अक्कलदाढ काढल्याने खरोखर दृष्टी कमी होत का? तज्ञ काय म्हणतात जाणून घ्या
अक्कलदाढ काढल्याने दृष्टी कमी होऊ शकते अशी अनेकांना भिती असते. मात्र हे कितपत खरं आहे ते तज्ञांद्वारे जाणून घेऊया..
Published : February 13, 2026 at 6:18 PM IST
MYTHS ABOUT WISDOM TEETH: साधारणपणे, एखाद्या व्यक्तीला 32 दात असतात. मात्र, प्रौढ होईपर्यंत फक्त 28 दात राहतात. तसंच 20 वर्ष वयानंतर, वरच्या आणि खालच्या जबड्यात दोन नवीन दात येतात. त्यांना अक्कलदाढ म्हणतात. जेव्हा अक्कलदाढ येते, तेव्हा अत्यंत वेदना होतात. यामुळे, काही लोक डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ते काढून टाकतात. मात्र, अक्कलदाढ काढल्यानंतर डोळ्यांचे नुकसान होऊ शकते अशी अनेकांच्या मनात भिती असते. अक्कलदाढ काढून टाकल्याने खरोखर दृष्टीवर परिणाम होतो काय? यावर तज्ञ काय म्हणतात ते जाणून घेऊया.
का दुखते? : अक्कलदाढ दुखण्याचे एक कारण म्हणजे आपल्या शरीराची वाढ. उदाहरणार्थ, आपण तरुण असताना, अक्कलदाढ वाढण्यासाठी जबड्यात पुरेशी जागा नसते. त्यामुळे वयानुसार जबड्याचा आकार वाढतो. या प्रक्रियेत, जेव्हा जबडा पुरेशा आकारात वाढतो, तेव्हा अक्कलदाढ वाढू लागते. काही लोकांमध्ये, हा जबड्याचा आकार आवश्यकतेनुसार वाढत नाही. तज्ञ म्हणतात की, अशा लोकांना वेदना होतात. याला इम्पॅक्शन म्हणतात, ज्यामध्ये दाढ हिरड्यांमध्ये अडकते, आजूबाजूच्या दातांवर दाबते किंवा वाकडे बाहेर पडते, ज्यामुळे जळजळ आणि संसर्ग होतो (पेरीकोरोनाइटिस).
दृष्टी कमी होईल का?: बऱ्याच लोक असा विश्वास करतात की, दात काढल्याने डोळ्यांचे नुकसान आणि दृष्टी कमी होते. याव्यतिरिक्त, अनेकांना असं वाटते की, यामुळे नसा आणि मेंदूला नुकसान होते. परंतु, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे खरे नाही. अक्कलदाढ तोंडाच्या मागील बाजूस वाढते. ते जबड्याच्या हाडात किंवा हिरड्यांमध्ये अडकलेले असतात. तसंच सहसा 17ते 25 वयानंतर अक्कलदाढ येते. शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टर त्यांना अनावश्यक अवयव मानतात. हिरवी पाने, काजू, बीन्स आणि मांस चावण्यासाठी आपले पूर्वज अक्कलदाढेचा उपयोग करायचे. परंतु, आता आपण जास्त शिजवलेले अन्न खातो. तसंच आपण फळे आणि भाज्या लहान तुकडे करतो. यामुळे तज्ञांच्या मते, आपल्याला अक्कलदाढेची आवश्यकता नाही.
डॉक्टर काय म्हणतात? दंत शल्यचिकित्सक डॉ. विकास गौर म्हणतात की, दात काढल्याने दृष्टी कमी होते हा एक सामान्य गैरसमज आहे, कारण दात, डोळे आणि चेहऱ्याच्या नसा एकमेकांच्या खूप जवळ असतात. खरं तर, दृष्टी नियंत्रित करणाऱ्या ऑप्टिक नसा दात आणि जबड्यांपासून खूप दूर असतात. या नसा एकमेकांशी संवाद साधत नाहीत. दात काढल्यानेही त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही.
अक्कलदाढ काढणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे: जेव्हा अक्कलदाढ हिरड्यांमधून बाहेर पडतात, तेव्हा तीव्र वेदना आणि खाण्यास त्रास होतो. काही लोकांच्या अक्कलदाढेमध्ये थोडासा क्षय होऊ शकतो. तर काहींना गाठींची समस्या होऊ शकते. शिवाय, आजूबाजूच्या दातांनाही नुकसान होऊ शकते. तज्ञ म्हणतात की, जेव्हा अशा समस्या उद्भवतात तेव्हा डॉक्टर शस्त्रक्रियेने अक्कलदाढ काढून टाकतात. दाढ काढण्याच्या प्रक्रियेत फक्त दाढ आणि त्याच्या आजूबाजूचा भाग काढला जातो. म्हणून यामुळे डोळे, मेंदू किंवा इतर कोणत्याही अवयवाला कोणत्याच प्रकारचा धोका होत नाही. तज्ञ म्हणतात की, ते काढून टाकणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
काही लोकांमध्ये अक्कलदाढ काढल्यानंतर त्यांच्याभोवती सिस्ट तयार होऊ शकते. शिवाय, जवळच्या दातांना देखील नुकसान होऊ शकते. तज्ञ म्हणतात की अशा प्रकरणांमध्ये, डॉक्टर शस्त्रक्रियेने अक्कलदाणे काढून टाकतात. ते म्हणतात की काढण्याची प्रक्रिया फक्त दाढी आणि तोंडाच्या आजूबाजूचा भाग काढून टाकते. यामुळे डोळे, मेंदू किंवा इतर कोणत्याही अवयवाला कोणताही धोका नाही. जर तुम्ही अक्कलदाढीचे स्थान काळजीपूर्वक विचारात घेतले तर ते डोळे आणि ऑप्टिक नर्व्हपासून खूप दूर आहेत. म्हणून, ते काढून टाकताना किंवा कोणत्याही उपचारांमुळे दृष्टीला हानी पोहोचत नाही. तज्ञ म्हणतात की ते काढणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
