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उन्हाच्या चटक्याचा संपूर्ण शरीराला बसू शकतो फटका; जाणून घ्या डोळे, त्वचेवर होणाऱ्या परिणामांसह उष्माघातापासूून कशी काळजी घ्यावी?
उन्हाचा परिणाम केवळ शरीर गरम होण्यापुरता मर्यादित नसतो. त्याचा संपूर्ण शरीरावर परिणाम होण्यापासून टाळण्यासाठी काय करावं, वाचा आरोग्याचा सल्ला.
Published : October 20, 2026 at 10:29 AM IST
मुंबई : भर उन्हात थोडं चाललं तरी थकवा जाणवणं, डोकं जड होणं, चक्कर येणं, सतत तहान लागणं किंवा घरी परतल्यानंतरही शरीराची होणारी काहिली कमी न होणं, असे अनुभव अनेकांना येतात. सुरुवातीला साधा थकवा वाटणाऱ्या या त्रासांकडे दुर्लक्ष केलं, तर शरीरातील पाण्याची कमतरता वाढून अशक्तपणा, स्नायूंमध्ये गोळे येणं आणि उष्णतेशी संबंधित गंभीर आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः दिवसभर प्रवास करणारे नोकरदार, रस्त्यावर काम करणारे कर्मचारी, फेरीवाले, वाहतूक पोलीस, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं आणि आधीपासून आजार असलेल्या व्यक्तींनी उन्हापासून स्वतःचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे, असं डॉक्टरांचं मत आहे.
वाढलेलं तापमान आणि दमट हवामान यामुळे शरीराला स्वतःचं तापमान नियंत्रित ठेवणं कठीण जाऊ शकतं. शरीर थंड ठेवण्यासाठी घाम येतो. मात्र घामातून पाणी आणि क्षार बाहेर पडतात. त्यांची कमतरता भरून न निघाल्यास थकवा, डोकेदुखी, चक्कर आणि स्नायूंमध्ये पेटके येण्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तीव्र उष्णतेचा ताण हृदय आणि किडनीवरही पडू शकतो. आधीपासून हृदयविकार, मधुमेह, किडनीचे विकार किंवा श्वसनाचे आजार असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घेणं गरजेचं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही उष्णतेमुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक धोक्यांबाबत सावध केलं आहे.
शरीरात पाण्याची कमतरता; थकवा आणि चक्कर येण्याची शक्यता : याबाबत माहिती देताना केईएमचे डीन डॉ हरीश पाठक यांनी सांगितलं उन्हात बराच वेळ राहिल्यानंतर सतत तहान लागणं, तोंड कोरडं पडणं, लघवीचं प्रमाण कमी होणं, डोकेदुखी, थकवा आणि चक्कर येणं ही शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्याची संभाव्य लक्षणं आहेत. काही वेळा व्यक्तीला उभं राहिल्यानंतर गरगरल्यासारखं वाटतं किंवा नेहमीची कामं करतानाही अशक्तपणा जाणवतो.
मुंबईसारख्या शहरात घरापासून रेल्वे स्थानकापर्यंत चालणं, बस किंवा लोकलची वाट पाहणं, गर्दीतून प्रवास करणं आणि त्यानंतर कामाच्या ठिकाणी पोहोचणं, या सगळ्या प्रक्रियेत शरीराला उष्णतेचा सामना करावा लागतो. प्रवासात पाणी पिण्याची सोय नसल्यामुळे किंवा कामाच्या घाईत तहान लागेपर्यंत पाणी न प्यायल्यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता वाढू शकते, अशी माहिती डॉ. पाठक यांनी दिली.
