मशरूम खाल्ल्याने टाळता येतो कॅन्सर आणि हृदयरोग? काय म्हणतात तज्ञ, जाणून घ्या
mushrooms and Cancer Risk: कॅन्सर हा एक अतिशय धोकादायक आजार आहे. जर त्याचे लवकर निदान झाले नाही तर तो प्राणघातक ठरू शकतो. कॅन्सरची अनेक कारणे आहेत, ज्यात खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली तसंच विविध पर्यावरणीय आणि अनुवांशिक घटकांचा समावेश आहे. सुमारे एक दशकापूर्वीपर्यंत, कॅन्सर हा मृत्युदंड मानला जात होता. असं मानलं जात होतं की, जर एखाद्याला कॅन्सर झाला तर तो वाचू शकत नाही. मात्र, वैद्यकीय शास्त्रातील नवीन शोध आणि वैज्ञानिक शोधांमुळे, केवळ लवकर निदान सोपं झालं नाही तर लोक अधिक सहजपणे बरे होत आहेत. कॅन्सरसाठी अनेक प्रभावी औषधं आणि उपचार उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे या आजाराशी संबंधित जोखीम लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात.
बटण मशरूम कॅन्सरवर उपचार करण्यास मदत: या संदर्भात, शास्त्रज्ञांनी आणखी एक महत्त्वाचा शोध लावला आहे. अलिकडच्या संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, अनेक मशरूम प्रजातींमध्ये कॅन्सरशी लढण्याचे गुणधर्म आहेत, ज्यामध्ये बटण मशरूमचा समावेश आहे. या सहज उपलब्ध असलेल्या मशरूममध्ये असे संयुगे आहेत, जे कॅन्सरशी लढण्यास मदत करू शकतात. ते शरीरात कॅन्सरच्या पेशींच्या वाढीस प्रतिबंध करण्यास मदत करते. तसंच ते हृदयरोगाचा धोका देखील कमी करू शकते. लोक त्यांच्या दैनंदिन आहारात याचा समावेश करू शकतात. या मशरूमचे पावडर स्वरूप देखील विकसित केले जात आहे आणि लवकरच ते लोकांसाठी उपलब्ध होईल. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार , मशरूम खाल्ल्याने पोटाचा कॅन्सर (गॅस्ट्रिक कर्करोग) टाळता येऊ शकतो.
अशाप्रकारे, कॅन्सरच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी ते प्रभावी: कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये सामान्यतः शस्त्रक्रिया, इम्युनोथेरपी, केमोथेरपी आणि रेडिएशन थेरपी यांचा समावेश होतो. परंतु, या तंत्रांचे अनेक अनिष्ट दुष्परिणाम आहेत, ज्यात न्यूरोलॉजिकल विकार, उच्च विषारीपणाची पातळी, चिंता आणि मानसिक ताण यांचा समावेश आहे. मशरूममध्ये आढळणारे बायोएक्टिव्ह संयुगे हे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी आणि विद्यमान उपचारांची प्रभावीता वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात.
मशरूममध्ये शक्तिशाली उपचारात्मक गुणधर्म आहेत, ज्यामध्ये अँटीमायक्रोबियल, अँटीट्यूमर, अँटीडायबेटिक, अँटीकॅन्सर आणि अँटीऑक्सिडंट प्रभाव समाविष्ट आहेत. हे बायोएक्टिव्ह संयुगे रोगप्रतिकारक शक्तीवर प्रभाव पाडतात, ज्यामुळे ते कर्करोग आणि इतर आजारांसारख्या आजारांशी लढण्यास सक्षम होते. मशरूममधील बायोएक्टिव्ह संयुगे, जसे की पॉलिसेकेराइड्स, टेरपेनॉइड्स, β-ग्लुकन्स, स्टिरॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेव्होनॉइड्स, प्रथिने आणि पेप्टाइड्स, कर्करोगविरोधी क्रिया प्रदर्शित करतात.
आपण दररोज किती ग्रॅम मशरूम खाऊ शकतो? 1966 ते 2020 दरम्यान केलेल्या 202 कॅन्सर अभ्यासांच्या मोठ्या विश्लेषणात असं आढळून आलं की, दररोज फक्त 18 ग्रॅम मशरूम खाल्ल्याने कॅन्सरचा धोका 45 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. हा संरक्षणात्मक परिणाम प्रामुख्याने एर्गोथिओनिनमुळे होतो. जो एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडेंट अमीनो आम्ल आहे आणि हा पेशींचे नुकसान होण्यापासून वाचवतो. मशरूम आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर आहेत, त्यात असंख्य पोषक तत्वे आणि खनिजे असतात. ऑयस्टर मशरूम व्हिटॅमिन बी 12 आणि व्हिटॅमिन डीचा चांगला स्रोत आहेत. इतर प्रकारचे मशरूम देखील खूप पौष्टिक असतात आणि याच्या सेवनाने विविध आजार बरे होऊ शकतात.
संशोधन काय म्हणते? कर्करोगाच्या रुग्णांना त्यांच्या आहारात मशरूमचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण या बुरशी अनेक आरोग्यदायी फायद्यांशी संबंधित आहेत. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, केवळ आहार हा वैद्यकीय उपचारांचा पर्याय नाही, परंतु मशरूममध्ये आढळणाऱ्या काही संयुगांमध्ये असे गुणधर्म असल्याचे दिसून आले आहे, जे कर्करोगाच्या रुग्णांना त्यांच्या उपचारादरम्यान फायदेशीर ठरू शकतात. मशरूमची शिफारस करण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे त्यांचे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे परिणाम. मशरूममध्ये बीटा-ग्लुकन नावाचा एक प्रकारचा पॉलिसेकेराइड असतो, जो रोगप्रतिकारक शक्तीची प्रतिक्रिया वाढवतो. केमोथेरपी किंवा रेडिएशन सारख्या उपचारांवर असलेल्या कॅन्सरच्या रुग्णांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत असू शकते. अशा परिस्थितीत, आहारात मशरूमचा समावेश केल्याने शरीराची नैसर्गिक संरक्षण क्षमता मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते.
संशोधन चालू: कॅन्सर रिसर्च यूके वेबसाइटनुसार, मशरूम किंवा मशरूमचे अर्क कॅन्सर रोखू शकतो किंवा बरे करू शकतो याचा कोणताही निश्चित पुरावा नाही. सुरुवातीच्या संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, ते रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करू शकतात. मशरूम कर्करोगाच्या पेशींवर देखील परिणाम करू शकतात का? याचा शोध संशोधक अजूनही घेत आहेत.
