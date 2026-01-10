ETV Bharat / health-and-lifestyle
'या' ५ पालेभाज्या सामान्य आरोग्य समस्या कमी करण्यास मदत करतात
पालेभाज्या केवळ स्वादिष्टच नाहीत तर आरोग्याचा खजिना देखील आहेत. पोषणतज्ञ दीपशिखा जैन यांनी पाच हिरव्या भाज्यांचे फायदे सांगितले आहेत
Published : January 10, 2026 at 6:28 PM IST
LEAFY VEGETABLES BENEFITS: भारतात, पालेभाज्यांचे सेवन शतकानुशतके आरोग्याचा आधारस्तंभ मानले जात आहे. त्यात असलेले फायबर, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स अनेक सामान्य आरोग्य समस्या सोडवण्यास मदत करतात. मधुमेहापासून कमकुवत हाडे, लोहाची कमतरता आणि पचन समस्यांपर्यंत, वेगवेगळ्या हिरव्या भाज्या प्रत्येक समस्येसाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
मुंबईस्थित पोषणतज्ञ दीपशिखा जैन, यांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर पाच पालेभाज्याबद्दल माहिती शेअर केली. ज्या दैनंदिन आरोग्य समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्या म्हणतात की, तुमच्या आहारात योग्य पालेभाज्यांचा समावेश केल्याने शरीराला नैसर्गिक पोषण मिळते आणि औषधांवरील अवलंबित्व देखील कमी होऊ शकते.
मधुमेहासाठी मेथीची पाने: मधुमेह ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. पोषणतज्ञांच्या मते, मेथीची पाने फायबरने समृद्ध असतात, जी रक्तातील साखरेमध्ये तीव्र वाढ रोखण्यास मदत करतात. मेथीचे नियमित सेवन केल्याने इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारू शकते. मेथीच्या पानांमधील पोषक तत्वे आतड्यांतील मार्ग साफ करण्यास आणि अपचन किंवा आम्लता सारख्या समस्या कमी करण्यास मदत करतात. मेथीच्या पानांमधील विरघळणारे फायबर आणि एंजाइम पचनास मदत करतात. मेथीच्या पानांमध्ये नैसर्गिक बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि दाहक विरोधी गुणधर्म असतात. जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात. आयुर्वेदानुसार कफ आणि वात दोष संतुलित करते. ज्यामुळे शरीराला संसर्गाशी लढण्यास मदत होते. मेथीच्या पानांमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. जे जास्त काळ पोट भरलेलं राहते यामुळे भूक नियंत्रित होण्यास मदत होते. परिणामी वजन वाढण्याचा धोका कमी होतो.
लोहाच्या कमतरतेसाठी चवळीची भाजी: ही एक अत्यंत पौष्टिक आणि स्वस्त हिरवी भाजी. त्यात लोह कॅल्शियम, फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. लोहाची कमतरता आणि कमी हिमोग्लोबिनसाठी राजगिराची पाने अत्यंत फायदेशीर मानली जातात. त्यातील लोह केवळ अशक्तपणा कमी करण्यास मदत करत नाही तर रोगप्रतिकारक शक्ती देखील मजबूत करते. अशक्तपणा असलेल्यांसाठी ते खूप फायदेशीर आहेत. महिला, गर्भवती महिला आणि किरशोरवयीन मुलांसाठी ते एक फायदेशीर पर्याय मानले जातात.
कमकुवत हाडांसाठी शेपूची भाजी: शेपूच्या पानांमध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम असते. तसंच त्यात व्हिटॅमिन ए, सी, के, लोह आणि फायबरने समृद्ध हे दोन्ही घटक एकत्रितपणे हाडे मजबूत करतात आणि फ्रॅक्चर किंवा ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका कमी करू शकतात.
पोट फुगणे आणि पोटाच्या समस्यांसाठी पुदिना: गॅस, पोटदुखी किंवा पोट फुगण्यावर उपचार करण्यासाठी पुदिन्याची पाने खूप प्रभावी मानली जातात. पुदिना पोटाच्या अस्तरांना शांत करतो आणि पचन सुधारतो.
अकाली पांढरे होण्यासाठी कढीपत्ता: पोषणतज्ञांच्या मते, कढीपत्ता कोलेजनला आधार देण्यास मदत करते. यामुळे काही प्रमाणात केसांचे अकाली पांढरे होणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
आरोग्य सल्ला: दीपशिखा जैन म्हणतात की तुमच्या दैनंदिन आहारात योग्य पालेभाज्यांचा समावेश केल्याने शरीराला नैसर्गिकरित्या आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात आणि अनेक रोग टाळता येतात. कोणत्याही विशिष्ट माहितीसाठी, डॉक्टरांचा योग्य सल्ला घ्या.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)