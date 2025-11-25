ETV Bharat / health-and-lifestyle
ओट्स की मुसली आरोग्यासाठी काय सर्वोत्तम?
आजकाल लोक निरोगी जीवनशैलीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. नाश्त्याकरिता ओट्स आणि मुसली दोन्ही सोपे पर्याय आहेत. मात्र, आरोग्यासाठी कोणतं चांगलं ते पाहूया.
oats vs muesli: आपल्यापैकी बरेच लोक निरोगी जीवनशैलीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. तसंच बरेच लोक वजन कमी करण्याबद्दल अधिक जागरूक होत चालले आहेत. वजन कमी करताना सर्वात मोठा प्रश्न पडतो तो म्हणजे नाश्त्यात असं काय खावं जे चविष्ट असेल आणि वजन कमी करण्यास देखील मदत करेल. बरेच लोक नाश्त्यात मुसली किंवा ओट्सचा पर्याय निवडतात. कारण दोन्ही पदार्थ काही मिनिटांत तयार करता येतात शिवाय ते आरोग्यासाठी देखील चांगले मानले जातात. मात्र, वजन कमी करण्यासाठी दोघांपैकी सर्वोत्तम काय? या गोंधळात बरेच जण असतात. तुम्ही देखील या गोंधळात असाल तर आज आम्ही तुमच्या या प्रश्नाचे उत्तर घेऊन आलोय. वजन कमी करण्यासाठी आणि आरोग्यासाठी दोघांपैकी कोणतं अधिक फायदेशीर आहे ते जाणून घेऊया.
ओट्स: हे 100% संपूर्ण धान्य आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ओट्स फायबर, प्रथिने आणि इतर महत्वाच्या पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. ते सहसा ओटमील म्हणून किंवा स्मूदी, ग्रॅनोला आणि बेक्ड वस्तूंसारख्या पाककृतींमध्ये वापरले जातात. तसंच बाजारात विविध स्वरूपात ओट्स उपलब्ध आहेत जसे की रोल केलेले ओट्स, इन्स्टंट ओट्स आणि स्टील-कट ओट्स.
पौष्टिक मूल्ये: प्रत्येक 100 ग्रॅम ओट्समध्ये 389 कॅलरीज, 66 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स, 0.5 ग्रॅम साखर, 11-13 ग्रॅम प्रथिने, 10ग्रॅम फायबर, 6.9 ग्रॅम चरबी, 4.7 मिलीग्राम लोह, 54 मिलीग्राम कॅल्शियम, 0.12 मिलीग्राम व्हिटॅमिन बी6 आणि 177 मिलीग्राम मॅग्नेशियम असते.
फायदे: ओट्स हे सुपरफूड म्हणून ओळखले जातात. कारण त्यात फायबर (बीटा-ग्लुकन) सारख्या महत्त्वाच्या पोषक तत्वांचा समावेश असतो. ओट्स कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास, रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते असं स्पष्ट झालंय. ओट्समध्ये प्रथिने, जीवनसत्त्वे, लोह आणि मॅग्नेशियम सारखी खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात, जी सतत ऊर्जा प्रदान करतात. त्यातील उच्च फायबर सामग्री पचनास मदत करते, बद्धकोष्ठता प्रतिबंधित करते आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारते. याव्यतिरिक्त, ओट्स नैसर्गिकरित्या ग्लूटेन-मुक्त असल्याचं म्हटलं जातं.
बीटा-ग्लुकन हे ओट्समध्ये आढळणारे एक आहारातील फायबर आहे. हे ओट्समध्ये कोलेस्टेरॉल कमी करणारे आणि मधुमेहविरोधी प्रभाव असलेले मुख्य सक्रिय संयुग आहे आणि ते फेनोलिक अॅसिड, टॉकोल्स, स्टेरॉल, अॅव्हेनाकोसाइड्स आणि अॅव्हेनॅन्थ्रामाइड्स सारख्या इतर जैविकदृष्ट्या सक्रिय संयुगांचे लक्षणीय स्तर देखील प्रदान करते, असं नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासात म्हटलं आहे. ओट्स नियमितपणे खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारते. एथेरोस्क्लेरोसिस, त्वचारोग आणि काही प्रकारचे कर्करोग टाळण्यास त्यापासून मदत होते असं देखील म्हटलं जातं.
मुसली: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मुसली हा एक निरोगी, पौष्टिक नाश्ता आहे जो ओट्स, सुकामेवा, काजू, बिया आणि धान्यांच्या मिश्रणापासून बनवला जातो.
पौष्टिक मूल्ये: प्रत्येक 100 ग्रॅम मुस्लीमध्ये 350-400 कॅलरीज, 60-70 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स, 10-20 ग्रॅम साखर, 8-12 ग्रॅम प्रथिने, 7-9 ग्रॅम फायबर, 7-15 ग्रॅम चरबी, 2-4 मिलीग्राम लोह, 50-100 मिलीग्राम कॅल्शियम आणि 100-150 मिलीग्राम मॅग्नेशियम असते.
फायदे: मुसली हा पौष्टिक, उच्च फायबरयुक्त नाश्ता मानला जातो. मुसली संपूर्ण धान्य, काजू, बिया आणि सुकामेवा यांचे परिपूर्ण संतुलन प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, त्यात असलेले जटिल कार्बोहायड्रेट्स सतत ऊर्जा प्रदान करतात. यामुळे जास्त काळ पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे वजन व्यवस्थापनासाठी ते एक उत्तम पर्याय बनते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, मुसलीचं सेवन मधुमेहाचा धोका कमी करण्याशी संबंधित आहे.
मुस्लीमधील फायबर निरोगी पचनक्रिया सुधारुन बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते असं म्हटलं जातं. काजू आणि बिया वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करून हृदयाच्या आरोग्यात योगदान देतात असं म्हटलं जातं. त्यात अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे देखील भरपूर असतात, जे रोगप्रतिकारक शक्ती आणि शरीराच्या आरोग्यासाठी चांगले असतात.
नाश्त्यासाठी कोणतं आरोग्यदायी आहे?: ओट्स आणि मुस्ली दोन्हीच्या फायद्यांकडे पाहता, ओट्समध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. ते वजन कमी करण्यासाठी, हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी चांगले असल्याचे म्हटले जाते. मुसलीमध्ये ओट्स, सुकामेवा, काजू आणि बिया असतात आणि ते ओट्सपेक्षा खाण्यास सोपे आणि जलद असल्याचे म्हटले जाते.
तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ओट्समध्ये कॅलरीज कमी असतात, परंतु मुसलीमध्ये कॅलरीज जास्त असतात, म्हणून तुम्ही किती खाता याबद्दल काळजी घेतली पाहिजे. मुस्लीमध्ये साखर आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज जास्त असते. ओट्स वजन कमी करण्यासाठी आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी चांगलं असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, मुसली हा एक जलद, पोषक तत्वांनी भरलेला नाश्ता आहे आणि चांगली चव आणि संतुलित पोषणासाठी दोन्ही एकत्र खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
