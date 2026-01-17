ETV Bharat / health-and-lifestyle
‘निफा’ विषाणूचा पुन्हा कहर; तज्ञ म्हणतात की ही खबरदारी घ्या
जर तुम्हाला तीव्र ताप आणि डोकेदुखीचा अनुभव येत असेल तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे.
Published : January 17, 2026 at 6:57 PM IST
NIPAH VIRUS SYMPTOMS: पश्चिम बंगालमध्ये निपाह विषाणूमुळे खळबळ उडाली आहे. आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने खुलासा केला आहे की, कोलकाता येथील रुग्णालयात निपाह विषाणूची लक्षणे आढळून आल्याने आणखी दोन परिचारिका दाखल झाल्या आहेत. बर्दवान मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये या विषाणूची लागण झालेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यावर उपचार करणाऱ्यांमध्ये त्यांचाही समावेश आहे. या संदर्भात, निपाह विषाणू म्हणजे काय? हा विषाणू धोकादायक का आहे? आता जाणून घेऊया कोणती खबरदारी घ्यावी!
निपाह विषाणू: निपाह विषाणू हा एक धोकादायक विषाणू आहे. जो प्राण्यांपासून मानवांमध्ये पसरतो. हा प्रामुख्याने वटवाघळांद्वारे पसरतो. तसंच तो डुक्कर, शेळ्या, घोडे, कुत्रे किंवा मांजरींद्वारे देखील पसरू शकतो. वटवाघळे हा विषाणू मानवांमध्ये कसा पसरवतात हे अद्याप निश्चितपणे माहित नाही. मात्र, शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, वटवाघळांच्या विष्ठा आणि लाळेला स्पर्श करून तो थेट प्राण्यांमध्ये आणि मानवांमध्ये संक्रमित होऊ शकतो. शिवाय, तो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये देखील संक्रमित होऊ शकतो.
विषाणू कसा पसरतो?
- जेव्हा विषाणूची लागण झालेल्या प्राण्यांच्या रक्त, विष्ठा किंवा लाळ यासारख्या शारीरिक द्रवांशी थेट संपर्क येतो.
- प्राण्यांनी दूषित केलेले अन्न सेवन केले तर.
- विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्यास
वैशिष्ट्ये
- तीव्र ताप, डोकेदुखी
- श्वास घेण्यास त्रास होणे
- खोकला, घसा खवखवणे
- अतिसार आणि उलट्या
- स्नायू दुखणे आणि अशक्तपणा
इतके धोकादायक का आहे: निपाह विषाणू शरीरात प्रवेश केल्यानंतर पाच दिवस ते दोन आठवड्यांत संसर्गजन्य होऊ शकतो. त्यामुळे मेंदूला गंभीर सूज येऊ शकते. जी एक मोठी समस्या असू शकते. खरं तर, सुरुवातीची लक्षणे सामान्य सर्दीसारखीच असतात. जसे की ताप, तीव्र डोकेदुखी आणि मळमळ. तसंच एक किंवा दोन दिवसांत कोमा किंवा मृत्यू देखील होऊ शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, निपाह विषाणूच्या प्रकरणांचा मृत्युदर 40% ते 76% आहे.
विशिष्ट उपचार नाही: या विषाणूसाठी सध्या कोणतीही लस उपलब्ध नाही. संसर्ग पूर्णपणे बरा करू शकेल असा कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणे कमी करण्यासाठी डॉक्टर योग्य उपचार करतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निपाह विषाणूची लागण झालेल्यांना इतरांपासून वेगळे केले जाते आणि आपत्कालीन कक्षात त्वरित उपचार केले जातात.
क्लिनिकल चाचण्या: आपल्या देशात निपाह विषाणू संसर्गावर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज तयार करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. आयसीएमआरने आधीच रुग्णांच्या शरीरात निपाह विषाणू निष्क्रिय करणारे मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज विकसित केले आहेत. त्यांनी त्यांच्यासह प्राण्यांवर क्लिनिकल चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आहेत. आता आयसीएमआर आपल्या देशात त्यांचे उत्पादन करण्यासाठी व्यावसायिक भागीदार शोधत आहे. ज्या हंगामात हा विषाणू प्रचलित असतो त्या काळात आपत्कालीन आधारावर मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज तयार आणि पुरवठा करू शकतील अशा कंपन्यांशी सहयोग करण्याची तयारी करत आहे.
घ्यावयाची खबरदारी
- हात वारंवार धुवा.
- आजारी प्राण्यांपासून दूर राहा.
- वटवाघळे जिथे राहतात त्या झाडांपासून किंवा झुडपांपासून दूर रहा.
- जमिनीवर पडलेली किंवा वटवाघळांनी खालेली फळे खाऊ नका.
- पाम साखर किंवा इतर पेये टाळा जी दूषित असू शकतात.
- विषाणूची लागण झालेल्या प्राण्यांना आणि रुग्णांना दूर ठेवावे.
- रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी मास्क, हातमोजे आणि संरक्षक कपडे घालावेत.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)