जगातील सर्वोत्तम खाद्य पदार्थांच्या शहरांमध्ये मुंबई पाचव्या क्रमांकावर
शहराच्या स्ट्रीट फूडचे आणखी एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे ते गरिबांची एक वेळची पोटाची खळगी भरते. श्रीमंत, गरीब, भुकेले या सगळ्यांसाठी हे पदार्थ विशेष आहेत.
Published : December 10, 2025 at 4:57 PM IST
मुंबई: टेस्ट अॅटलसच्या 2025-26 च्या जगातील सर्वोत्तम अन्न पदार्थ मिळण्यासाठीच्या शहरांच्या यादीत मुंबईने सलग दुसऱ्या वर्षी पाचवे स्थान पटकावले आहे, ज्यामुळे जगातील टॉप 10 मध्ये स्थान मिळवणारे ते एकमेव भारतीय शहर बनले आहे आणि त्याची खाद्य संस्कृती वडापावसारख्या पदार्थांसाठी जगभरात ओळखली जाते. मुंबईचा अभिमान असलेला वडापाव जगात प्रसिद्ध आहे. जगातील सर्वोत्तम अन्न शहरांमध्ये मुंबई पाचव्या क्रमांकावर आहे. मुंबईतील वडा पाव, मिसळ, भेळ, शेव पुरी, डोसे, इडली आणि इतर पदार्थ लोकप्रिय आहेत. विशेष म्हणजे सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील रीलमध्ये नियमितपणे प्रदर्शित केले जातात. शहराच्या स्ट्रीट फूडचे आणखी एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे ते गरिबांची एक वेळची पोटाची खळगी भरते. श्रीमंत, गरीब, भुकेले या सगळ्यांसाठी हे पदार्थ विशेष आहेत.
लोकप्रिय पदार्थांमध्ये वडापाव, भेळपुरी, पावभाजी, रगडा पॅटिस आणि मोदक यांचा समावेश आहे, ज्यांनी शहराला आपले वेगळे स्थान मिळवून दिले आहे. मुंबईतलं जेवण हे इतर शहरांतल्या पदार्थांसारखेच आहेत, परंतु त्याची जव जिभेवर कायम रेंगाळते, असंही टेस्ट अॅटलस पुरस्कर्त्यांचं म्हणणं आहे. टेस्ट अॅटलस पुरस्कारात पाच सर्वोत्तम खाद्यपदार्थांची यादी असून, प्रामुख्याने वडापाव जो मुंबईतील आवडत्या सँडविचपैकी एक आहे, तो अनेकांचं पोट भरण्याचंही काम करतो.
वडापाव किंवा मसालेदार मॅश केलेले बटाटे जे चण्याच्या पिठात तळलेले असतात आणि पाव किंवा पांढरे ब्रेड रोल हे मुंबईकरांसाठी आवडतं फूड आहे. खरं तर हे वडापाव 1960 आणि 1970 च्या दशकात दादर रेल्वे स्थानकाजवळ प्रतिष्ठित स्ट्रीट फूड म्हणून काम करणाऱ्या अशोक वैद्य नावाच्या रस्त्यावरील विक्रेत्याकडून आल्याचे म्हटले जाते. भुकेलेल्या कापड गिरणी कामगार आणि मजुरांची एक वेगळी पोटाची भ्रांत दूर करण्यासाठी वडापावची मोठी मदत झाली होती. खिशाला परवडणारे, फिरताना खाण्यास सोपे आणि परवडणारे असे पदार्थ तयार करणेदेखील सोपे आहे, असंही ते म्हणालेत.
