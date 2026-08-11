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अवयवदानात महिलांचा मोठा वाटा; प्रत्यारोपणात तामिळनाडू नंबर वन, महाराष्ट्रात काय स्थिती?
एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून शरीराचे विविध अवयवदान करण्याबाबत भारतात जागरूकता वाढत आहे.
Published : August 11, 2026 at 6:26 PM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपण संघटनेच्या (NOTTO) 2025-26 च्या वार्षिक अहवालानुसार, तामिळनाडूनं भारतातील प्रमुख अवयव प्रत्यारोपण केंद्रांपैकी एक म्हणून आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांचाही 2025 मधील अवयव प्रत्यारोपणात महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे.
2024-25 च्या अहवालाच्या तुलनेत यंदाच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या आकडेवारीत काही बदल दिसून येत आहेत. तेलंगणामध्ये फुफ्फुस आणि हृदय प्रत्यारोपणाच्या संख्येत वाढ झाल्याचं दिसतं. तर स्वादुपिंड प्रत्यारोपणात चंदीगडनं आपलं वर्चस्व कायम राखलं आहे.
मृत्यूनंतर आपल्या शरीरातील अवयव दान करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढत आहे. मृत्यूनंतर अवयवदान करणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर भाषेत मृत दाता, 'मृत देहदाते' (deceased donors) किंवा 'मरणोत्तर अवयवदाते' (posthumous organ donors) म्हटलं जातं. अशा मृत दात्यांकडून मिळालेल्या अवयवांमुळे गरजू रुग्णांना प्रत्यारोपणाची संधी मिळतं.
अवयव प्रत्यारोपणाच्या संख्येत लक्षणीय वाढ : NOTTO च्या 2024-25 च्या अहवालानुसार, भारतात मृत दात्यांकडून होणाऱ्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या संख्येत 2024 मध्ये लक्षणीय वाढ झाली. 2023 मध्ये मृत दाता प्रत्यारोपणाची संख्या 2,935 होती. ती 2024 मध्ये वाढून 3,403 झाली. म्हणजेच एका वर्षात सुमारे 16 टक्के वाढ झाली. मृत दात्यांच्या संख्येत तामिळनाडू 268 दात्यांसह देशात आघाडीवर राहिलं. त्यानंतर तेलंगणा 188, महाराष्ट्र 172, कर्नाटक 162 आणि गुजरात 119 यांचा क्रमांक लागतो.
देशात अवयवदानाबाबत जागरूकता वाढत असली, तरी मृत दात्यांकडून मिळणाऱ्या अवयवांची उपलब्धता अद्याप काही मोजक्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रित आहे. त्यामुळे अवयवदानाबाबत जनजागृती वाढवण्यासोबतच प्रत्यारोपणाची सुविधा देशभर सक्षम करण्याची गरज आहे.
मृत दाता अवयव प्रत्यारोपणात तामिळनाडू आघाडीवर : 2025 मधील आकडेवारीनुसार, भारतातील मृत देहदात्यांकडून होणाऱ्या अवयव प्रत्यारोपणाचं भौगोलिक वितरण जवळपास कायम राहिलं आहे. मात्र, आघाडीच्या राज्यांच्या क्रमवारीत काही बदल झाले आहेत. देशात 2025 मध्ये 3,526 मृत देहदात्यांकडून अवयव प्रत्यारोपण करण्यात आलं. यामध्ये तामिळनाडू 266 मृत देहदात्यांसह पुन्हा एकदा आघाडीवर राहिलं. त्यानंतर तेलंगणा 205, कर्नाटक 198, महाराष्ट्र 154 आणि गुजरात 152 यांचा क्रमांक लागतो.
तामिळनाडूमधील मृत दात्यांची संख्या जवळपास स्थिर राहिली आहे. तर तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये वाढ झाली असून, गुजरातमध्येही लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या आकडेवारीतून देशभरातील मृत दात्यांकडून होणाऱ्या अवयवदानाचे वितरण अद्याप असमान असल्याचं दिसून येतं.
2024 मध्ये आसाम, गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये प्रत्येकी केवळ एक मृत दाता नोंदवण्यात आला होता. त्यामुळे देशातील विविध राज्यांमध्ये मृत अवयवदानाच्या प्रमाणात मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट होते.
