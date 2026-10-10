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शारदीय नवरात्रीत करा दुर्गा कवचाचे पठण; जाणून घ्या महत्त्व, फायदे आणि पूजेची योग्य पद्धत
शारदीय नवरात्रीत दुर्गा कवचाचे पठण शुभ मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, यामुळं मानसिक शांतता, आत्मविश्वास आणि आध्यात्मिक समाधान मिळते, अशी भाविकांची मान्यता आहे.
Published : October 10, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद (Shardiya Navratri 2026) : शारदीय नवरात्रीला 11 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरुवात होत आहे. हिंदू धर्मात या सणाला विशेष महत्त्व आहे. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची विधिवत पूजा केली जाते. हा काळ देवीच्या शक्तीची उपासना करण्यासाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. या काळात भक्त आपल्या श्रद्धा, परंपरा आणि क्षमतेनुसार देवीची आराधना करतात. अनेक भक्त नवरात्रीत उपवासही करतात.
‘दुर्गा सप्तशती’चे पठण : ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा यांच्या मते, शारदीय नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत ब्रह्मचर्याचे पालन करणे, सात्त्विक आहार घेणे आणि जमिनीवर झोपणे यांसारख्या नियमांचे पालन करण्याला धार्मिक परंपरेत महत्त्व दिले जाते. नवरात्रीदरम्यान देवीच्या हजार नावांचा समावेश असलेल्या ‘ललिता सहस्रनाम’चे पठण केल्यानं मानसिक शांतता आणि आध्यात्मिक समाधान मिळते, अशी श्रद्धा आहे. याशिवाय, अनेक घरांमध्ये आणि पूजा मंडपांमध्ये ‘दुर्गा सप्तशती’चे पठण केले जाते. याला ‘चंडीपाठ’ असंही म्हटलं जातं. या ग्रंथात देवी दुर्गेच्या पराक्रमाचे आणि महिषासुरावरील विजयाचे वर्णन आहे. नवरात्रीच्या काळात ‘दुर्गा कवच’चे पठण करणेही धार्मिकदृष्ट्या शुभ मानले जाते.
दुर्गा कवचाचे पठण का मानले जाते शुभ? : सनातन धर्मातील धार्मिक परंपरेनुसार, दुर्गा कवचाचे पठण अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानले जाते. मार्कंडेय पुराणात वर्णन केलेले हे कवच, देवी दुर्गाच्या ऊर्जेचे एक दिव्य वलय आहे, जे भक्ताला सर्व नकारात्मकता आणि भीतीपासून मुक्त करते.धार्मिक मान्यतेनुसार, श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने दुर्गा कवचाचे पठण केल्याने देवीचे आशीर्वाद मिळतात आणि मनातील भीती दूर होण्यास मदत होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. देवी दुर्गा भक्तांचे सर्व दिशांनी रक्षण करते, अशीही मान्यता आहे.
दुर्गा कवचाच्या पठणाचे फायदे काय? : धार्मिक श्रद्धेनुसार, दुर्गा कवचाचे पठण केल्यानं मानसिक शांतता, आत्मविश्वास आणि आध्यात्मिक बळ मिळते. घरात तणावपूर्ण वातावरण असल्यास किंवा मन अस्वस्थ असल्यास प्रार्थना आणि स्तोत्रपठणामुळं काही व्यक्तींना मन शांत करण्यास मदत होऊ शकते. नियमित प्रार्थना आणि मंत्रपठणामुळं एकाग्रता वाढण्यास आणि तणावाचे व्यवस्थापन करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, दुर्गा कवचाच्या पठणामुळं गंभीर किंवा संसर्गजन्य आजार बरे होतात अथवा त्यांपासून संरक्षण मिळते, याला ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळं आजारपणात वैद्यकीय उपचार घेणं आवश्यक आहे.
दुर्गा कवचाचे पठण कधी करावे? : धार्मिक परंपरेनुसार, नवरात्रीच्या काळात सकाळी किंवा संध्याकाळी शांत वातावरणात दुर्गा कवचाचे पठण करता येते. काही मान्यतांनुसार, संध्याकाळी 6 ते 8 या वेळेत पठण करणं शुभ मानलं जातं. मात्र, ही वेळ सर्वांसाठी बंधनकारक नाही. भक्त आपल्या सोयीनुसार आणि श्रद्धेनुसार पठण करू शकतात.
मंत्राचा जप कसा करावा? : शारदीय नवरात्रीदरम्यान, दररोज सकाळी उपवास करा, सूर्यास्ताच्या वेळी स्नान करा आणि देवी दुर्गेच्या मूर्तीला लाल फुलांनी सजवा. दिवा लावा, सर्वप्रथम भगवान विघ्नेश्वराची पूजा करा आणि नंतर पूर्ण भक्तीभावाने दुर्गा कवचाचा जप करा. हे पूर्ण झाल्यावर देवीला प्रसाद अर्पण करा. साधारणपणे, वसंत नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये, दररोज वेगवेगळे नैवेद्य अर्पण करावेत, विशेषतः जे देवीला सर्वात जास्त आवडतात. प्रसाद अर्पण केल्यानंतर, कापराने आरती करा.
दुर्गा कवचाचे पठण कोण करू शकतं? : स्त्रिया, पुरुष, वृद्ध किंवा लहान मुले, कोणीही दुर्गा कवचाचे पठण करू शकते. हे कवच आजारपण दूर करते, भीती नाहीशी करते आणि सर्व वाईट गोष्टींपासून संरक्षण करते. वसंत नवरात्रीत अशाप्रकारे देवी दुर्गेची पूजा केल्यानं आजारपण आणि शत्रूंची भीती नाहीशी होते आणि सर्व प्रकारचे शुभत्व प्राप्त होते. चला, या शारदीय नवरात्रीत आपण सर्वजण मिळून दुर्गा कवचाचे पठण करूया आणि देवी दुर्गेचा आशीर्वाद प्राप्त करूया.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)
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