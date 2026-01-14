ETV Bharat / health-and-lifestyle
बद्धकोष्ठतेपासून पोटातील गॅसच्या समस्यांपर्यंत ‘हे’ फळ फायदेशीर
बद्धकोष्ठता, पोटातील गॅसचा त्रास, अपचन यासारख्या समस्या सामान्य आहेत.या समस्या कमी करण्यासाठी बरेच लोक औषध घेतात. चला तर जाणून घेऊया कोणत्या समस्येवर कोणंत फळ उत्तम.
Published : January 14, 2026 at 3:32 PM IST
Best Fruits For health: आरोग्य हे एक मोठे वरदान आहे असं म्हटलं जातं. निरोगी राहण्यासाठी योग्य अन्न खाणं खूप महत्वाचं आहे. यासाठी तज्ञ संतुलित आहार घेण्याचा सल्ला देतात. आहारात ताज्या भाज्या आणि फळे मुबलक प्रमाणात असावीत असंही ते म्हणतात. फळे खाणे हा एक आरोग्यदायी पर्याय आहे. फळे शरीराला आवश्यक पोषक तत्वच नाही तर कॅलरीज कमी असल्याने वजन कमी करण्यास देखील मदत करतात.
शिवाय, फळे अनेक आरोग्य समस्या कमी करण्यास मदत करतात. बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी विविध प्रकारची फळे खाण्याचा सल्ला दिला जातो. केवळ बद्धकोष्ठताच नाही तर अनेक आरोग्य समस्यांसाठी फळं खाणं हा एक चांगला पर्याय आहे. प्रसिद्ध पोषणतज्ञ खुशी छाब्रा यांनी इंस्टाग्राम अकाउंटवर कोणत्या समस्येसाठी कोणते फळ खावे याचा सल्ला दिला आहे. चला तर जाणून घेऊया कोणत्या समस्येवर कोणतं फळ आहे उत्तम.
पोटाच्या समस्यांसाठी सपोटा: अनेकांना सपोटा म्हणजेच चिकू खायला फार आवडते. सपोटा फळ खूप गोड असते. सपोटामध्ये जीवनसत्त्वे अ, क, ई, के, कॅल्शियम, फॉस्फरस, लोह, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. सपोटामध्ये टॅनिन देखील भरपूर प्रमाणात असते. तसंच ते नैसर्गिक दाहक-विरोधी घटक म्हणून काम करतात. यामुळे पचन सुधारते. पोषणतज्ञ खुशी छाब्रा यांच्या मते, गॅस, आम्लता आणि पोटफुगीसारख्या समस्यांनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी सपोटा हे एक चांगले फळ आहे.
रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी संत्री: संत्री चवीला गोड आणि आंबट असतात. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी हे एक उत्तम पर्याय आहे. यामुळे हंगामी आजारांशी लढण्याची ताकद वाढते. कारण कारण व्हिटॅमिन सी कोलेजन उत्पादनास उत्तेजन देते. तसंच ते पांढऱ्या रक्त पेशी देखील वाढवते. त्यात कमी कॅलरीज आणि जास्त फायबर असते. वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी देखील हे चांगले आहे.
बद्धकोष्ठतेसाठी आम्रफळ किंवा पर्सिमॉन: पर्सिमॉनला लाल कस्टर्ड अॅपल असंही म्हणतात. हे कस्टर्ड अॅपल कुटुंबातील एक फळ आहे. पोषणतज्ञ म्हणतात की, आम्रफळ बद्धकोष्ठतेचा त्रास असलेल्यांसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. पर्सिमॉनमध्ये विरघळणारे फायबर असते. त्याला पेक्टिन असंही म्हणतात. ते बद्धकोष्ठतेपासून आराम देण्यास मदत करते. तसंच आम्रफळ आतड्यांमधील मल मऊ करते. पर्सिमॉन नैसर्गिक रेचक म्हणून काम करते.
आतड्यांच्या आरोग्यासाठी सीताफळ: आजकाल आतड्यांचे आरोग्य चांगले राहणे खूप महत्वाचे आहे. जर आतडे निरोगी असतील तर कोणत्याही समस्या उद्भवणार नाहीत. पोषणतज्ञांच्या मते, आतड्याच्या आरोग्यासाठी तुम्ही सीताफळ खावं. हे फळ मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमने समृद्ध आहे. ते आतड्यांचे आरोग्य सुधारते. त्यात असलेले फायबर पचन योग्य करण्यास मदत करते. शिवाय, सीताफळ हृदयाच्या आरोग्यास मदत करते. मात्र, मधुमेहाच्या रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार सिताफळाचं सेवन करावं.
केस आणि त्वचेसाठी आवळा: रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी आवळा चांगला पर्याय आहे. त्यात व्हिटॅमिन सी देखील भरपूर असते, जे केस आणि त्वचेसाठी चांगले असते. तसंच नियमित आवळ्याचं सेवन केल्यास रक्त शुद्ध होते. त्याचबरोबर ते यकृताचे कार्य सुधारते. ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यासाठी देखील आवळा फायदेशीर आहे. म्हणून जर तुम्हाला तुमचे एकूण आरोग्य सुधारायचे असेल तर पोषणतज्ञ दररोज एक आवळा खाण्याची शिफारस करतात.
ऊर्जेच्या पातळीसाठी केळी: ज्यांना पोटफुगीचा त्रास आहे किंवा त्यांच्यात ऊर्जेची कमतरता आहे त्यांच्यासाठी केळी हा एक चांगला पर्याय आहे. केळीमध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे शरीरातील अतिरिक्त सोडियम बाहेर काढण्यास मदत होते. यामुळे पाणी साचून राहणे आणि पोटफुगी होऊ शकते. जिमला जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी केळी हा एक चांगला पर्याय आहे. ते त्वरित ऊर्जा प्रदान करण्यास मदत करते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)