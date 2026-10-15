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नवरात्रीच्या उपवासादरम्यान काय करावे? प्रार्थनेबरोबरच होते मन: शुद्धी!
नवरात्रीच्या उपवासादरम्यान (Navratri Fasting) सात्त्विक आहार, प्रार्थना, स्वच्छता आणि ध्यानाला कसे महत्त्व द्यावे? वाचा, सविस्तर.
Published : October 15, 2026 at 2:29 PM IST
हैदराबाद : नवरात्री (Navratri 2026) हा हिंदू धर्मातील एक प्रमुख सण असून देशभरात मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाने साजरा केला जातो. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. प्रत्येक दिवस देवीच्या एका विशिष्ट रूपाला समर्पित असतो. या काळात भक्त प्रार्थना, उपवास आणि आत्मचिंतनाच्या माध्यमातून मनःशुद्धी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. नवरात्री हा केवळ धार्मिक सण नसून नृत्य, संगीत आणि रंगीबेरंगी पारंपरिक पोशाखांच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र आणणारा उत्सव आहे. गरबा आणि दांडियासारखी पारंपरिक नृत्य या उत्सवाचे विशेष आकर्षण ठरतात. वाईटावर चांगुलपणाचा आणि असत्यावर सत्याचा विजय होतो, असा संदेश या सणातून दिला जातो.
नवरात्रीत विशिष्ट खाद्यपदार्थ वर्ज्य केले जातात : नवरात्री हा धार्मिक परंपरांसोबतच माणुसकी, आंतरिक शक्ती आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणारा पवित्र सण आहे. हा उत्सव केवळ नऊ दिवसांच्या पूजेपुरता मर्यादित नसून आत्मपरीक्षण आणि आत्मसुधारणेची संधीही देतो. त्यामुळं भारतासह जगभरातील हिंदू बांधवांसाठी नवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. नवरात्रीत उपवास करण्याची परंपरा आहे. या काळात काही विशिष्ट खाद्यपदार्थ वर्ज्य केले जातात. तसेच धार्मिक परंपरेनुसार, काही नियमांचे पालन केलं जातं. मात्र, उपवास करताना आरोग्याची काळजी घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. चला तर मग, नवरात्रीच्या उपवासादरम्यान काय करावं आणि काय टाळावं, याविषयी जाणून घेऊया....
- नवरात्रीच्या उपवासादरम्यान काय करावे?
1) भक्ती आणि प्रार्थना : नवरात्रीत उपवास करण्यामागील मुख्य उद्देश देवी दुर्गेचा आशीर्वाद मिळवणं. तिच्याप्रती भक्ती व्यक्त करणं हा आहे. दिवसाची सुरुवात प्रार्थनेनं करा. मंदिरांमध्ये जाऊन दर्शन देवीचं दर्शन घ्या. धार्मिक विधींमध्ये सहभागी व्हा.
2) सात्त्विक आहार घ्या : उपवासादरम्यान आपल्या परंपरेनुसार सात्त्विक आहाराला प्राधान्य द्या. यामध्ये ताजी फळे, उपवासाला मान्य असलेल्या भाज्या, दुग्धजन्य पदार्थ आणि सुकामेव्याचा समावेश करू शकता. अन्नपदार्थ ताजे आणि स्वच्छ असावेत.
3) शरीरातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवा : उपवासादरम्यान शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होणार नाही, याची काळजी घ्या. पुरेसे पाणी प्या. तसेच आपल्या उपवासाच्या नियमांनुसार दूध, फळांचा रस किंवा इतर पेयांचे सेवन करू शकता.
4) सैंधव मिठाचा वापर करा : नवरात्रीच्या पारंपरिक उपवासात साध्या मिठाऐवजी सैंधव मीठ वापरण्याची प्रथा आहे. त्यामुळं आपल्या धार्मिक परंपरेनुसार जेवणात सैंधव मिठाचा वापर करू शकता.
5) स्वच्छतेने अन्न तयार करा : उपवासाचे पदार्थ तयार करताना स्वयंपाकघरात स्वच्छता राखा. अन्न तयार करताना पावित्र्य, आदर आणि कृतज्ञतेची भावना ठेवा.
6) फळे खाऊन उपवास सोडा : काही परंपरांनुसार फळे खाऊन उपवास सोडला जातो. उपवास सोडताना आपल्या आरोग्याला अनुकूल असा हलका आणि पौष्टिक आहार घ्या.
7) देवीला प्रसाद अर्पण करा : प्रसाद तयार करणं आणि देवीला अर्पण करणं हा नवरात्रीच्या पूजेतील महत्त्वाचा भाग आहे. देवीला प्रसाद अर्पण करून त्याचे सेवन केल्यानं आशीर्वाद मिळतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.
