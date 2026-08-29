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राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2026 : कुपोषण केवळ आहाराची समस्या नाही; वेळीच निदान आणि उपचारही तितकेच महत्त्वाचे
राष्ट्रीय पोषण सप्ताहाच्या निमित्ताने कुपोषणाविरुद्ध (Malnutrition) जनजागृती, वेळेवर निदान, योग्य उपचार आणि डिजिटल आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सातत्यपूर्ण आरोग्यसेवा पोहोचवण्याची गरज आहे.
Published : August 29, 2026 at 8:54 PM IST
हैदराबाद : ज्याप्रमाणे इंजिन चालण्यासाठी पेट्रोलची गरज असते, त्याचप्रमाणे शरीराच्या योग्य कार्यासाठी अन्न आणि पोषण आवश्यक असते. निरोगी आणि रोगमुक्त शरीर राखण्यासाठी तसेच शरीरातील सर्व प्रणाली सुरळीतपणे कार्यरत राहण्यासाठी संतुलित पोषण महत्त्वाचं आहे. पोषणाचं महत्त्व सर्वांनाच माहीत असलं, तरी अनेक लोक विशेषतः मुले आणि ग्रामीण भागातील नागरिक विविध कारणांमुळं पुरेसे पोषण घेऊ शकत नाहीत. परिणामी कुपोषणाची समस्या (Malnutrition) निर्माण होते.
राष्ट्रीय पोषण सप्ताहाचं महत्त्व : भारतात दरवर्षी 1 ते 7 सप्टेंबर या कालावधीत 'राष्ट्रीय पोषण सप्ताह' साजरा केला जातो. हा भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे. संतुलित आहार, योग्य पोषण आणि निरोगी आहाराच्या सवयींबाबत जनजागृती करणं हा या सप्ताहाचा प्रमुख उद्देश आहे. वाढ, ऊर्जा, प्रतिकारशक्ती, शिकण्याची क्षमता आणि सर्वांगीण आरोग्यासाठी पोषण का आवश्यक आहे, याबाबत विद्यार्थी, कुटुंबे, शाळा आणि समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा सप्ताह महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
आरोग्यदायी आहार म्हणजे काय? : सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, आरोग्यदायी आहार म्हणजे केवळ महागडे पदार्थ खाणं किंवा कठोर आहारपद्धतीचं पालन करणं नव्हं. योग्य प्रमाणात विविध आणि संतुलित आहार घेणं हेच चांगल्या पोषणाचं मूलभूत तत्त्व आहे. विद्यार्थ्यांसाठी, हा आठवडा अन्नगट, आरोग्यदायी आहार, पौष्टिक माहिती आणि साध्या जीवनशैलीच्या सवयींबद्दल जाणून घेण्याची एक उत्तम संधी आहे.
ग्रामीण भारतात कुपोषण गंभीर समस्या का आहे? : कुपोषण ही केवळ अन्नटंचाईशी संबंधित समस्या नाही. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, आईचं आरोग्य, स्वच्छतेचा अभाव, वारंवार होणारे आजार, योग्य माहितीची कमतरता आणि वेळेवर आरोग्यसेवा न मिळणं यांसारखे अनेक घटक त्याला कारणीभूत ठरतात. सॅल्युब्रियस टेक्नॉलॉजीज, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र आणि 120by80 यांच्या सह-संस्थापिका स्मृती टंडन यांच्या मते, ग्रामीण भागात काम करण्याच्या त्यांच्या अनुभवातून असं दिसून आलं आहे की, ग्रामीण भागात समस्या ओळखल्यानंतरही योग्य डॉक्टरांपर्यंत पोहोचणं आणि नियमित पाठपुरावा करणं अनेक कुटुंबांसाठी कठीण ठरते. त्यांच्या मते, कुपोषणाकडं केवळ पोषणाशी संबंधित समस्या म्हणून न पाहता, व्यापक आरोग्य आव्हान म्हणून पाहणं आवश्यक आहे. या समस्येवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी वेळीच ओळख, योग्य समुपदेशन आणि सातत्यपूर्ण आरोग्यसेवा हे तीन महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.
वेळेवर निदान आणि उपचार आवश्यक : तज्ज्ञांकडून योग्य निदान आणि उपचार घेणं हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. मुलांच्या वाढीवर नियमित लक्ष ठेवणं आणि प्रौढांचा बीएमआय नियमितपणं तपासणं यामुळं समस्या गंभीर होण्यापूर्वीच तिची ओळख होऊ शकते. तीव्र कुपोषणाच्या परिस्थितीत केवळ अन्न उपलब्ध करून देणं पुरेसे नसतं. आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय सल्ला, योग्य पोषण, सूक्ष्म पोषकतत्त्वे आणि सातत्यपूर्ण उपचारांची गरज असते. मातांनी स्तनपान, स्वच्छता आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पौष्टिक पदार्थांच्या योग्य वापराबाबत डॉक्टर किंवा प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे. कुपोषणातून बरं झाल्यानंतरही, अशक्तपणा अनेकदा टिकून राहतो. सतत काळजी न घेतल्यास, व्यक्तीची प्रकृती बिघडू शकते. कुपोषणाचे मुलांवर आणि गर्भवती महिलांवर गंभीर शारीरिक आणि मानसिक परिणाम होऊ शकत असल्यानं, पात्र तज्ञाकडून निदान करून घेणं हा सर्वात सुरक्षित आणि योग्य मार्ग आहे.
