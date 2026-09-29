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मुंबईत एचआयव्ही उपचारात सातत्याचं आव्हान; मुंबईत 'इतके' रुग्ण उपचाराच्या संपर्काबाहेर
मुंबईत एचआयव्ही (HIV) उपचार सुरू केल्यानंतर 7.5 टक्के रुग्ण उपचाराच्या संपर्काबाहेर गेले. तर नियमित औषधोपचारासाठी तीन महिन्यांची औषधे देण्याचे प्रमाण 74.9 टक्के झाले आहे.
Published : September 29, 2026 at 5:23 PM IST
मुंबई : एचआयव्हीचे (HIV) निदान झाल्यानंतर रुग्णाला औषधोपचार सुरू करून देणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकेच तो रुग्ण नियमितपणे औषधे घेत आहे का?, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी मागवलेल्या ताज्या आकडेवारीत उपचार सुरू केल्यानंतर काही रुग्ण उपचाराच्या नियमित संपर्कात राहत नसल्याचं दिसून आलं आहे.
2026-27च्या पहिल्या तिमाहीत उपचार घेत असताना मधेच संपर्क तुटणे, उपचारातून बाहेर पडणं किंवा संपर्क तुटल्यामुळं उपचाराशी संबंधित इतर नोंदी न होणं अशा प्रकारांचा एकत्रित आकडा 7.5 टक्के आहे. 7.5 टक्के रुग्णांनी एचआयव्हीचे उपचार सोडले, असा थेट अर्थ या आकड्याचा होत नाही. या आकड्यात उपचारासाठी नियमित संपर्कात नसलेले रुग्ण, उपचारातून बाहेर पडलेले रुग्ण आणि काही इतर प्रकारांचा समावेश आहे. त्यामुळं खरं तर हा आकडा रुग्णांना उपचाराशी जोडून ठेवण्याचं आव्हान आहे, असं कोठारी सांगतात.
उपचारापासून दूर जाणाऱ्या रुग्णांचा प्रश्न : पालिका आरोग्य विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2024-25 मध्ये उपचार सोडलेल्या किंवा संपर्क तुटलेल्या रुग्णांचा संबंधित हा आकडा पहिल्या तिमाहीत 6.9 टक्के होता. दुसऱ्या तिमाहीत तो 9 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7.6 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 15.4 टक्के झाला. 2025-26मध्ये पहिल्या तिमाहीत हा आकडा 3.8 टक्क्यांवर आला. त्यानंतर तो 7 टक्के, 8.1 टक्के आणि 9.3 टक्के राहिला. आता 2026-27च्या पहिल्या तिमाहीत तो 7.5 टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, काही रुग्ण उपचार सुरू केल्यानंतर नियमितपणे एआरटी केंद्रात येत नाहीत किंवा त्यांच्याशी संपर्क होत नाही. अशा रुग्णांना पुन्हा उपचार सुरू करून देणं, आरोग्य यंत्रणेसमोरचे महत्त्वाचं काम आहे.
महाराष्ट्रात उपचार सोडणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी : गेल्या वर्षभरातील आकडेवारीत महाराष्ट्रात उपचाराच्या संपर्कातून बाहेर गेलेल्या रुग्णांची संख्या कमी झाल्याचं दिसतं. 2024-25 मध्ये अशा रुग्णांची संख्या 1,450 होती. 2025-26मध्ये ती 611 झाली. म्हणजेच या संख्येत मोठी घट झाली आहे, अशी माहिती पालिका आरोग्य अधिकारी डॉ अमोल यादव यांनी दिली.
एचआयव्हीबद्दलची भीती : रुग्ण उपचारापासून दूर का जातो, हे समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. काही रुग्ण कामानिमित्त दुसऱ्या ठिकाणी जातात. काहींचे राहण्याचे ठिकाण बदलते. त्यामुळं ते दुसऱ्या एआरटी केंद्रातून उपचार घेत असू शकतात. मात्र जुन्या केंद्राशी त्यांचा संपर्क राहत नाही. याशिवाय उपचारासाठी वेळ काढणं, केंद्रापर्यंत जाण्याची अडचण, एचआयव्हीबद्दलची भीती आणि समाजाकडून होणारी वागणूक यामुळेही काही रुग्ण उपचारापासून दूर जाऊ शकतात, असं डॉ यादव यांचं म्हणणं आहे.