काय कराल? : घराबाहेर पडताना पाण्याची बाटली सोबत ठेवा. तहान लागण्याची वाट न पाहता नियमित अंतराने पाणी प्या. उन्हातून आल्यानंतर शक्य असल्यास सावलीत किंवा थंड जागी काही वेळ विश्रांती घ्या. उलटी, तीव्र अशक्तपणा किंवा सतत चक्कर येत असल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या. स्वतःहून औषधं घेण्याऐवजी त्रासाचं कारण समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
उष्माघाताचा धोका; लक्षणं ओळखण्यात उशीर नको : उन्हामुळे होणारा प्रत्येक त्रास साधा नसतो. उष्णतेमुळे शरीराचं तापमान धोकादायक पातळीवर गेलं आणि शरीराला ते नियंत्रित करता आलं नाही, तर उष्माघात होऊ शकतो. ही वैद्यकीय आणीबाणी आहे. तीव्र अशक्तपणा, चक्कर, डोकेदुखी, मळमळ आणि स्नायूंमध्ये गोळे येणं ही उष्णतेच्या ताणाची लक्षणं असू शकतात. मात्र, व्यक्ती गोंधळल्यासारखं बोलत असेल, बेशुद्ध पडत असेल, झटके येत असतील किंवा शुद्धीमध्ये बदल जाणवत असेल, तर परिस्थिती गंभीर असू शकते. अशा वेळी संबंधित व्यक्तीला तातडीने थंड किंवा सावलीच्या जागी हलवा, शरीर थंड करण्यासाठी ओल्या कपड्यांचा वापर करा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय मदत घ्या. व्यक्तीची शुद्ध हरपली असेल, तर तिला जबरदस्तीने पाणी किंवा इतर पेय पाजू नका. उपचारासाठी विलंब करणं धोकादायक ठरू शकतं, असा इशारा डॉ पाठक यांनी दिला.
डोकेदुखी, मळमळ आणि स्नायूंमध्ये गोळे येण्याकडे दुर्लक्ष नको : उन्हात शारीरिक श्रम केल्यानंतर किंवा बराच वेळ बाहेर राहिल्यानंतर काही जणांना डोकं दुखणं, मळमळणं, स्नायूंमध्ये पेटके येणं किंवा शरीरात त्राण नसल्यासारखं वाटू शकतं. घामातून पाणी आणि क्षार बाहेर पडल्यामुळे अशा तक्रारी उद्भवू शकतात.
विशेषतः बांधकाम मजूर, डिलिव्हरी कर्मचारी, रस्त्यावर विक्री करणारे व्यावसायिक आणि उन्हात काम करणाऱ्या इतर व्यक्तींना या त्रासाचा धोका अधिक असतो. मात्र, डोकेदुखी किंवा चक्कर येण्यामागे इतर वैद्यकीय कारणंही असू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक लक्षण केवळ उन्हामुळेच होत आहे, असं गृहीत धरू नये, असं डॉ पाठक यांनी सांगितलं.
काय कराल? : कामाच्या वेळेत शक्य तितक्या सावलीत विश्रांती घ्या. पाणी नियमित प्या आणि उन्हाच्या सर्वाधिक तीव्रतेच्या काळात जड शारीरिक काम टाळण्याचा प्रयत्न करा. भरपूर घाम येत असेल किंवा दीर्घकाळ शारीरिक श्रम करावे लागत असतील, तर पाणी आणि क्षारांची भरपाई कशी करावी, याबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. गरजेनुसार ओआरएसचा वापर करता येतो. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीला त्याची आवश्यकता असतेच असं नाही.
हृदय आणि किडनीवरही पडू शकतो ताण : उष्णतेमध्ये शरीराचं तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी शरीराला अधिक मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे हृदयावरचा ताण वाढू शकतो. शरीरातील पाण्याची कमतरता गंभीर झाल्यास किडनीच्या कार्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता असते.
हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह किंवा किडनीचे विकार असलेल्या व्यक्तींनी उन्हाळ्यात आणि तापमान वाढलेल्या दिवसांत विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे. काही औषधांमुळे शरीरातील पाणी आणि क्षारांचं संतुलन किंवा शरीराची उष्णता सहन करण्याची क्षमता बदलू शकते. त्यामुळे नियमित औषधं घेणाऱ्या रुग्णांनी स्वतःहून औषधांचा डोस बदलू नये किंवा औषधं बंद करू नयेत.
काय कराल? : डॉक्टरांनी सांगितलेल्या पाणी पिण्याच्या मर्यादा पाळा. विशेषतः हृदयविकार किंवा किडनीच्या आजारामुळे द्रवपदार्थांचं सेवन मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला मिळालेला असेल, तर इतरांना लागू होणारा पाणी पिण्याचा नियम स्वतःसाठी वापरू नका. अस्वस्थ वाटल्यास डॉक्टरांशी संपर्क साधा.
डोळ्यांची जळजळ, कोरडेपणा आणि डोके जड होण्याचा त्रास : कडक ऊन, धूळ आणि बाहेरील वातावरणातील त्रासदायक घटकांमुळे डोळ्यांना जळजळ होणं, कोरडेपणा जाणवणं किंवा डोळे थकल्यासारखे वाटणं अशा तक्रारी होऊ शकतात. उन्हात बराच वेळ प्रवास करणाऱ्या किंवा बाहेर काम करणाऱ्या व्यक्तींना याचा त्रास जाणवू शकतो.
