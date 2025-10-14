ETV Bharat / health-and-lifestyle
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ‘या’ गंभीर समस्येने त्रस्त, जाणून घ्या कारण?
मुंबईतील एका प्रसिद्ध केस प्रत्यारोपण तज्ञानं सांगितलं की, पंडित धीरेंद्र शास्त्री केस गळतीच्या समस्येन त्रस्त होते, ज्यामुळे त्यांना खूप त्रास होत होता...
Published : October 14, 2025 at 7:03 PM IST
pandit Dhirendra krishna shastri: आपला आहार आणि वातावरणाचा आपल्या शरीरावर आणि आरोग्यावर खूप खोलवर परिणाम होतो. आजकाल लोकांची जीवनशैली इतकी बदलली आहे की, केस गळणे आणि टक्कल पडणे ही एक सामान्य समस्या होत चालली आहे. बरेच लोक केसगळतीच्या समस्येशी झुंजत आहेत. गेल्या वर्षी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री म्हणून ओळखले जाणारे बाबा बागेश्वर केस गळतीचा समस्येनं त्रस्त होते.
वृत्तानुसार, बाबा बागेश्वर यांचे डॉक्टर, मुंबईतील प्रसिद्ध केस प्रत्यारोपण तज्ञ डॉ. अशोक सिन्हा यांनी सांगितलं की, त्यांचे केस वेगाने गळत होते, ज्यामुळे त्यांना बराच त्रासाचा सामना करावा लागला.
डॉ. अशोक सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं की, पंडित धीरेंद्र शास्त्री यांचे केस गळणे हे त्यांच्या जीवनशैलीमुळे होते. ते उशिरापर्यंत जागे राहत असत, जेवण वगळत असत आणि जास्त गोड पदार्थ खात असत. त्यांच्या आहारात प्रथिनांची कमतरता होती, ज्यामुळे ही समस्या आणखी वाढली. केसांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी पुरेसे प्रथिनांचे सेवन कसे आवश्यक आहे ते या लेखात जाणून घ्या.
केसांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी पुरेसे प्रथिने का महत्त्वाचे आहेत? केसांच्या आरोग्यासाठी पुरेसे प्रथिने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण केस केराटिन नावाच्या प्रथिनापासून बनलेले असतात. पुरेशा प्रमाणात प्रथिने घेतल्याने केस मजबूत होतात. तसंच यामुळे तुटणे आणि कमकुवत होणे टाळता येऊ शकते. प्रथिने केसांच्या वाढीच्या चक्राला आधार देतात परिणामी खराब झालेले केस दुरुस्त करण्यास मदत होते आणि केस जाड आणि निरोगी होतात. केसांसाठी प्रथिनांची महत्त्वाची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत...
- संरचनात्मक घटक: केस हे प्रामुख्याने केराटिन नावाच्या प्रथिनापासून बनलेले असतात आणि केस मजबूत आणि लवचिक ठेवण्यासाठी पुरेसे प्रथिनांचे सेवन महत्वाचे आहे.
- ताकद आणि लवचिकता: पुरेसे प्रथिने केसांना मजबूत करतात, ज्यामुळे ते तुटण्याची, दुभंगण्याची आणि नुकसान होण्याची शक्यता कमी होते.
- वाढ आणि दुरुस्ती: तुमचे शरीर नवीन केसांच्या पेशी तयार करण्यासाठी आणि अस्तित्वात असलेल्या पेशी दुरुस्त करण्यासाठी प्रथिनांचा वापर करते. प्रथिनेयुक्त आहार नैसर्गिक केसांच्या वाढीच्या चक्राला आधार देतो.
- ओलावा टिकवून राहते: प्रथिनांमध्ये ओलावा टिकवून ठेवणारे गुणधर्म असतात जे केसांना ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे केसांचे एकूण आरोग्य आणि चमक वाढते.
- केस गळती रोखते: पुरेशा प्रथिनांशिवाय, तुमचे शरीर पुरेसे केराटिन तयार करू शकत नाही, ज्यामुळे केस कमकुवत आणि ठिसूळ होऊ शकतात आणि केस गळतीची समस्या आणखी वाढते.
सायन्स डायरेक्टच्या मते, ही प्रथिनांच्या कमतरतेची लक्षणे आहेत.
- अशक्तपणा आणि थकवा
- वारंवार आजारपण आणि हळूहळू बरे होणे
- खराब झालेले आणि कोरडे केस, ठिसूळ नखे आणि जास्त केस गळणे ही प्रथिनांच्या कमतरतेची लक्षणे असू शकतात.
- सूज येणे
- वाढलेली भूक आणि तल्लफ
- स्नायूंचे नुकसान आणि सांधेदुखी
- मूड बदल आणि गोंधळ
- त्वचेच्या समस्या
- मुलांमध्ये मंद वाढ
- फॅटी लिव्हर
प्राण्यांवर आधारित प्रथिन
- मांस आणि कुक्कुटपालन: नील मांस, चिकन, टर्की आणि डुकराचे मांस हे प्रथिनांचे चांगले स्रोत आहेत.
- मासे: ट्यूना आणि सॅल्मन सारखे मासे प्रथिने आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड प्रदान करतात.
- दुग्धजन्य पदार्थ: चीज, दूध आणि ग्रीक दही प्रथिने आणि कॅल्शियमने समृद्ध असतात.
- अंडी: अंडी हे प्रथिनांचा एक विशेष आणि किफायतशीर स्रोत आहे.
वनस्पती-आधारित प्रथिने
- डाळी: बीन्स, मसूर आणि हरभरा हे प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध असतात आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात.
- सोया उत्पादने: टोफू, टेम्पेह आणि सोया नगेट्स हे चांगले पर्याय आहेत.
- काजू आणि बिया: काजू, बिया आणि चिया बिया प्रथिने तसेच इतर पोषक तत्वे प्रदान करतात.
- संपूर्ण धान्य: क्विनोआ आणि इतर संपूर्ण धान्ये देखील प्रथिनांचे चांगले स्रोत आहेत.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)