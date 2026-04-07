नाईट शिफ्ट काम करताय? तज्ञांच्या मते, 'ही' खबरदारी आवश्यक

नाईट शिफ्टमुळे अनेक आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात. परंतु खालील उपाय केल्यास या समस्या टाळल्या जाऊ शकतात...

NIGHT SHIFT AFFECT ON HEALTH EFFECTS OF WORKING NIGHT SHIFTS NIGHT SHIFT CAUSING MAJOR PROBLEMS WAYS TO DEAL WITH NIGHT SHIFTS
By ETV Bharat Health Team

Published : April 7, 2026 at 3:33 PM IST

Night shift affect on health: बदलत्या काळाबरोबर जीवनशैली आणि कामाच्या तासांमध्येही बदल झालं आहे. अनेकांना आवडत नसलं तरी नोकरीमुळे नाईट शिफ्टमध्ये काम करावं लागतं. खरं तर, त्यांची दैनंदिन दिनचर्या नॉर्मल शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांपेक्षा वेगळी असते. तज्ञांच्या मते, नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांना काही आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. चला तर मग जाणून घेऊया की, नाईट शिफ्टमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या टाळण्यासाठी जीवनशैलीत कोणते बदल करणे आवश्यक आहेत.

झोपेची कमतरता: आपल्या आरोग्यासाठी झोप आवश्यक आहे. तज्ञांच्या मते, दिवसभर काम करून थकलेल्या शरीराला विश्रांती घेण्यासाठी झोप मदत करते. यामुळे तणाव कमी होतो आणि शरीराला नवचैतन्य मिळते. असं म्हटलं जातं की, नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची नैसर्गिक झोप हळूहळू कमी होते. यामुळे निद्रानाशाची समस्या उद्भवते, ज्यामुळे अनेक शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात.

स्तनाचा कर्करोग: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, दिवसा काम करणाऱ्या महिलांपेक्षा नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना स्तनाचा कर्करोग होण्याचा धोका जास्त असतो. तज्ञांच्या मते, हे नियमितपणे नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांना तसंच आठवड्यातून एकदा नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांनाही लागू होते.

नैराश्य: तज्ञांच्या मते, नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना इतरांपेक्षा मानसिक ताण येण्याची शक्यता जास्त असते. त्यांच्या मते, अपुरी झोप, सामाजिक एकाकीपणा आणि कुटुंब व मित्रांसोबत वेळ घालवता न आल्यामुळे त्यांना आराम मिळत नाही. ते तीव्र मानसिक तणावाखाली असतात. यामुळे त्यांच्यामध्ये एकटेपणा, मानसिक थकवा आणि नैराश्य वाढते.

हृदयविकार: झोप केवळ विश्रांतीसाठी नसते. झोपेच्या वेळीच रक्तवाहिन्यांची दुरुस्ती होते. तज्ञांच्या मते, रात्री दीर्घकाळ जागे राहिल्यामुळे शरीरात रक्ताभिसरण योग्य प्रकारे होत नाही. यामुळे हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, कामाचा ताण, कामाचे जास्त तास आणि नाईट शिफ्टमुळे हृदयविकाराच्या झटक्याने मोठ्या संख्येने लोकांचा मृत्यू होतो.

व्हिटॅमिन डीची कमतरता: आपल्या शरीराला सूर्यप्रकाशामुळे भरपूर व्हिटॅमिन डी मिळते. व्हिटॅमिन डी आपल्या आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. याउलट, नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना इतरांच्या तुलनेत कमी सूर्यप्रकाश मिळतो. परिणामी, त्यांच्या शरीरातील कॅल्शियमचे प्रमाण कमी होते आणि त्यामुळे विविध प्रकारचे कर्करोग होण्याचा धोका जास्त होतो, असं तज्ञांचं मत आहे.

दीर्घकालीन समस्या: नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना विविध आरोग्य समस्या होण्याची शक्यता असते. तज्ञांच्या मते, त्यांच्या चयापचय क्रियेवर नकारात्मक परिणाम होतो. यामुळे शरीरातील इन्सुलिन आणि रक्तातील ग्लुकोजच्या पातळीत अनपेक्षित बदल होतात. तसंच, असंही म्हटलं जातं की, हार्मोनल असंतुलनामुळे मधुमेह आणि लठ्ठपणा यांसारख्या दीर्घकालीन समस्यांना त्यांना सामोरे जावे लागते.

तज्ञांच्या मते, नाईट शिफ्टमध्ये काम केल्याने अनेक शारीरिक आणि मानसिक समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून आरोग्याच्या कोणत्याही समस्या जाणवल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचं आहे.

या गोष्टींचे पालन करा: नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या आरोग्याबाबत आणि जीवनशैलीबाबत अनेक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

  • नाईट शिफ्टनंतर कोमट पाण्याने अंघोळ करून आराम करावा, असा सल्ला तज्ञ देतात.
  • शिफ्टच्या वेळेनुसार जेवणाच्या वेळांचे योग्य नियोजन करणे गरजेचं आहे. तुम्ही दररोज नियमित वेळी जेवण्याची सवय लावावी यामुळे तुमच्या शरीराला हळूहळू या पद्धतीची सवय होण्यास मदत होईल.
  • आहारात प्रथिनांचे प्रमाण जास्त ठेवा. यासाठी ताजी फळे, भाज्या आणि अंडी खाणं उत्तम आहे.
  • असं म्हटलं जातं की, काहीही न खाता रिकाम्या पोटी झोपणे चांगले नसते. जर तुम्हाला भूक लागली नसेल, तर झोपण्यापूर्वी किमान एक ग्लास दूध पिणे चांगले. असं म्हटलं जातं की, यामुळे सहज झोप लागण्यास मदत होते.
  • सेंट ऑगस्टीन आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासानुसार रात्रीच्या पाळीत कॉफी, चहा आणि शीतपेये कमी पिणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी, कॉफी ब्रेक दरम्यान ताज्या फळांचा ज्युस पिण्याची सवय लावा.
  • असं म्हटलं जातं की योग, व्यायाम, ध्यान इत्यादींचा नियमित सराव केल्याने शारीरिक आणि मानसिक शक्ती प्राप्त होते.
  • त्यासोबत आठवड्याच्या शेवटी (वीकेंडला) तुम्ही तुमचा वेळ कुटुंब आणि मित्रांना दिला पाहिजे. यामुळे तुम्हाला मानसिक तणावातून काहीसा दिलासा मिळू शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