काय कराल? :शक्यतो थेट उन्हात जास्त वेळ राहणं टाळा. बाहेर जाताना योग्य प्रकारचा सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण देणारा चष्मा वापरा. डोळ्यांत जळजळ होत असल्यास ते चोळू नका. स्वतःहून औषधी थेंब वापरण्याऐवजी नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. डोळ्यांत तीव्र वेदना, अचानक दृष्टी कमी होणं किंवा सतत लालसरपणा जाणवत असल्यास तपासणी करून घ्या.
उन्हामुळे झोपेवर आणि कामाच्या क्षमतेवरही परिणाम : दिवसभर उष्ण वातावरणात राहिल्यानंतर शरीर थकल्यासारखं वाटतं; परंतु रात्री खोलीत उकाडा कायम असल्यास शांत झोप लागण्यात अडचण येऊ शकते. झोप पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या दिवशी चिडचिड, एकाग्रतेचा अभाव, डोके जड होणं आणि कामात उत्साह न वाटणं अशा समस्या जाणवू शकतात. उन्हाचा परिणाम केवळ शारीरिक आरोग्यावरच होत नाही, तर दैनंदिन कामकाजावरही होतो. बाहेर काम करणाऱ्या व्यक्तींची काम करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. थकव्यामुळे लक्ष विचलित होऊन अपघात होण्याचा धोका वाढू शकतो.
काय कराल? : घरातील तापमान शक्य तितकं आरामदायी ठेवा. दिवसा खिडक्यांमधून थेट ऊन येत असल्यास पडदे लावा. बाहेरचं तापमान कमी झाल्यावर हवा खेळती ठेवा. झोपण्यापूर्वी खोली थंड आणि हवेशीर ठेवण्याचा प्रयत्न करा. दिवसभरातील थकवा कमी करण्यासाठी पुरेशी झोप आणि नियमित विश्रांती महत्त्वाची आहे.
पोटाच्या तक्रारी टाळण्यासाठी अन्नपदार्थांकडेही लक्ष द्या : उष्ण वातावरणात अन्नपदार्थ योग्य प्रकारे साठवले नाहीत, तर ते लवकर खराब होण्याचा धोका असतो. दूषित पाणी किंवा अस्वच्छ पद्धतीने तयार केलेले पदार्थ खाल्ल्यामुळे जुलाब, उलट्या आणि पोटदुखीसारख्या समस्या होऊ शकतात. मात्र, प्रत्येक पचनविकाराचं कारण ऊन नसतं. अन्न आणि पाण्याची स्वच्छताही तितकीच महत्त्वाची असते.
काय कराल? : स्वच्छ पाणी प्या. अन्न झाकून ठेवा. उघड्यावर ठेवलेले किंवा ताजेपणाबाबत शंका असलेले पदार्थ खाणं टाळा. फळं आणि भाज्या स्वच्छ धुऊन वापरा. जुलाब किंवा उलट्यांचा त्रास झाल्यास शरीरातील पाण्याची कमतरता वाढू शकते. विशेषतः लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये ही लक्षणं दुर्लक्षित करू नयेत.
उन्हाळ्यात आहार कसा असावा? फक्त पाणी पिणं पुरेसं नाही : उष्णतेच्या काळात शरीराला पुरेसं पाणी मिळणं महत्त्वाचं असलं, तरी आहारही संतुलित असावा. दिवसभर उपाशी राहणं, जेवण टाळणं किंवा केवळ थंड पेयांवर अवलंबून राहणं योग्य नाही. शरीराला ऊर्जा, प्रथिनं, जीवनसत्त्वं आणि खनिजं मिळण्यासाठी रोजच्या जेवणात विविध पदार्थांचा समावेश असावा. कलिंगड, खरबूज, संत्रं, मोसंबी, काकडी यांसारख्या पाण्याचं प्रमाण अधिक असलेल्या फळांचा आणि भाज्यांचा आहारात समावेश करता येतो. त्याचबरोबर डाळी, कडधान्यं, भाज्या, धान्यं आणि दही यांसारखे पदार्थही आहाराचा भाग असू शकतात.
लिंबूपाणी, ताक किंवा घरगुती पेयांचा वापर करता येतो. मात्र, त्यामध्ये साखर आणि मीठ किती आहे, याकडे लक्ष द्यावं. मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा किडनीचे विकार असलेल्या व्यक्तींनी आहारात बदल करताना डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. गोड शीतपेयांऐवजी पाणी आणि योग्य घरगुती पेयांना प्राधान्य देणं अधिक चांगलं, अशी माहिती आहारतज्ज्ञ चैताली आहेर यांनी दिली.