दुसरी प्रसिद्ध डिश म्हणजे पावभाजी. एक लोकप्रिय स्ट्रीट स्नॅक ज्यामध्ये मॅश केलेल्या भाज्या असतात, ज्या जाड पेस्टसारख्या पद्धतीने बनवल्या जातात आणि सामान्यतः पाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मऊ ब्रेड रोलसह दिल्या जातात. 1850 च्या दशकात रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी मध्यरात्रीच्या जेवणाच्या स्वरूपात या पदार्थाचा शोध लावला होता. त्या दिवशी उरलेल्या भाज्यांबरोबर ते बनवले जायचे. हे सर्व पदार्थ मॅश करून चिरलेला कांदा, लसूण, टोमॅटो वेगवेगळ्या मसाल्यांमध्ये मिसळले जायचे आणि त्यावर भरपूर तूप किंवा बटर ओतले जायचे. या पदार्थाची लोकप्रियता इतकी वाढली की, आता वेगवेगळ्या ब्रँडच्या मसाल्यांमध्ये 'पावभाजी मसाला' प्रसिद्ध आहे, त्यामुळे लोकांना त्या परिपूर्ण चवीसाठी वेगवेगळे मसाले खरेदी करण्यासाठी इकडे तिकडे जावे लागत नाही.
मुळात मुंबईतील कापड गिरणी कामगारांसाठी हे एक जलद आणि सोपे जेवण होते, परंतु आज ते एक आवडते स्ट्रीट स्नॅक आहे, जे मुंबईतील काही रेस्टॉरंट्समध्येदेखील दिले जाते. रेस्टॉरंटचे नाव जितके मोठे असेल तितके ते महाग झालंय. आता या पदार्थाचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यामध्ये भरपूर चीज, पनीर आणि मशरूम मिसळले जातात.
भेळपुरी ही एक सामान्य चाट प्रकारची डिश आहे, जी चविष्ट असते आणि कॅफेमध्ये आणि रस्त्यावरील गाड्यांमध्ये देखील दिली जाते. मूळ मुंबईतील ही डिश आता संपूर्ण भारतात स्थानिक चवीनुसार दिली जाते. यामध्ये सामान्यतः पफ्ड राईस फ्लॅट केक, शेंगदाणे, बटाटे, कांदे, कच्च्या आंब्याचे तुकडे, टोमॅटो आणि मिरच्यांचा समावेश आहे.
या डिशला त्याची चविष्ट चव चिंचेची किंवा खजुराची पेस्ट, मसालेदार मिरचीची पेस्ट आणि कोरडी पावडर यापासून मिळते. ग्राहक सहसा व्यक्तीला ते 'मसालेदार', 'मध्यम' किंवा 'गोड' बनवण्यास सांगतात. भेळपुरीच्या उत्पत्तीच्या काळाबद्दल कोणतेही स्पष्ट पुरावे नसले तरी असे मानले जाते की, हा नाश्ता एका अज्ञात गुजराती स्थलांतरिताने शोधला होता. कालांतराने वडापावच्या धर्तीवर विविध पदार्थ आणि अन्न लोकप्रिय होऊ लागले, सँडविच लोकप्रिय होऊ लागले. मुळात पोषणतज्ज्ञांच्या दबावामुळे आणि निरोगी खाण्याच्या घटनांमुळे लोकांवर तळलेले अन्न टाळण्याचा दबाव आला. यामुळे बॉम्बे सँडविच लोकप्रिय झाले. हे एक पारंपरिक सँडविच आहे जे पूर्वीच्या बॉम्बे आणि आता मुंबई येथून जन्माला आहे म्हणूनच हे नाव दिलेत.
पांढऱ्या ब्रेडचे दोन तुकडे कवच नसलेले आहेत. पहिल्यांदा त्यांना बटर लावले जाते, नंतर धणे, मिरच्या आणि चिमूटभर मीठ वापरून बनवलेली मसालेदार हिरवी पेस्ट मोठ्या प्रमाणात पसरवली जाते आणि दुसऱ्या स्लाईसवर बटर लावले जाते. नंतर भाज्या आणि मसाले जसे की उकडलेले बटाटे, बीटरूट, काकडी, कांदे, टोमॅटो यांचे मिश्रण केले जाते, काहींनी हिरव्या मिरच्या देखील टाकल्या जातात, ज्यावर चीजचा जाड थर असतो आणि त्यावर जिरे, एका जातीची बडीशेप, काळी मिरी दालचिनी आणि चाट मसाला असे मसाले शिंपडले जातात.