किडनी प्रत्यारोपणात दिल्ली-एनसीआर आघाडीवर : जीवित दात्यांकडून होणाऱ्या प्रत्यारोपणामध्ये किडनी प्रत्यारोपणाचा सर्वाधिक वाटा आहे. 2025 मध्ये दिल्ली-एनसीआर 2,458 किडनी प्रत्यारोपणांसह देशात आघाडीवर राहिले. त्यानंतर तामिळनाडू 1,909, महाराष्ट्र 1,475, केरळ 1,108 आणि गुजरात 1,099 किडनी प्रत्यारोपणांसह आघाडीच्या राज्यांमध्ये राहिलं.
2024 मध्येही परिस्थिती जवळपास अशीच होती. दिल्ली-एनसीआरमध्ये सुमारे 2,500 किडनी प्रत्यारोपण, तामिळनाडूमध्ये सुमारे 1,800, महाराष्ट्रात सुमारे 1,500, केरळमध्ये सुमारे 1,200 आणि पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 1,000 किडनी प्रत्यारोपण झालं होतं. आघाडीच्या चार स्थानांमध्ये फारसा बदल झालेला नसला, तरी नवीन NOTTO अहवालातील आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये गुजरातने पश्चिम बंगालला मागे टाकत किडनी प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत देशातील पहिल्या 5 राज्यांमध्ये स्थान मिळवले आहे.
लिव्हर प्रत्यारोपणात दिल्ली-एनसीआर आघाडीवर : भारतातील लिव्हर प्रत्यारोपणाची सुविधा प्रामुख्यानं काही प्रमुख प्रत्यारोपण केंद्रांमध्येच केंद्रित राहिली आहे. 2024 मध्ये दिल्ली-एनसीआर, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, केरळ आणि तेलंगणा ही राज्ये आघाडीवर होती. 2025 मध्येही क्रमवारी जवळपास कायम राहिली. मात्र, तेलंगणाने केरळला मागे टाकले, हा एकमेव महत्त्वाचा बदल ठरला.
NOTTOच्या 2025 मधील आकडेवारीनुसार, जीवित दात्यांकडून होणारे लिव्हर प्रत्यारोपण भारतातील प्रत्यारोपण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग राहिला. 2025 मध्ये एकूण 4,122 जीवित लिव्हर दाते होते. त्यापैकी 2,480 म्हणजेच 60 टक्के महिला, तर 1,642 म्हणजेच 40 टक्के पुरुष होते.
दुसरीकडे, 2025 मध्ये 4,120 जीवित लिव्हर प्राप्तकर्त्यांपैकी केवळ 871 म्हणजेच 21 टक्के महिला होत्या. तर 3,248 म्हणजेच 79 टक्के पुरुष होते. या आकडेवारीतून अवयवदान आणि अवयव प्रत्यारोपणामध्ये स्पष्ट लैंगिक तफावत दिसून येते. जीवित अवयवदात्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक असताना, अवयव प्राप्त करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण तुलनेनं कमी आहे.
हृदय प्रत्यारोपणात तामिळनाडू आघाडीवर
हृदय प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत तामिळनाडू आघाडीवर राहिलं. मात्र, राज्यातील हृदय प्रत्यारोपणाची संख्या 2024 मधील 96 वरून 2025 मध्ये 68 झाली. याउलट कर्नाटकात हृदय प्रत्यारोपणाच्या संख्येत वाढ झाली. 2024 मध्ये कर्नाटकात 43 हृदय प्रत्यारोपण झाले होते. ही संख्या 2025 मध्ये वाढून 52 झाली. गुजरातमध्येही वाढ नोंदवण्यात आली. राज्यात 2024 मध्ये 33, तर 2025 मध्ये 36 हृदय प्रत्यारोपण झाले. तेलंगणा 2025 मध्ये 32 हृदय प्रत्यारोपणांसह प्रमुख केंद्र म्हणून पुढे आलं. महाराष्ट्रात 24 हृदय प्रत्यारोपण नोंदवण्यात आले.
2025 मध्ये देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 239 हृदय प्रत्यारोपण झाले. यामध्ये केरळ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये प्रत्येकी 7, दिल्ली-एनसीआर आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी 4, मध्य प्रदेशात 3, तर राजस्थान आणि चंदीगडमध्ये प्रत्येकी 1 हृदय प्रत्यारोपण झालं.