उन्हाळ्यात शरीरातील पाणी आणि क्षारांचं संतुलन राखण्यासाठी रोजच्या जेवणात लिंबूपाणी, ताक, फळं, ओआरएस आणि शीतपेयांचा वापर करावा. हा ऑक्टोबर हिटचा काळ आहे आणि यंदा पाऊस देखील फारच कमी पडल्यामुळे ही उष्णता अतिउच्च कोटीची आहे, हे आधी आपण समजून घेतलं पाहिजे. मुंबई मधलं तापमान 37 अंश पार होत आहे त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचं आहारतज्ज्ञ चैताली सांगतात.
- मुंबईत अनेक नागरिकांना दररोज घरातून बाहेर पडताना चालणं, बस किंवा लोकल पकडणं, गर्दीतून प्रवास करणं आणि कामाच्या ठिकाणी बराच वेळ घालवणं अशा परिस्थितींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पाणी पिणं, उन्हापासून संरक्षण करणं आणि वेळेवर जेवण करणं याकडे दुर्लक्ष होऊ शकतं, ते टाळलं पाहिजे असं चैताली आहेर यांचं म्हणणं आहे.
त्वचेवरही उन्हाचा परिणाम; काळवंडणं, पुरळ आणि सनबर्नचा त्रास : उन्हाच्या परिणामांमध्ये त्वचेच्या समस्यांचाही समावेश होतो. सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे त्वचा काळवंडणं, लालसर होणं, जळजळ होणं आणि दीर्घकाळ सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात राहिल्यास सनबर्न होणं अशा समस्या उद्भवू शकतात. उष्ण आणि दमट हवामानात जास्त घाम आल्यामुळे घामोळ्या किंवा खाज येण्याचा त्रासही होऊ शकतो.
- काही व्यक्तींना चेहऱ्यावर काळे डाग दिसू लागतात, तर काहींची त्वचा कोरडी किंवा संवेदनशील होते. मात्र, प्रत्येक डाग किंवा पुरळ उन्हामुळेच निर्माण होतो असं नाही. त्वचेचा प्रकार, आधीपासून असलेले विकार आणि वापरली जाणारी सौंदर्यप्रसाधनं यांचाही परिणाम होऊ शकतो.
त्वचेची काळजी कशी घ्याल? : बाहेर पडताना त्वचा झाकणारे हलके, सैल आणि शक्यतो सुती कपडे वापरा. छत्री, टोपी किंवा स्कार्फच्या मदतीने थेट उन्हापासून संरक्षण घ्या. त्वचेच्या प्रकाराला अनुरूप, ब्रॉड-स्पेक्ट्रम आणि किमान एसपीएफ 30 असलेलं सनस्क्रीन वापरता येतं. बाहेर जास्त वेळ राहिल्यास उत्पादनाच्या सूचनेनुसार त्याचा पुन्हा वापर करा. घाम आल्यावर किंवा चेहरा धुतल्यानंतरही सनस्क्रीन पुन्हा लावण्याची गरज भासू शकते.
घरी आल्यानंतर चेहरा सौम्य क्लिन्झरने स्वच्छ धुवा. त्वचा कोरडी पडत असल्यास योग्य मॉइश्चरायझर वापरा. घामामुळे त्वचेवर पुरळ किंवा खाज येत असल्यास त्वचा स्वच्छ आणि कोरडी ठेवण्याचा प्रयत्न करा. मात्र, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्टेरॉइडयुक्त क्रीम, गोरेपणाची क्रीम किंवा तीव्र रासायनिक उत्पादने वापरू नका. पुरळ वाढत असेल, त्वचेवर सूज येत असेल किंवा जखम होत असेल, तर त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या, असं त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. अनिल त्र्यंबके सांगतात.
उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी केवळ त्वचेची काळजी घेऊन चालणार नाही. शरीरातील पाण्याचं संतुलन राखणं, संतुलित आहार घेणं, योग्य कपडे वापरणं, उन्हाच्या तीव्रतेच्या काळात बाहेर जाणं टाळणं आणि शरीराने दिलेल्या इशाऱ्यांकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. विशेषतः चक्कर येणं, तीव्र अशक्तपणा किंवा शुद्धीमध्ये बदल जाणवणं यांसारखी लक्षणं दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी, असा सल्ला डॉक्टर देतात.
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