आरोग्यवर्धक मिलेट: ज्वारी पिठाचे चॉकलेट, सोयाबीन व बाजरीच्या लाह्या, सेव आरोग्यदायी चवीने नागपूरकर मोहित
राज्यस्तरीय ‘महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनला नागपूरकरांचा भरघोष प्रतिसाद मिळत आहे. प्रदर्शनातील आरोग्यवर्धक मिलेटच्या पदार्थांची चव चाखण्यासाठी अनेकांची पावलं आपोआप मिलेट स्टॉलकडे वळताना दिसत आहेत.
Published : March 21, 2026 at 3:14 PM IST
नागपूर:- लहान मुलांचे दात किडताता म्हणून आईवडील त्यांना चॉकलेट खायला देत नाहीत. मुलांचा हट्ट इतका असतो की नाईलाजाने एकतरी चॉकलेट द्यावेच लागते. केवळ दात किडतात म्हणून नाही तर मुलांच्या पोटात जंत होतील ही सुद्धा भीती पालकांना असतेच. मात्र, यावर उपाय शोधलाय अमरावतीच्या महिलांनी. त्यांनी ज्वारीच्या पिठापासून चॉकलेट तयार केले आहे. या चॉकलेटची चव इतकी भारी लागते की लहान मुलांचा हट्ट पूर्ण होईल आणि पोट बिघडण्याची चिंता सुद्धा राहणार नाही. एवढंच नाही तर सोयाबीन आणि बाजरीच्या लाह्या, ज्वारीचे सेव यासह मिलेटचे आरोग्यदायी पदार्थ नागपूरकरांना भूरळ घालत आहेत. नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावरती सुरू असलेल्या राज्यस्तरीय ‘महालक्ष्मी सरस’ च्या प्रदर्शनात मिलेट पदार्थांची चव चाखण्यासाठी नागपूरकरांचे पावले आपोआप वळताना दिसत आहेत.
कुरकुरीत सोयाबीनच्या लाह्या, पौष्टिक, आरोग्य वर्धक बाजरीच्या लाह्या, चटकदार ज्वारीची सेव आणि पारंपरिक मिलेटपासून तयार पदार्थांमध्ये आरोग्याचा खजिना दडलेला आहे. रेशीमबाग मैदानावर सुरू असलेल्या ‘महालक्ष्मी सरस’ या प्रदर्शनात मिलेट पदार्थांची चव चाखण्यासाठी नागपूरकर गर्दी करत आहे. महिला बचतगटांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळत आहे, हे या उपक्रमाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. छोट्या गावातून सुरू झालेला हा प्रयत्न आज मोठ्या शहरांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे या महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळत आहे.
पिझ्झा, बर्गर, चायनीज पदार्थांला पर्याय – जळगाव, अडावद तालुक्यातील चोपडा येथील ग्रामविकास स्वयंसहायता महिला बचतगटाच्या सकीना पिंजारी आणि अलिशा पिंजारी यांनी उभारलेला स्टॉल केवळ खाद्यपदार्थांचा नाही, तर आरोग्यदायी जीवनशैलीचा संदेश देणारा ठरत आहे. आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत फास्टफूडचे आकर्षण दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. पिझ्झा, बर्गर, चायनीज पदार्थ किंवा मोमोज यांसारख्या चमचमीत खाण्याच्या पदार्थांनी विशेषतः तरुणाईला मोहिनी घातली आहे. मात्र, या चमचमीत चवीमागे शरीरासाठी हानिकारक घटक लपलेले असतात. अशा वेळी पारंपरिक धान्यांपासून तयार होणारे मिलेट पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देणारे आणि आरोग्य टिकवून ठेवणारे ठरतात.
आरोग्यदायी मिलेट- मिलेट म्हणजे ज्वारी,बाजरी, नाचणी यांसारखी धान्ये. ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या आहारात ही धान्ये पूर्वीपासूनच फार महत्त्वाची मानली जात होती. ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी किंवा नाचणीचे पदार्थ ग्रामीण जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. या धान्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात तंतुमय घटक, प्रथिने, लोह आणि कॅल्शियम असते. त्यामुळे पचन सुधारते, शरीराला ऊर्जा मिळते आणि मधुमेह, लठ्ठपणा यांसारख्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. काळाच्या ओघात मात्र आधुनिक आहारपद्धती मुळे या धान्यांचे स्थान कमी झाले. शहरांमध्ये तर मिलेट पदार्थ जवळजवळ विस्मृतीत गेले. मात्र अलीकडच्या काळात आरोग्याबाबत जागरूकता वाढू लागल्याने पुन्हा एकदा लोक मिलेटकडे वळताना दिसत आहेत. या बदलत्या प्रवाहाला गती देण्याचे काम अनेक महिला बचतगट करत आहेत.
पौष्टिक स्नॅक्सकडे तरुणीचा कल – ‘महालक्ष्मी सरस’ प्रदर्शनात मिलेटच्या स्टॉलवर सोयाबीनच्या लाह्या, बाजरीच्या लाह्या, रोस्टेड नाचणी, ज्वारीची सेव, केळीचे चिप्स, उडीदाचे पापड यांसारखे पदार्थ उपलब्ध आहेत. साधे, नैसर्गिक आणि पौष्टिक घटक वापरून तयार केलेले पदार्थ ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत आहे. विशेष म्हणजे हे पदार्थ कोणत्याही कृत्रिम रंग किंवा रासायनिक घटकांशिवाय पारंपरिक पद्धतीने तयार केले जातात. प्रदर्शनात त्यांच्या स्टॉलवर दिवसभर ग्राहकांची सतत वर्दळ दिसते. मिलेट स्टॉलवर येणाऱ्या ग्राहकांमध्ये तरुण, गृहिणी, व्यायामप्रेमी युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचा समावेश आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांना पारंपरिक धान्यांची ओळख करून देण्यासाठी हे पदार्थ आवर्जून घेताना दिसतात. शहरातील आरोग्यप्रेमी लोकांसाठी तर रोस्टेड सोयाबीन आणि बाजरी लाह्या हे पौष्टिक स्नॅक्स ठरत आहेत.