8) ध्यान आणि मंत्रजप करा : नवरात्रीच्या काळात शारीरिक उपवासाबरोबरच मानसिक शांततेलाही महत्त्व दिलं जातं. नकारात्मक विचारांपासून दूर राहा. मन शांत आणि एकाग्र ठेवण्यासाठी ध्यान, मंत्रजप आणि इतर आध्यात्मिक उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हा.
9) स्वच्छता राखा : घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवा. विशेषतः देवघर आणि पूजास्थळ स्वच्छ व नीटनेटके असावे. नवरात्रीदरम्यान स्वच्छतेला विशेष महत्त्व दिले जाते.
10) दान आणि सेवा करा : नवरात्री हा दानधर्म आणि समाजसेवा करण्यासाठीही महत्त्वाचा काळ मानला जातो. गरजूंना मदत करणं, स्वयंसेवा करणं किंवा इतरांच्या कल्याणासाठी योगदान देणे अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हा.
- नवरात्रीच्या उपवासादरम्यान काय टाळावे?
1) धान्य आणि कडधान्ये : पारंपरिक नवरात्रीच्या उपवासात गहू, तांदूळ आणि डाळींसारखी धान्ये व कडधान्ये टाळली जातात. त्याऐवजी कुट्टूचे पीठ, शिंगाड्याचे पीठ आणि राजगिरा यांसारख्या पदार्थांचा वापर करा.
2) कांदा आणि लसूण : अनेक भाविक नवरात्रीच्या उपवासात कांदा आणि लसूण खाणे टाळतात. धार्मिक मान्यतेनुसार या पदार्थांचा समावेश तामसिक आहारात केला जातो. त्यामुळं सात्त्विक आहाराच्या परंपरेत त्यांचे सेवन टाळले जाते.
3) मांसाहारी भोजन: नवरात्रीच्या पारंपरिक उपवासात मांस, मासे आणि अंडी यांसारख्या मांसाहारी पदार्थांचे सेवन टाळा.
4) मद्यपान आणि धूम्रपान : नवरात्रीच्या उपवासादरम्यान मद्यपान, धूम्रपान आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन वर्ज्य मानले जाते.
5) प्रक्रिया केलेले आणि पॅकबंद पदार्थ : अतिप्रक्रिया केलेले आणि पॅकबंद पदार्थ खाण्याऐवजी ताज्या व घरगुती पदार्थांना प्राधान्य द्या.
6) साधे मीठ : अनेक धार्मिक परंपरांमध्ये नवरात्रीच्या उपवासादरम्यान साध्या मिठाऐवजी सैंधव मीठ वापरा.
7) अतिरिक्त मसाले आणि तेल : उपवासाचे पदार्थ तयार करताना अतिरिक्त मसाले आणि तेलाचा वापर टाळा. साधे, पौष्टिक आणि पचायला हलके पदार्थ खाण्यास प्राधान्य द्या.
8) पांढरी साखर : काही धार्मिक परंपरांमध्ये उपवासादरम्यान पांढरी साखर टाळा. त्याऐवजी गूळ किंवा मधाचा वापर करा.
9) अति खाणे : उपवासाच्या नावाखाली तळलेले किंवा गोड पदार्थ प्रमाणापेक्षा जास्त खाणे टाळा. उपवासादरम्यान संतुलित आणि पुरेसा आहार घेणं महत्त्वाचं आहे.
10) नकारात्मक विचार आणि वर्तन : नवरात्रीचा उपवास म्हणजे केवळ काही पदार्थांचा त्याग करणं नव्हे, तर मनातील नकारात्मक विचार आणि वर्तन टाळणेही होय. या काळात सकारात्मकता, संयम आणि दयाळूपणा अंगीकारण्यावर भर द्या.
महत्त्वाची सूचना: नवरात्रीच्या उपवासाचे नियम प्रदेशानुसार आणि लोकांच्या चालीरीतींनुसार बदलू शकतात. त्यामुळं, आपल्या श्रद्धा आणि मूल्यांनुसार विधींचे पालन करणं महत्त्वाचं आहे. उपवासाच्या नियमांविषयी तुम्हाला काही विशिष्ट प्रश्न असल्यास किंवा संभ्रम असल्यास, पुजारी किंवा तज्ञाचा सल्ला घेणं उत्तम राहील. नवरात्रीचा उपवास हा आध्यात्मिकदृष्ट्या एक अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे. हा काळ देवाशी एकरूप होण्याचा, शरीर आणि मन शुद्ध करण्याचा, तसेच कृतज्ञता आणि भक्तीची भावना जोपासण्याचा आहे. नवरात्रीच्या उपवासाच्या नियमांचे पालन करून, तुम्ही या पवित्र काळाचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकता आणि त्याचे गहन आध्यात्मिक फायदे अनुभवू शकता.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
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