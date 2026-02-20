ETV Bharat / health-and-lifestyle
दूध सुरक्षित आहे का? एक्सपायरी डेटपेक्षा महत्त्वाच्या आहेत या 7 तपासण्या
दुधाच्या पॅकेटवर लिहिलेल्या काही गोष्टी तपासल्याने तुमचे आरोग्य आणि खिशाचे संरक्षण होऊ शकते. दुधाचे पॅकेट खरेदी करताना कोणत्या ७ गोष्टी तपासल्या पाहिजेत ते जाणून घेऊया.
Things to check on your milk pouch: मुलांच्या वाढीसाठी आणि योग्य पोषणासाठी दूध हे एक उत्कृष्ट आणि संपूर्ण अन्न मानले जाते. कॅल्शियम, प्रथिने, जीवनसत्त्वे डी, ए आणि बी सारखे आवश्यक पोषक घटक दैनंदिन आहाराचा एक आवश्यक भाग आहेत. हाडांच्या बळकटीपासून ते शारीरिक विकास आणि मानसिक आरोग्यापर्यंत, दूध अनेक अविश्वसनीय आरोग्यदायी फायदे प्रदान करते. परंतु तुम्हाला माहित आहे का की दुधाचे पॅकेट खरेदी करण्यापूर्वी या ७ गोष्टी काळजीपूर्वक तपासल्या नाहीत तर दुधाचे आरोग्यदायी फायदे नष्ट होतात? हो, दुधाच्या पॅकेटवर लिहिलेल्या काही गोष्टी तपासल्याने तुमचे आरोग्य आणि खिशाचे संरक्षण होऊ शकते. लक्षात ठेवा, जागृक खरेदीदार असणे केवळ बचतीचीच नव्हे तर आरोग्याचीही हमी देते. दुधाचे पॅकेट खरेदी करताना तुम्ही कोणत्या ७ गोष्टी तपासल्या पाहिजेत ते पाहूया.
दुधाचे पॅकेट खरेदी करताना या 7 गोष्टी नक्की तपासा
1) एक्सपायरी आणि 'use by' डेट: दुधाचे पॅकेट खरेदी करताना हा पहिला आणि सर्वात मूलभूत नियम आहे. पॅकेट खरेदी करण्यापूर्वी नेहमीच use by डेट किंवा एक्सपायरी डेट तपासा. एक्सपायरी तारखेला किमान 1-2 दिवस शिल्लक असलेले पॅकेट खरेदी करण्याचा प्रयत्न करा. शिळे दूध केवळ खराब होऊ शकत नाही तर फूड पॉइजनिंगचं कारण देखील ठरू शकते.
2) दुधाचा प्रकार (फुल क्रीम, टोन्ड किंवा डबल टोन्ड) तुमच्या गरजांनुसार दूध निवडा.
फुल क्रीम दूध: मुलांसाठी आणि वजन वाढणाऱ्यांसाठी सर्वोत्तम. (जास्त चरबी)
टोन्ड दूध: दररोज चहा आणि पिण्यासाठी योग्य. (संतुलित चरबी)
डबल टोन्ड दूध: वजन कमी करणाऱ्यांसाठी किंवा हृदयरोग असलेल्यांसाठी हे कमी चरबीयुक्त दूध परिपूर्ण आहे.
3)FSSAI लोगो आणि परवाना क्रमांक: विश्वसनीय दूध म्हणजे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) चा लोगो असलेले दूध. हे सिद्ध करते की दूध सरकारी मानके पूर्ण करते आणि पिण्यास पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
4) पॅकेट सील आणि लीकेज: दुधाचे पॅकेट कोणत्याही ठिकाणी ओले किंवा चिकट नसावे. जर पॅकेटच्या सीलजवळ दुधाचे थेंब दिसले तर याचा अर्थ पॅकेटमध्ये हवा शिरली आहे, ज्यामुळे दूध लवकर खराब होऊ शकतो.
5) साठवणुकीचे तापमान: दूध विक्रेत्याने दूध चिलर किंवा रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवले आहे का ते तपासा. दूध नेहमी 4°C किंवा त्यापेक्षा कमी तापमानात साठवलं पाहिजे. उघड्यावर, सूर्यप्रकाश किंवा उष्णतेच्या संपर्कात आलेले दुधाचे पॅकेट खरेदी करणे टाळा.
6) पॅकेटची बनावट: जर दुधाचे पॅकेट फुलगेले दिसत असेल तर ते अजिबात खरेदी करू नका. फुगलेले पॅकेट सूचित करते की आत बॅक्टेरिया वाढले आहेत आणि गॅस तयार होत आहे. असे दूध आरोग्यासाठी विषारी आहे.
7) शुद्धता चिन्ह (होलोग्राम किंवा QR कोड): अनेक प्रमुख ब्रँड आता भेसळ रोखण्यासाठी पॅकेटवर QR कोड किंवा विशेष होलोग्राम समाविष्ट करतात. दुधाची शुद्धता आणि मूळ सत्यापित करण्यासाठी तुम्ही हे स्कॅन करू शकता.