प्रसिद्ध म्युझिक दिग्दर्शकाचे दीर्घकालीन यकृताच्या आजाराने निधन; जाणून घ्या हा आजार किती धोकादायक

Published : January 27, 2026 at 6:39 PM IST
Music composer Abhijit Majumdar: प्रसिद्ध ओडिया संगीत दिग्दर्शक अभिजित मजुमदार यांचं 25 जानेवारी रोजी निधन झालं. या बातमीमुळे संपूर्ण संगीत क्षेत्रात आणि त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्यावर एम्स, भुवनेश्वर येथे उपचार सुरू होते. एम्स, भुवनेश्वर कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिजित बऱ्याच काळापासून यकृताच्या आजाराने ग्रस्त होते. डॉ. अमृत पतजोशी यांच्या मते, 54 वर्षीय अभिजित उच्च रक्तदाब, हायपोथायरॉईडीझम आणि दीर्घकालीन यकृताच्या आजाराने ग्रस्त होते. आज, या बातमीत, आपण जाणून घेऊ की दीर्घकालीन यकृताचा आजार किती धोकादायक आहे आणि त्याची लक्षणे काय.
क्रॉनिक लिव्हर डिसीज (CLD) म्हणजे काय? क्रॉनिक लिव्हर डिसीज (CLD) म्हणजे यकृताचे दीर्घकालीन नुकसान, यामुळे यकृताचे सामान्य कार्य बिघडते आणि कालांतराने अपरिवर्तनीय नुकसान होणे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, क्रॉनिक लिव्हर डिसीज (CLD) हा एक गंभीर यकृताचा आजार आहे, जो सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टिकतो आणि हळूहळू यकृताच्या पेशी नष्ट करतो. या सततच्या नुकसानामुळे शेवटी सिरोसिस, लिव्हर फेल्युअर किंवा कर्करोग होऊ शकतो.
जेव्हा यकृत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सूजलेले आणि खराब झालेले असते, तेव्हा त्याचे सामान्य कार्य (डिटोक्सिफिकेशन, पचन) करणे थांबवते. ज्यामुळे शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात. परिणामी शेवटी मृत्यू देखील होऊ शकतो. यावर यकृत प्रत्यारोपण हा एक पर्याय आहे. परंतु त्यासाठी अनेकदा कालावधी लागतो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, CLD असलेल्या बहुतेक रुग्णांना दीर्घकालीन दाह, संसर्ग, मद्यपान किंवा हिपॅटायटीस आणि नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) सारख्या इतर यकृता संबंधित आजारांचा इतिहास असतो.
क्रॉनिक लिव्हर डिसीज (CLD) चे वेगवेगळे टप्पे कोणते? क्रॉनिक लिव्हर डिसीज अनेक टप्प्यांतून जातो. त्याची सुरुवात सौम्य चरबी जमा होण्यापासून होते आणि यकृताचे गंभीर नुकसान होते. प्रत्येक टप्पा उपचारांच्या परिणामांवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम करतो. म्हणून लवकर निदान आणि उपचार अत्यंत महत्त्वाचं आहेत. CLD च्या टप्प्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे.
पहिला टप्पा: फॅटी लिव्हर (स्टीटोसिस) हा सर्वात सुरुवातीचा टप्पा आहे. जिथे यकृताच्या पेशींमध्ये चरबी जमा होते. या टप्प्यावर, यकृत कोणत्याही लक्षणीय लक्षणांशिवाय चांगले कार्य करू शकते.
दुसरा टप्पा: जळजळ (अल्कोहोलिक नसलेला स्टीटोहेपेटायटीस) या अवस्थेत, यकृतावर सूज येते, ज्यामुळे व्रण येतात. यकृताच्या नुकसानाची चिन्हे दिसू लागतात आणि लक्षणे देखील दिसू शकतात.
स्टेज ३: फायब्रोसिस दीर्घकाळापर्यंत जळजळ झाल्यामुळे यकृताच्या ऊतींवर व्रण पडतात. जरी यकृत काही प्रमाणात नुकसान भरून काढू शकते, तरी त्याचे कार्य बिघडलेले असते.
सिरोसिस: या प्रगत अवस्थेत, यकृतावर मोठ्या प्रमाणात जखमा होतात. सिरोसिसमुळे यकृत निकामी होऊ शकते, जिथे यकृत त्याचे आवश्यक कार्य करू शकत नाही.
विघटित जुनाट यकृत आजार: जेव्हा सिरोसिस गंभीर होतो तेव्हा ते विघटित यकृत रोगास कारणीभूत ठरू शकते. हा सिरोसिसचा एक गंभीर, शेवटचा टप्पा आहे जिथे यकृत सामान्यपणे कार्य करणे थांबवते. ज्यामुळे कावीळ, द्रवपदार्थ टिकून राहणे आणि गोंधळ (यकृताचा एन्सेफॅलोपॅथी) सारखी लक्षणे उद्भवतात. हा टप्पा घातक आहे.
क्रॉनिक लिव्हर डिसीज (CLD) ची लक्षणे कोणती आहेत? क्रॉनिक लिव्हर डिसीजची लक्षणे रुग्णांच्या तीव्रतेनुसार आणि टप्प्यानुसार बदलतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात काही लक्षणे सौम्य किंवा लक्षात न येणारी असू शकतात. परंतु आजार जसजसा वाढत जातो तसतसे लक्षणं गंभीर होऊ शकतात. क्रॉनिक लिव्हर डिसीजची सामान्य लक्षणे...
- सुरुवातीच्या काळात थकवा आणि अशक्तपणा सामान्य आहे.
- यकृताच्या नुकसानीमुळे त्वचा आणि डोळे पिवळे होणे (कावीळ).
- पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात वेदना किंवा अस्वस्थता
- शरीरात पाणी साचून राहिल्यामुळे पोटात किंवा पायात सूज येणे.
- मळमळ आणि उलट्या
- भूक न लागणे
- अस्पष्ट वजन कमी होणे
- गडद लघवी आणि हलके मल
- यकृतामध्ये पित्त जमा झाल्यामुळे त्वचेला खाज सुटणे
- गोंधळ किंवा विचार करण्यात अडचण, विशेषतः प्रगत अवस्थेत
- दीर्घकालीन यकृत रोग (CLD) ची कारणे आणि जोखीम घटक
दीर्घकालीन यकृत रोगासाठी जोखीम घटक
- लठ्ठपणा आणि अयोग्य आहार
- यकृताच्या आजाराचा कौटुंबिक इतिहास
- अनेक भागीदारांसोबत असुरक्षित लैंगिक संबंध (हिपॅटायटीस बी आणि सीचा धोका)
- जास्त दारू पिणे
- मधुमेह आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोम
दीर्घकालीन यकृत रोग (CLD) च्या उपचारांसाठी तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा? जर तुम्हाला कावीळ, थकवा, पोटात सूज येणे किंवा तुमच्या पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात सतत वेदना होणे अशी लक्षणे जाणवत असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. शिवाय, जर जास्त मद्यपान, लठ्ठपणा किंवा यकृताच्या आजाराचा कौटुंबिक इतिहास यासारखे CLD साठी कोणतेही जोखीम घटक असतील तर लवकर निदान करण्यासाठी नियमित वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)