रुग्णांशी फोनवरून संपर्क, घरभेटीही : एखादा रुग्ण काही काळ एआरटी केंद्रात आला नाही, तर त्याच्याशी पुन्हा संपर्क करण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी फोन केला जातो, घरभेट दिली जाते आणि रुग्णाशी बोलून त्याला पुन्हा उपचार सुरू करण्यासाठी मदत केली जाते. मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्थेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून उपचार सोडलेल्या किंवा संपर्कात नसलेल्या रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा उपचाराशी जोडण्याचे काम केले जात आहे असं डॉ. यादव यांनी सांगितलं.
औषधे नियमित घेणे का महत्त्वाचे? : एचआयव्हीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमित औषधे घेणे गरजेचे आहे. औषधे मध्येच बंद केली किंवा अनियमित घेतली तर उपचाराचा परिणाम कमी होऊ शकतो. त्यामुळे डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे वेळेवर घेणे महत्त्वाचे आहे. एआरटीची औषधे सरकारी यंत्रणेमार्फत पात्र रुग्णांना मोफत दिली जातात. त्यामुळे औषधांचा खर्च हा अडथळा राहू नये, यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
तीन महिन्यांची औषधे एकाच वेळी देण्याचे प्रमाण वाढले : रुग्णांनी उपचार नियमित सुरू ठेवावेत, यासाठी तीन महिन्यांची औषधे एकाच वेळी देण्यावरही भर वाढला आहे. 2024-25 च्या पहिल्या तिमाहीत 35.3 टक्के रुग्णांना तीन महिन्यांची औषधे एकाच वेळी दिली जात होती. त्यानंतर हे प्रमाण 46.2, 59.3 आणि 61.1 टक्क्यांवर गेले. २०२५-२६मध्ये हे प्रमाण 61.5, 60.4, 65.7 आणि 71.9 टक्के राहिले. आता 2026-27च्या पहिल्या तिमाहीत हे प्रमाण 74.9 टक्क्यांवर पोहोचले आहे, अशी माहिती चेतन कोठारी यांनी दिली. यामुळं रुग्णांना दर महिन्याला औषधांसाठी केंद्रात जाण्याची गरज कमी होते. विशेषतः नोकरी करणारे, दूर राहणारे किंवा वारंवार प्रवास करणारे रुग्ण यामुळं उपचार सुरू ठेवू शकतात.
उपचार सुरू करण्याचे प्रमाण 93.9 टक्के : एचआयव्हीचे निदान झाल्यानंतर उपचार सुरू करण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. 2025-26च्या पहिल्या तिमाहीत हे प्रमाण 97.5टक्के होते. पुढील तिमाहींमध्ये ते 97.3, 97.3 आणि 96.1 टक्के राहिले. 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत हे प्रमाण 93.9 टक्के आहे. म्हणजे एचआयव्हीचे निदान झाल्यानंतर बहुतांश रुग्णांचे उपचार सुरू केले जात आहेत. मात्र उपचार सुरू केल्यानंतर ते नियमितपणे सुरू ठेवणे ही पुढची मोठी जबाबदारी आहे.
उपचार सुरू करणे आणि उपचारात टिकवून ठेवणे दोन्ही महत्त्वाचे : मुंबईतील या आकडेवारीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते. एचआयव्हीचे निदान झाल्यानंतर रुग्णाला लवकर उपचार सुरू करून देणं महत्त्वाचं आहे, पण त्यानंतरही तो रुग्ण औषधे नियमित घेत आहे का?, एआरटी केंद्राशी संपर्कात आहे का?, याकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. 2026-27च्या पहिल्या तिमाहीत उपचाराशी संबंधित संपर्क तुटणे किंवा उपचारातून बाहेर जाण्याशी संबंधित एकत्रित प्रमाण 7.5 टक्के आहे. त्यामुळं उपचार सोडलेल्या किंवा संपर्काबाहेर गेलेल्या रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा उपचारात आणणे महत्त्वाचे ठरते. त्याचवेळी तीन महिन्यांची औषधे मिळणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 74.9 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. रुग्णांना उपचार सोपे आणि नियमित ठेवण्यासाठी ही पद्धत उपयोगी ठरू शकते. थोडक्यात, एचआयव्हीचा उपचार फक्त औषध सुरू करण्यापुरता मर्यादित नाही. रुग्णाने औषधे नियमित घेत राहणे आणि उपचार सुरू ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळं उपचार घेणं थांबवलेल्या रुग्णांना पुन्हा शोधून त्यांना उपचाराच्या प्रवाहात आणण्यावर मुंबईत पुढेही भर देण्याची गरज आहे, असं चेतन कोठारी यांना वाटतं.
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