दिवसातून किती मिनिटं चालणे फायद्याचे; नवा अभ्यास काय म्हणतो?
नियमित चालणे आरोग्यासाठी चांगले आहे का? सुदृढ आरोग्यासाठी दिवसातून किती वेळ चालणं फायदेशीर आहे ते जाणून घेऊया.
LONG WALKS GOOD FOR HEALTH: अनेकांना दररोज सकाळी चालण्याची सवय असते. हे लोक सकाळी न चुकता अर्धा तरी तास चालतात. मात्र काही लोक अर्धा काय दहा मिनिटं देखील चालत नाही. या संदर्भात, अलिकडच्या एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जे लोक दिवसभरात सतत 10 मिनिटांपेक्षा जास्त चालतात त्यांना कमी वेळ चालणाऱ्यांच्या तुलनेत हृदयरोग आणि अकाली मृत्यूचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी आहे. कसं ते जाणून घेऊया!
आजकाल स्मार्टवॉच आणि मोबाईलमुळे आपण दिवसात किती पावलं चालतो हे मोजणं खूप सोपं झालं आहे. साधारणपणे दिवसाला 10,000 पावलं चालणं आरोग्यासाठी उत्तम मानलं जातं, म्हणूनच या विषयावर अनेक संशोधनं होत असतात. पण फक्त किती पावलं चाललात हेच महत्त्वाचं नसून, तुम्ही कसे चालता हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. ‘अॅनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका नवीन अभ्यासानुसार, ज्यांचा नियमित व्यायाम कमी असतो, अशांसाठी चालण्याची पद्धत खूप महत्त्वाची ठरते. या अभ्यासात असं दिसलं की, तुम्ही रोज 10,000 पावलं चाललं नाही तरी चालेल; पण नेहमीपेक्षा थोडं जास्त चालण्यानेही आरोग्यावर उत्तम परिणाम दिसू शकतात.
जर तुम्ही एकटे चाललात तर: अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जगभरातील सुमारे 31 टक्के लोक शारीरिक हालचाली करत नाहीत आणि आठवड्यातून शिफारस केलेल्या 150 मिनिटांच्या व्यायामापर्यंत देखील पोहोचत नाहीत. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, अशा लोकांना निद्रानाश, हृदयरोग आणि मृत्यूचा धोका जास्त असतो. त्यांचं म्हणणं आहे की, चालणे हे यापासून बचाव करण्यास मदत करू शकते. नवीन अभ्यासाच्या निकालांनी हे एकदा सिद्ध केले आहे की, चालणे प्रत्येकासाठी चांगले आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जे शारीरिक हालचाली करत नाहीत आणि दररोज 8,000 पावलांपेक्षा कमी चालतात ते शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहत नाही.
या अभ्यासात, यूके बायोबँकमधील 33,560 लोकांची तपासणी करण्यात आली. त्यांचे सरासरी वय 62 वर्षे होते. त्यांनी त्यांच्या मनगटाभोवती एक्सेलेरोमीटर घालून 3-7 दिवसांसाठी त्यांची शारीरिक हालचाल मोजली. त्यानंतर त्यांना चालण्याच्या वेळेनुसार चार गटांमध्ये विभागण्यात आले. 5 मिनिटांपेक्षा कमी, 5-10 मिनिटे, 10-15 मिनिटे, 15 मिनिटे आणि त्याहून अधिक आणि सरासरी 8 वर्षे त्यांचं निरिक्षण करण्यात आले.
जास्त वेळ चालणाऱ्यांमध्ये: 5 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ चालणाऱ्यांना सर्व कारणांमुळे होणाऱ्या मृत्युचा धोका 4.36 टक्के होता, तर 15 मिनिटे किंवा त्याहून अधिक वेळ चालणाऱ्यांना मृत्यूचा धोका 0.8 टक्के होता. याचा अर्थ मृत्यूचा धोका 83 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निष्पन्न झाले, असं अभ्यासात म्हटलं आहे. हृदयरोगाच्या बाबतीतही असाच ट्रेंड दिसून आला. कमी वेळ चालणाऱ्यांना हृदयरोगाचा धोका 13 टक्के होता, तर जास्त वेळ चालणाऱ्यांना 4.39 टक्के होता.
आरोग्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नाही: तज्ञ म्हणतात की, व्यायामामुळे स्नायूंना रक्तातील ऑक्सिजन चांगल्या प्रकारे शोषण्यास मदत होते. यामुळे हृदयाचे ठोके कमी होतात, शरीरात जळजळ कमी होते. तसंच मानसिक ताण देखील कमी होतो. असं म्हटलं जातं की, जास्त वेळ चालल्याने रक्ताभिसरण सुधारते. परिणामी, रक्तदाब आणि रक्तातील ग्लुकोजची पातळी कमी होते. हे सर्व हृदयासाठी चांगले असल्याचं म्हटलं जातं.
दिवसाला 10,000 पावलं चालणं चांगलं आहे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. मात्र, प्रत्येकासाठी नेहमीच पावले चालणं कठीण असते, म्हणूनच संशोधकांनी वेळेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. चालताना वेग देखील महत्त्वाचा असतो असं त्यांचं म्हणणे आहे. परंतु नवीनतम अभ्यासाच्या निकालांवरून असं दिसून आलं आहे की, वेळ आणि सातत्यपूर्ण चालणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, पावलांची संख्या मोजण्यापेक्षा दिवसभरात थोडे जास्त चालण्याला प्राधान्य देणं चांगलं. सहसा, पाच मिनिटे चालणे सोपे असते. परंतु 20, 30 मिनिटे चालणे कठीण वाटते. तज्ञांचं म्हणणे आहे की, आपण ही क्षमता आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
योग्य मार्ग: चालणे हा प्रत्येकासाठी एक अतिशय सोपा, स्वस्त आणि सुलभ व्यायाम आहे. तज्ञ म्हणतात की शरीर सरळ ठेवणे, खांदे मागे वाकवणे आणि चालताना हात हलवणे यामुळे पाठदुखीसारख्या समस्या टाळता येतात. तसेच यामुळे श्वास घेणे सोपे होते आणि शरीरावरचा ताबा सुटत नाही. ज्यांना चालण्याची सवय नाही त्यांनी सुरुवातील हळूहूळ चालावं कालांतराने वेळ वाढवा. स्नायूंची क्षमता वाढल्यानंतर जास्त काळ चालता येउ शकतं. दिवसातून एकूण 30 मिनिटे चालणे आरोग्याच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचं आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)