हिरव्या भाज्या, फळे, टोमॅटो, सुकामेवा, मासे आणि ऑलिव्ह ऑइल यांसारख्या दाहशामक पदार्थांचा समावेश करण्याची शिफारस करतात. एमडीपीआयच्या मते, कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले पदार्थ, कॅलरी नियंत्रण, उच्च फायबर, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिडने समृद्ध पदार्थ, केटोजेनिक आहार, अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध पदार्थ आणि दाहशामक आहार यांसारख्या आहारविषयक उपायांमुळे पीसीओएस असलेल्या महिलांमध्ये इन्सुलिन संवेदनशीलता आणि हार्मोनल संतुलन सुधारू शकते.
लोह: पीसीओएस असलेल्या काही महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी जास्त रक्तस्त्राव होतो. यामुळे अॅनिमिया होऊ शकतो, असा इशारा तज्ञ देतात. त्यामुळे, अशा महिलांनी खजूर, पालक, ब्रोकोली आणि अंडी यांसारखे लोहयुक्त पदार्थ खावेत. तसंच, गरज भासल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार लोहाच्या गोळ्या (सप्लिमेंट्स) घ्याव्यात, असंही ते सुचवतात.
प्रोबायोटिक्स: पीसीओएस (PCOS) नियंत्रणात ठेवण्यात प्रोबायोटिक्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते अँड्रोजन आणि इस्ट्रोजेनसारख्या लैंगिक संप्रेरकांचे (सेक्स हार्मोन्सचे) नियमन करतात असंही म्हटलं जातं. त्यामुळे, आहारात दही, लोणचं आणि चीज यांसारख्या पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा समावेश करण्याची शिफारस केली जाते. तसंच, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार प्रोबायोटिक सप्लिमेंट्सचा वापर केला जाऊ शकतो.
झोप: तज्ञांच्या मते, सात ते आठ तास चांगली झोप घेणे आणि तणावाचे व्यवस्थापन करणे यांसारख्या सोप्या उपायांनी पीसीओएस (PCOS) नियंत्रित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे, जर तुम्ही तुमच्या शरीरातील ही लक्षणे लवकर ओळखली आणि त्याकडे दुर्लक्ष केलं नाही, तर तुम्ही पीसीओएसवर नियंत्रण मिळवू शकता. यामुळे इतर आजार होण्यापासून प्रतिबंध होऊ शकतो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
