ETV Bharat / health-and-lifestyle
या मंदिरांना भेट देऊन नवीन वर्षाची करा सुरुवात; वर्ष जाईल आनंद आणि समृद्धीनं
जर तुम्हाला 2026 हे वर्ष आनंद आणि सौभाग्याने भरलेले हवे असेल, तर नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी या प्रसिद्ध मंदिरांना भेट देण्याची योजना आखू शकता.
Published : December 29, 2025 at 6:57 PM IST
new year 2026 visit these temples: नवीन वर्ष नवीन आशा, नवीन ऊर्जा आणि एक नवीन सुरुवात घेऊन येते. येणारे वर्ष आनंद, शांती आणि समृद्धीने भरलेलं असावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. आपल्या देशात अशी एक जुनी श्रद्धा आहे की, देवाच्या भेटीने वर्षाची सुरुवात केल्यास यशस्वी वर्षाकडे जाते. म्हणूनच लोक 1 जानेवारी रोजी मंदिरांना भेट देतात. या दिवशी मंदिरांना भेट देऊन आणि पूजा केल्याने मनाला शांती मिळते आणि जीवनावर सकारात्मक परिणाम होतो. जर तुम्हाला 2026 हे वर्ष आनंद आणि सौभाग्याने भरलेले हवे असेल, तर तुम्ही नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी या प्रसिद्ध मंदिरांना भेट देण्याची योजना आखू शकता.
अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या: 2026 ची सुरुवात अयोध्येतील राम मंदिरात करणं खूप शुभ मानलं जातं. ही ती पवित्र भूमी आहे, जिथे भगवान श्री राम यांचा जन्म झाला होता. राम लल्लाची स्थापना झाल्यापासून येथे भाविकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. १ जानेवारी रोजी राम लल्लाचे दर्शन घेतल्याने भक्ती आणि सकारात्मकता येचे. भगवान रामाचे दर्शन घेतल्याने जीवनात प्रतिष्ठा, शांती आणि यश मिळते असं मानलं जातं. नवीन वर्षात योग्य दिशेने पुढे जायचे असेल तर अयोध्येला भेट द्या आणि राम लल्लाचे दर्शन घ्या.
सिद्धी विनायक मंदिर, मुंबई: कोणत्याही नवीन प्रयत्नाची सुरुवात भगवान गणेशाच्या आशीर्वादाने करणे सर्वोत्तम मानले जाते. मुंबईचे सिद्धीविनायक मंदिर भगवान गणेशाला समर्पित आहे आणि ते देशातील सर्वात प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एक आहे. 1 जानेवारी रोजी येथे मोठ्या संख्येने भाविक दर्शणाकरिता येतात. गणेशाला जीवनातील अडथळे दूर करणारे दैवत म्हणून ओळखले जाते, म्हणून नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी त्यांचे दर्शन घेतल्याने जीवनातील त्रास कमी होतात असं मानलं जातं. बाप्पाच्या दारात येणारे कधीही रिकाम्या हाताने जात नाही अशी मान्यता आहे. 2026 मध्ये तुमच्या मार्गातील अडथळे कमी व्हावेत अशी तुमची इच्छा असेल तर सिद्धीविनायक मंदिराला भेट द्या.
काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी: तुम्ही तुमचे नवीन वर्ष काशी विश्वनाथ मंदिरात देखील सुरू करू शकता. हे मंदिर भगवान शिव यांना समर्पित बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे आणि ते गंगा नदीच्या काठावर आहे. 1 जानेवारी रोजी गंगेत स्नान केल्यानंतर काशी विश्वनाथाचे दर्शन घेणे हा एक विशेष प्रसंग मानला जातो. असं म्हटलं जातं की, भगवान शिव यांचे आशीर्वाद मिळाल्याने जीवनातील पापे धुऊन जातात आणि नवीन ऊर्जा मिळते. जर तुम्हाला वर्षभर मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक शक्ती हवी असेल तर वाराणसीला भेट द्या आणि दर्शन घ्या.
शिर्डी साई बाबा मंदिर: शिर्डी साई बाबा मंदिर हे महाराष्ट्रातील शिर्डी येथे स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. साई बाबांची समाधी येथे आहे आणि दरवर्षी लाखो भाविक येथे येतात. हे ठिकाण प्रेम, श्रद्धा आणि समानतेचे प्रतीक मानले जाते. साई बाबांच्या भेटीने नवीन वर्षाची सुरुवात जीवनात शांती आणि संतुलन आणते. जर तुम्हाला 2026 हे वर्ष साधे, शांत आणि सकारात्मक बनवायचे असेल, तर शिर्डीला भेट द्या आणि साई बाबांचा आशीर्वाद घ्या.
उज्जैन महाकाल मंदिर: उज्जैनमधील महाकाल मंदिर हे नवीन वर्ष सुरू करण्यासाठी देखील एक विशेष ठिकाण आहे. हे एकमेव दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग आहे आणि भगवान महाकाल यांना समर्पित आहे. येथील भस्म आरती जगभरात प्रसिद्ध आहे. असं मानलं जातं की, महाकालचे दर्शन केल्याने काळ आणि मृत्यूचे भय दूर होते. 2026 मध्ये सुख आणि समृद्धीच्या इच्छेने उज्जैन महाकाल मंदिराचे दर्शन घेतल्याने जीवनात स्थिरता आणि आत्मविश्वास वाढतो.