ETV Bharat / health-and-lifestyle
गर्भधारणेदरम्यान पॅरोसिटामॉल सुरक्षित आहे का? नवीन अभ्यासात खुला
गरोदरपणात पॅरोसिटामॉल घेण्याबाबद महिलांना नेहमीच भीती वाटते. परंतु तज्ञांच्या मते, गरोदरपणामध्ये पॅरोसिटामॉल आता पूर्णपणे सुरक्षित आहे. वाचा सविस्तर..,
Published : January 19, 2026 at 5:23 PM IST
paracetamol safe in pregnancy: गरोदरणा ही प्रत्येक महिलेसाठी जितकी सुंदर तितकीच ती नाजूक असते. कारण या काळात थोडासा ताप किंवा अंगदुखी देखील मनात एक भिती घेऊन येते. कारण गरोदरपणात सहज कोणत्याही औषधी घेऊ शकत नाही. गरोदर महिलांना यावेळी पडणारा पहिला प्रश्न म्हणजे ''हे औषध माझ्या न जन्मलेल्या बाळासाटी सुरक्षित आहे का''? गर्भधारणेपूर्वी अनेक महिला कोणत्याही प्रकारचे ताप आल्यास पूर्वकाळजी म्हणून पॅरोसिटामॉल घेतात. परंतु, गरोदरपणामध्ये पॅरोसिटामॉल घेणे धोकादायक समजले जायचे. मात्र, नवीन आंतरराष्ट्रीय संशोधनानुसार, गर्भधारणेदरम्यान पॅरासिटामॉल पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचं आणि यामुळे मुलांमध्ये ऑटिझम, एडीएचडी किंवा इतर कोणत्याही विकासात्मक समस्यांचा धोका वाढत नसल्याचं स्पष्ट झालंय.
अभ्यास काय म्हणतो: द लॅन्सेट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनॅकॉलॉजी अँड वुमेन्स हेल्थमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात गर्भधारमेदरम्यान पॅरासिटामॉल घेण्याबाबद 43 सर्वात प्रभावी अभ्यासांचा आढावा घेण्यात आला. ज्यामध्ये लाखो महिलांचा समावेश होता. विशेषत: गर्भधारणेदरम्यान ज्या आईने हे औषध घेतले होते आणि ज्यांनी हे औषध घेतले नाही त्यांची तुलना करण्यात आली. अभ्यासात पॅरासिटामॉल आणि ऑटीझम यांच्यात कोणताही संबंध आढळला नाही. तसंच गरोदरपणात हे औषध धोका वाढवते याचा कोणताही पुरावा नाही. योग्य डोसमध्ये आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घेतलेले पॅरसिटामॉल गर्भधारणेदरम्यान पूर्णपणे सुरक्षित असते.
ताप आणि वेदनांवर उपचार आवश्यक: लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड मेडिसिनमधील तज्ञ या अभ्यासाचं समस्थन करतात. त्यांच्या मते, गरोदरपणामध्ये ताप, वेदना आणि संसर्गावर उपचार न केल्यास ते आई आणि गर्भातील बाळ दोघांसाठीही अधिक धोकादायक ठरू शकते. तसंच ऑस्ट्रेलियातील अॅडलेड विद्यापीठातील संशोदक रुपरूप भट्टाचार्य यांच्या मते, ताप आणि वेदना कमी करण्याचा पॅरासिटामॉल हा एक महत्त्वाचा आणि सुरक्षित पर्याय आहे. म्हणून वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असताना ते न घाबरता घेतले जाऊ शकते. त्याचबरोबर युरोपियन मेडिसीन एजन्सी, यूके मेडिसिनड अँड हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स रेग्लुलेटरी एजन्सी आणि हेल्थ कॅनडा यासारख्या इतर जागतिक नियामक संस्था देखील पॅरासिटामॉलच्या सुरक्षा प्रोफाइलला मान्यता देतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)