पोषणविषयक माहिती आणि जागरूकतेचा अभावही कारणीभूत : स्मृती टंडन यांच्या मते, योग्य पोषणविषयक माहिती आणि जागरूकतेचा अभाव कुपोषणाची समस्या वाढवू शकतो. अनेकदा मुलांना आणि गर्भवती महिलांना कोणत्या प्रकारचा आहार आवश्यक आहे, याबाबत पुरेशी माहिती नसते. परिणामी शरीरात आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. आज सरकारी कार्यक्रम, आशा, अंगणवाडी सेविका, दूरदर्शन, सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे पोषणासंदर्भातील माहिती मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. मात्र, खरी गरज ही माहिती समजून घेणं, तिच्यावर विश्वास ठेवणं आणि आपल्या परिस्थितीनुसार योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणं याची आहे. सामान्य माहिती आणि वैयक्तिक आरोग्य सल्ला यामध्ये फरक असतो. त्यामुळं डॉक्टर किंवा पात्र आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला कधी घ्यावा, हे लोकांना समजणंही तितकेच महत्त्वाचं आहे
डॉक्टर आणि तज्ज्ञ आरोग्यसेवांपर्यंत मर्यादित प्रवेशाचा परिणाम : अनेकदा पोषणाशी संबंधित वाटणाऱ्या समस्येमागे एखादी अंतर्गत आरोग्य समस्या असू शकते. अशा परिस्थितीचे योग्य निदान डॉक्टरच करू शकतात. ग्रामीण भागात लांब अंतराचा प्रवास, कामाचं नुकसान आणि वाढता खर्च यामुळं अनेक कुटुंबे वैद्यकीय उपचार घेण्यास विलंब करतात. परिणामी सुरुवातीला किरकोळ वाटणारी समस्या गंभीर स्वरूप धारण करू शकतं. म्हणूनच, समस्या ओळखणं आणि योग्य डॉक्टरांपर्यंत पोहोचणं यामधील दरी कमी करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
तंत्रज्ञान आणि डिजिटल आरोग्यसेवा कशी मदत करू शकते? : ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्यसेवेतील तफावत कमी करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान आणि टेलिमेडिसिन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. याच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील नागरिकांना डॉक्टरांचा सल्ला, ऑनलाइन औषधे आणि डिजिटल हेल्थ आयडी आणि नियमित पाठपुरावा यांसारख्या सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध होऊ शकतात. तंत्रज्ञान हे डॉक्टर किंवा विद्यमान आरोग्यसेवा व्यवस्थेचा पर्याय नसून, अधिक लोकांपर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी उपयुक्त साधन आहे. डिजिटल आरोग्यसेवा रुग्णांना पात्र डॉक्टरांशी जोडणं, आरोग्य नोंदी व्यवस्थित ठेवणं, उपचारांचा पाठपुरावा करणं आणि आवश्यकतेनुसार रुग्णांना पुढील उपचारांसाठी पाठवू शकतात. हे समजून घेणं देखील महत्त्वाचं आहे की ग्रामीण भागातील प्रत्येकजण स्वतःहून डिजिटल तंत्रज्ञान वापरू शकत नाही. त्यामुळं, जिथे गरज असेल तिथे मदतीसह डिजिटल आरोग्य सेवा प्रदान करणं महत्त्वाचं आहे.
कुपोषण कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत? : स्मृती टंडन यांच्या मते, भारतामध्ये आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सरकारी पोषण योजना आणि डिजिटल आरोग्यसेवा यांचे मोठे जाळे उपलब्ध आहे. या सर्व यंत्रणांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करणं आवश्यक आहे. एखाद्या मुलामध्ये, गर्भवती महिलेमध्ये किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्यामध्ये पोषणाशी संबंधित समस्या आढळल्यास, त्याला वैद्यकीय सल्ला, आवश्यक तपासण्या, उपचार आणि नियमित पाठपुरावा यांचा स्पष्ट आणि सुलभ मार्ग उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. सरकार, समाज, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर आणि डिजिटल आरोग्य प्लॅटफॉर्म या सर्वांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, या सर्व प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू रुग्णाला सातत्यपूर्ण आणि एकात्मिक आरोग्यसेवा मिळणं हा असला पाहिजे. तंत्रज्ञान आरोग्यसेवेतील ही जोडणी अधिक मजबूत करू शकते, मात्र पोषण आणि आरोग्यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय नेहमी पात्र डॉक्टर आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच घेतले पाहिजेत.
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