फुफ्फुस प्रत्यारोपणात तेलंगणाची आघाडी :
2025 मध्ये फुफ्फुस प्रत्यारोपणाच्या क्षेत्रात तेलंगणाने मोठी प्रगती केली. राज्यात 95 फुफ्फुस प्रत्यारोपण झाले असून, देशात तेलंगणा पहिल्या क्रमांकावर राहिले. 2024 मध्ये तेलंगणात 76 फुफ्फुस प्रत्यारोपण झाले होते.
2024 मध्ये 89 फुफ्फुस प्रत्यारोपणांसह आघाडीवर असलेल्या तामिळनाडूमध्ये 2025 मध्ये 45 प्रत्यारोपण झाले. कर्नाटकातही वाढ नोंदवण्यात आली. 2024 मधील 23 वरून 2025 मध्ये फुफ्फुस प्रत्यारोपणाची संख्या 31 झाली.
महाराष्ट्रात 25, गुजरातमध्ये 6, दिल्ली-एनसीआरमध्ये 5, पश्चिम बंगालमध्ये 2, तर केरळमध्ये 1 फुफ्फुस प्रत्यारोपण झाले. 2025 मध्ये देशभरात एकूण 210 फुफ्फुस प्रत्यारोपण झाले. यामुळे पारंपरिक प्रमुख केंद्रांबरोबरच देशातील इतर भागांमध्येही प्रगत प्रत्यारोपण सुविधांचा विस्तार होत असल्याचे दिसून येते.
स्वादुपिंड प्रत्यारोपणात चंदीगड आघाडीवर
स्वादुपिंड प्रत्यारोपण हे अत्यंत विशेष आणि मर्यादित स्वरूपाचं प्रत्यारोपण राहिलं आहे. 2024 मध्ये केवळ 5 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वादुपिंड प्रत्यारोपण झालं. त्यात 30 प्रत्यारोपणांसह चंदीगड आघाडीवर होतं. त्यानंतर कर्नाटक 6, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू प्रत्येकी 3, तर गुजरातमध्ये 2 प्रत्यारोपण झाले.
2025 मध्ये स्वादुपिंड प्रत्यारोपणाची एकूण संख्या वाढून 35 झाली. चंदीगड 11 प्रत्यारोपणांसह आघाडीवर राहिले. गुजरातमध्ये 9, तामिळनाडूमध्ये 6, महाराष्ट्रात 4, तर कर्नाटकात 3 प्रत्यारोपण झाले. या आकडेवारीवरून स्वादुपिंड प्रत्यारोपण हळूहळू चंदीगडपुरते मर्यादित न राहता इतर राज्यांमध्येही विस्तारत असल्याचं दिसून येतं.
जीवित अवयवदात्यांमध्ये महिलांचे वर्चस्व
2025 च्या NOTTOच्या आकडेवारीतील महत्त्वाची बाब म्हणजे जीवित अवयवदाते आणि अवयव प्राप्तकर्त्यांमधील लिंगविषमता. देशातील एकूण 16,614 जीवित अवयवदात्यांपैकी 11,316 म्हणजेच 68 टक्के महिला, तर 5,298 म्हणजेच 32 टक्के पुरुष होते.
मात्र, अवयव प्राप्त करणाऱ्या रुग्णांमध्ये याच्या उलट चित्र दिसून आले. एकूण 16,611 अवयव प्राप्तकर्त्यांपैकी 12,903 म्हणजेच 78 टक्के पुरुष, तर 3,707 म्हणजेच 22 टक्के महिला होत्या.
किडनी प्रत्यारोपणात ही तफावत आणखी स्पष्ट दिसते. 12,491 जीवित किडनी दात्यांपैकी 71 टक्के महिला आणि 29 टक्के पुरुष होते. मात्र, किडनी प्राप्त करणाऱ्या रुग्णांमध्ये महिलांचं प्रमाण केवळ 23 टक्के, तर पुरुषांचे प्रमाण 77 टक्के होतं. या आकडेवारीतून जीवित अवयवदानामध्ये महिलांचा मोठा वाटा असला, तरी प्रत्यारोपणाचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचं प्रमाण तुलनेनं कमी असल्याचं स्पष्ट होतं.