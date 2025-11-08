ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुम्ही 'वॉटर हीटर्स' वापरत आहात का? बाडगा 'ही' सावधगिरी
तुम्ही देखील पाणी गरम करण्यासाठी वॉटर हीटरचा वापर करता काय? ही खबरदारी घेतल्यास धोके टाळले जाऊ शकतात.
Published : November 8, 2025 at 7:54 PM IST
water heater safety tips: हिवाळा सुरु होताच घरातील रॉड हीटर बाहेर निघतात. कारण हिवाळ्यातील कडाक्याच्या थंडीमध्ये थंड पाण्याने आंघोळ करणे आव्हानच आहे. थंड वातावरण त्यातही थंड पाण्याने आंघोळ केल्यास प्रकृती खराब होण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे लोक गरम पाण्याने आंघोळ करण्यास प्राधान्य देतात. मात्र प्रत्येकांची पाणी गरम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. कुणी गॅसवर पाणी गरम करतो तर कुणी गिझरचा वापर करतात. तर बरेच लोक वॉटर हिटर्सचा वापर करतात. आपल्यापैकी बहुतेक घरांमध्ये वॉटर हीटर आहेत. कारण ते परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहेत. शिवाय कमी वेळात पाणी गरम होते. मात्र हे वापरताना आपण काही चुका करतो. ज्यामुळे आपला जीव धोक्यात येतो. अशात अपघात टाळण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी ते जाणून घेऊया.
खरेदी करताना: हीटर खरेदी करताना फक्त आयएसआय मार्क असलेले आणि ब्रँडेड कंपन्यांचेच रॉड खरेदी करा. कारण हीटर कॉइल्सवरील सिलिका कोटिंग दोन वर्षांनी निघून जाते.
बादली महत्त्वाची आहे: काही लोक प्लास्टिकच्या बादल्यांमध्ये हीटर ठेवतात. असं करताना बादली थेट हीटरच्या हुकला जोडू नये. कारण उष्णतेमुळे प्लास्टिक वितळेल. हे धोकादायक आहे, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. म्हणून, जर तुम्हाला प्लास्टिकच्या बादलीत हीटर ठेवायचा असेल तर लाकडाचा पातळ तुकडा वापरणे चांगले. जर तुमच्याकडे ॲल्युमिनियमची बादली असेल तर तुम्ही त्यात थेट हीटर ठेवू शकता. विजेचा धक्का लागण्याचा धोका असल्याने लोखंडी बादली न वापरणे चांगलं असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. तसंच, पाण्याच्या पातळीनुसार, बादली पूर्णपणे भरल्यानंतर, हीटर पाण्यात ठेवावा. ते देखील, हीटिंग कॉइल पूर्णपणे बुडवण्याची काळजी घ्यावी. त्यानंतरच प्लग सॉकेटशी जोडावा आणि चालू करावा. मात्र, बादलीतील पाणी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त असावे. हीटर पाण्यात किती अंतरावर बुडवायचे हे दर्शविणारी खूण असते. पाणी त्या चिन्हापर्यंत आहे याची खात्री करा.
दुर्लक्ष करू नका
- काही लोक स्विच चालू असताना पाणी गरम आहे की नाही हे तपासण्याची चूक करतात. जर तुम्ही विसरलात आणि पाण्यात हात घातलात तर तुम्हाला शॉक लागू शकतो आणि तुमचा मृत्यू होऊ शकतो. तज्ञांचा असा सल्ला आहे की स्विच बंद केल्यानंतर आणि प्लग काढून टाकल्यानंतरच पाण्याला स्पर्श करावा.
- पाणी उकळण्यासाठी हीटर जास्त वेळ चालू ठेवणे धोकादायक आहे.
- काही वॉटर हीटर थेट बाथरूममध्ये वापरले जातात. 2-इन-1 कनेक्शन प्रदान करतात. तज्ञ म्हणतात की हे खूप धोकादायक आहे. कारण जर तुम्ही स्विच ऑफ करायला विसरलात आणि बाथरूममध्ये गेलात तर तेथील ओलाव्यामुळे तुम्हाला विजेचा धक्का बसण्याचा धोका असतो.
- कधीकधी आपण विसरतो आणि पाण्यात न टाकता हीटर चालू करतो. यामुळे हीटर कॉइल आगीचा गोळा बनू शकते आणि आग पेटू शकते. जर आपण चुकून त्याला स्पर्श केला तर आपल्याला धक्का बसू शकतो आणि आपला जीव जाऊ शकतो.
- लहान मुले असलेल्या घरात वॉटर हीटर वापरताना सावधगिरी बाळगा आणि त्यांना एका कोपऱ्यात किंवा वेगळ्या खोलीत ठेवा, जिथे ते वारंवार फिरतात अशा ठिकाणांपासून दूर.
- स्वस्त वॉटर हीटर खरेदी करणं टाळा कारण यामुळे शॉक लागण्याचा धोका जास्त असतो.
- कधीही चूकुनही ओल्या हाताने वॉटर हीटरला स्पर्श करू नका.
- बराच काळ एकच वॉटर हीटर वापरूनका ते बदलत रहा. यामुळे धोका टाळला जाऊ शकतो.