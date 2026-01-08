ETV Bharat / health-and-lifestyle
80 % हार्ट अटॅक सकाळच्या एका सवयीमुळे येतात जपानी हृदयरोगतज्ज्ञाने केला खुलासा
जपानी हृदयरोगतज्ञांनी केलेल्या संशोधनात आढळून आलं की, 80% हृदयविकाराचे झटके सकाळच्या एकाच सवयीमुळे येतात. ही सवय इतकी सामान्य आहे की,बहुतेक लोक दररोज त्याची पुनरावृत्ती करतात.
HEART ATTACK: हृदयाशी संबंधित आजार आजकाल झपाट्याने वाढत आहेत. 60 वर्षांनंतर येणारे हृदयविकाराचे झटके आता 20 आणि 30 वयोगटातील तरुणांना येत आहेत. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, यामागील कारण म्हणजे आहार आणि एकूण जीवनशैली आहे. कधीकधी, अगदी लहान दैनंदिन सवयी देखील हृदयविकाराच्या झटक्यासारख्या गंभीर समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतात. डॉ. श्रेया गर्ग यांनी इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर करत सांगितलं की, एका जपानी हृदयरोगतज्ञानी केलेल्या एका संशोधनातून असं आढळून आलं की, 80% हृदयविकाराचे झटके सकाळच्या एका सवयीमुळे येतात. ही सवय इतकी सामान्य आहे की, बहुतेक लोक दररोज ती पुनरावृत्ती करतात. चला याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
22 वर्षांच्या संशोधनातून एक धक्कादायक तथ्य उघड: डॉ. श्रेया यांच्या मते, जपानी हृदयरोगतज्ञांनी जवळजवळ 22 वर्षे अशा रुग्णांवर संशोधन केलं जे पूर्णपणे तंदुरुस्त दिसत होते. त्यांचं वजन सामान्य होतं. ते लोक धूम्रपान करत नव्हते आणि त्यांच्या कुटुंबाचा देखील हृदयविकाराचा कोणताही इतिहास नव्हता. असं असूनही, या रुग्णांना 40 ते 50 वयोगटातील हृदयविकाराचा झटका आला. या सर्व रुग्णांमध्ये एक सामान्य वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांनी त्यांचा दिवस "तणावपूर्ण स्थितीत" सुरू केला. याचा अर्थ असा की, त्यांनी डोळे उघडताच त्यांचे शरीर लगेच सक्रिय केलं. ही सवय हळूहळू हृदयावर जास्त भार टाकू लागली.
सकाळी लवकर उठणे धोकादायक: डॉक्टर स्पष्ट करतात की, सर्वात मोठी चूक म्हणजे उठल्यानंतर लगेच उभे राहणे. बहुतेक लोक ही चूकीची दररोज पुनरावृत्ती करतात. समस्या अशी आहे की, त्यांचे मन जागे होते, परंतु त्यांचे शरीर जागे होत नाही, परिणामी हृदयाच्या समस्या उद्भवतात. अशा परिस्थितीत, रक्तदाब वेगाने वाढतो, तणाव संप्रेरक कॉर्टिसोलची पातळी वाढते आणि रक्तवाहिन्या आकुंचन पावू लागतात. हा तरुण हृदयासाठी एक प्रकारचा ताण आहे, परंतु तो वृद्ध हृदयासाठी कमी धोका नाही.
सकाळी 60 सेकंद पुढील 24 तास निश्चित करा: रिसर्चमध्ये कार्डियोलॉजिस्ट यांना आढळून आलं की, सकाळचे पहिले 60 सेकंद तुमच्या हृदयाचे पुढील 24 तास ठरवतात. जर तुम्ही झोपल्यानंतर अचानक उभे राहिलात तर तुमची संपूर्ण सिस्टम पॅनिक होते. तुम्हाला असं वाटू शकते की तुम्ही उठत आहात, परंतु तुमची बॉडी ते झटक्यासारखे समजते.
तर, सकाळी उठण्याचा योग्य मार्ग कोणता आहे? डॉ. श्रेया स्पष्ट करतात की, जपानी रुग्णालयांमध्ये थोडी वेगळी पद्धत अवलंबली जाते. त्यानुसार, तुम्ही उठल्यानंतर लगेच उभे राहू नये, तर त्याऐवजी थोडा वेळ झोपून राहावं. नंतर हळूहळू श्वास घ्यावी, नंतर डोके वाकवून सुमारे 10 सेकंद बसावं. यानंतरच उभं रहावं. ही लहान सवय शरीराला जुळवून घेण्यासाठी वेळ देते आणि हृदयावर अचानक दबाव येण्यापासून रोखते.
रुग्णांमध्ये हे बदल फक्त 30 दिवसांनंतर झाले: डॉक्टर म्हणतात की, अशा प्रकारे दिवस सुरू केल्याने रुग्णांना लक्षणीय परिणाम दिसले. जसे की सकाळी कॉर्टिसोलमध्ये 35% घट, नसांवर 52% कमी दाब, उर्जेची पातळी सुधारणे आणि हृदयाचे ठोके कमी होणे. काही लोकांमध्ये, छातीचा दाब पूर्णपणे कमी झाला. यासाठी कोणत्याही औषधाची किंवा उपकरणाची मदत घ्यावी लागली नाही. फक्त एका लहान सवयीमुळे शरीरात सकारात्मक बदल घळून आले.
