सकाळी की रात्री कोणत्या वेळी आंघोळ केल्याने होतात अद्भूत फायदे

रात्री आंघोळ केल्याने थकवा तर कमी होतोच शिवाय मानसिक आरोग्य देखील सुधारते. सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि झोपही चांगली लागण्यास मदत होते.

सकाळी की रात्री कोणत्या वेळी आंघोळ केल्याने होतात अद्भूत फायदे
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 19, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
morning Vs night showering: आंघोळ करणे हे निरोगी जीवन जगण्यासाठी किती महत्तवाचं आहे हे सर्वांना माहिती आहे. शरीरावर साचलेली घाण साफ करण्यासाठी आंघोळ करणे गरजेचं आहे. आंघोळ केल्याने थकवा दूर होतो. परिणामी तुम्हाला ताजेतवाने वाटते. आजारांपासून संरक्षण करण्यास, मानसिक ताण कमी करण्यास तसंच स्नायूंना आराम देण्यासाठी आंघोळ करणे महत्त्वाचे आहे. दिवसभर घराबाहेर काम करणाऱ्यांसोबत घरात राहणाऱ्या व्यक्तीनं देखील रात्री झोपण्यापूर्वी आंघोळ करावी. एका अभ्यासानुसार रात्री आंघोळ केल्याने त्वचा घट्ट होते, स्नायूंना आराम मिळतो, सौंदर्य वाढतं, शरीरावरील सूज कमी होते तसंच मायग्रेनच्या समस्येवर आराम मिळते, हे स्पष्ट झालंय. चला तर जाणून घेऊया रात्री आंघोळ करण्याचे अद्भूत फायदे.

चांगली झोप आणि आराम: स्लीप फाउंडेशनच्या मते, रात्री आंघोळ करण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे झोपेची गुणवत्ता सुधारते. झोपण्यापूर्वी १-२ तासा आधी कोमट पाण्याने आंघोळ केल्याने तुमचे शरीर त्याच्या नैसर्गिक तापमान चक्राची नक्कल करण्यास मदत करते. त्वचेला रक्तपुरवठा वाढतो आणि शरीराचे मुख्य तापमान नंतर कमी होते. झोपेच्या तयारीसाठी हा एक उत्तम मार्ग आहे. यामुळे झोप येणे सोपे होते आणि विश्रांतीची खोली आणि प्रभावीता वाढते. कोमट पाणी ताणलेल्या स्नायूंना आराम देण्यास आणि मानसिक ताण कमी करण्यास देखील मदत करते, ज्यामुळे दिवसभर काम केल्यानंतर आराम करणे सोपे होते.

दिवसाची घाण साफ करते: दिवसभर बाहेर राहिल्यानंतर तुमची त्वचा आणि केस घाम, घाण, प्रदूषक, ऍलर्जी आणि सूक्ष्मजंतूच्या संपर्कात येतात. रात्री आंघोळ केल्याने ही घाण निघून जाते. ज्यामुळे तुम्ही झोपताना घाण जमा होण्याचा धोका कमी होतो. हे विशेषतः संवेदनशील त्वचा, ऍलर्जी किंवा मुरुम-प्रवण त्वचा असलेल्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. हे आजूबाजूचे कण आणि ऍलर्जींपासून होणारी जळजळ टाळते.

झोपण्यापूर्वी आरामदायी दिनचर्या तयार करण्यास मदत करते: रात्री आंघोळ करणे हा मानसिकदृष्ट्या दिवस संपला आहे आणि आराम करण्याची वेळ आली आहे असे सूचित करू शकतो. रात्री नियमित आंघोळ करणे, मंद प्रकाश, मऊ संगीत किंवा हलके ताणणे यासारख्या इतर सवयींसह, तुमच्या मेंदूला झोपेसाठी तयार करू शकते, ज्यामुळे कालांतराने झोप चांगली येऊ लागते.

अंथरुण आणि त्वचेसाठी फायदेशीर: दिवसभर साचलेले घाम, तेल आणि सूक्ष्मजंतू काढून टाकण्यासाठी रात्री आंघोळ करणे चांगलं आहे. यामुळे अंथरुण घाण होण्याची शक्यता कमी होते. ज्यामुळे चादर आणि उशांवर सूक्ष्मजंतू कमी जमा होतात. जर अंथरुण वारंवार धुतले नाही तर हे विशेषतः फायदेशीर ठरू शकते. लक्षात ठेवा की रात्री आंघोळ केल्याने रात्रीचा घाम किंवा त्वचेच्या पेशींचे नैसर्गिक स्त्राव थांबणार नाही, तर ते तुमच्या शरीरातून तुमच्या अंथरुणावर जाणारी बाह्य घाण देखील कमी करेल.

रात्रीच्या आंघोळीचा दिनक्रम सुधारण्यासाठी टिप्स

योग्य वेळी आंघोळ करा: झोपण्याच्या 1-2 तास आधी आंघोळ करण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून तुमच्या शरीराचे तापमान थंड होईल.

कोमट पाणी वापरा, जास्त गरम नाही: गरम पाणी त्वचा कोरडी करू शकते, तर कोमट पाणी स्नायूंना आराम देते आणि मज्जासंस्था शांत करते.

सौम्य क्लीन्झरने आंघोळ करा : तुमच्या त्वचेतील नैसर्गिक तेल टिकवून ठेवण्यासाठी सौम्य क्लीन्झर निवडा.

बरेच लोक सकाळी आंघोळ करायला पसंत करतात आणि त्यांनी करायलाच हवे, पण रात्री आंघोळ केल्याने झोप, स्वच्छता आणि संध्याकाळी एकूणच आराम मिळण्यासाठी अनेक फायदे होतात. जर तुम्हाला रात्री आराम करणे कठीण जात असेल किंवा झोपण्याच्या वेळेचा निरोगी दिनक्रम स्वीकारायचा असेल, तर रात्री आंघोळ करणे हा तुमच्या शरीर वाट पाहत असलेला बदल असू शकतो.