हे एकतर साधे सर्व्ह केले जाते किंवा लांब हँडल असलेल्या टोस्टरमध्ये टोस्ट केले जाते, जे ग्रिल नसते. ते बटरच्या दुसऱ्या थराने आणि मसालेदार हिरव्या पेस्टसह गरम सर्व्ह केले जाते. हे सँडविच रस्त्यावर चांगले खाल्ल्या जातात आणि असे अनेक लोकप्रिय कॉर्नर आहेत जे सर्वोत्तम सँडविच देण्यासाठी ओळखले जातात. रस्त्यावर खिशाला परवडत असले तरी आता हे महागड्या रेस्टॉरंट्समध्येदेखील उपलब्ध आहेत. शिवाय मॅगी-नूडल्स, डोसा, सँडविच आणि इतर अनेक नवीन पदार्थ आता जनरेशन झेडला आकर्षित करण्यासाठी बनवण्यात आले आहेत.
या शहरात रस्त्यावर चालताना दिसणारा दुसरा प्रसिद्ध स्ट्रीट डिश म्हणजे रगडा पॅटीस आहे. मॅश केलेले बटाट्याचे चॉप्स जे स्ट्रीट गाड्यांवर पिरॅमिडसारखे रचलेले असतात, तर गरम चणे त्यांच्या शेजारी चुलीवर उकळत ठेवले जातात. रगडा म्हणजे चणे आणि चॉप्स म्हणजे पॅटिस आहे. सामान्यतः खजूर आणि चिंच, मसालेदार हिरव्या मिरचीची पेस्ट आणि पापडी आणि शेव अशा विविध पेस्टसह दिले जाते.
मोदक हा प्रसिद्ध गणपती उत्सवादरम्यान बनवला जाणारा एक सामान्यतः महाराष्ट्रीयीन पदार्थ आहे. त्यात ताजे नारळ, गूळ, पावडर वेलचीचा गोड भरणा असतो. बाहेरील थर विशिष्ट तांदळाच्या पिठापासून बनवला जातो, जो उकळत्या पाण्यात शिजवला जातो, थंड केला जातो आणि मळून केला जातो. ते पातळ लहान रोट्या बाहेर काढतात, हे भरण आत ठेवले जाते आणि बोटांनी बारीक सजावटीच्या आकारात बदलले जाते.
सर्वोत्तम भारतीय खाद्य शहरे:
• मुंबई (5 रँक): भेलपुरी (3.9), पावभाजी (4.3), वडापाव (4.3), मोदक (4.1), रगडा पॅटिस (4.2) वापरून पाहा.
• अमृतसर (48 रँक): अमृतसरी कुलचा (4.7), पालक पनीर (4.2), दाल मखनी (4.1), सरसों का साग
(3.7), फिरणी (4.4)
• नवी दिल्ली (53 रँक): दाल मखनी (4.1), मुरघ मखनी (4.5), पकोडा (4.1), छोले अवश्य वापरून पाहा.
भटुरे (4.4), गुलाब जामून (4)
• हैदराबाद (54 रँक ): हैदराबादी बिर्याणी (4.5), पेसारा डोसा (4.1), हैदराबादी हलीम (3.7),
चिकन 65 (4.3), कराची बिस्किटे (4.2)
• कोलकाता (73 रँक): रसगुल्ला (4.1), काठी रोल (4.4), रोशमलाई (4.1), संदेश (3.8),
मिष्टी दोई (3.6)
• चेन्नई (93 रँक): डोसा (4.4), इडली (3.8), चिकन 65 (4.3), रुमाली रोटी (4.2), सांबार (4.1) अवश्य ट्राय करा
शहराच्या खाद्यपदार्थांच्या ओळखीचे प्रतिनिधित्व करणारे हे अव्वल क्रमांकाचे पदार्थ होते. यादीत स्थान मिळवणाऱ्या इतर भारतीय शहरांमध्ये अमृतसरचा समावेश आहे, ज्याने 48 वे स्थान मिळवले, त्यानंतर नवी दिल्ली 53 व्या स्थानावर आणि हैदराबाद 54 व्या स्थानावर आहे. रँकिंगमध्ये आणखी खाली कोलकाता 73 व्या स्थानावर आहे, तर चेन्नई 93 व्या स्थानावर आहे. एकूण यादीत इटलीचे स्पष्टपणे वर्चस्व आहे, नेपल्स पहिल्या स्थानावर आहे, त्यानंतर मिलान, बोलोन्या आणि फ्लोरेन्स आहेत.
