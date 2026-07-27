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पावसाळ्यात लहान मुलांना कोणते आजार बळावतात? पोषण आहार आणि लसीकरण किती महत्त्वाचे? जाणून घ्या...

पावसाळ्यात लहान मुलांची काळजी घेणे खूप आवश्यक आहे. कारण बदलत्या वातावरणात लहान मुलं सहज आजारी पडण्याची शक्यता असते.

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पावसाळ्यात लहान मुलांमध्ये बळावणारे आजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 9:01 AM IST

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अमरावती/मुंबई : पावसाळा हा निसर्गाला नवसंजीवनी देणारा ऋतू असला, तरी या दिवसांत मलेरिया, डेंग्यू, ताप, सर्दी-खोकला, सांधेदुखी, हाय ब्लड प्रेशर, खाज यांसारख्या समस्या उद्भवतात. तसंच पावसाळा सुरू होताच अन्न व पाण्यामार्फत होणाऱ्या संसर्गाचं प्रमाण वाढतं. विशेषतः पावसाळ्यात लहान मुलांची काळजी घेणे खूप आवश्यक आहे. कारण बदलत्या वातावरणात लहान मुलं सहज आजारी पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळं योग्य आहार, स्वच्छता, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, संतुलित पोषण आणि वेळेवर लसीकरण या गोष्टींचे पालन केल्यास बहुतांश संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण मिळू शकते, असं मत डॉक्टरांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

पावसाळ्यात लहान मुलांची विशेष काळजी आवश्यक : पोषण आहारासह पावसाळ्यात लहान मुलांना नेहमी उकळून आणि गाळून पाणी द्यावे. शाळेत किंवा बाहेर थेट नळाला तोंड लावून पाणी पिणे टाळावे. अशुद्ध पाण्यामुळं जुलाब, टायफाईड, कावीळ यांसारखे आजार होऊ शकतात. तसंच पावसाळ्यात सर्दी, खोकला, ताप, त्वचारोग आणि हँड-फूट-माउथ डिसीजसारखे आजार मुलांमध्ये वाढतात. त्यामुळं हात धुण्याची सवय, वैयक्तिक स्वच्छता आणि स्वच्छ परिसर यावर भर देण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात.

बालरोगतज्ज्ञ डॉ. जयंत पांढरीकर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

पावसाळ्यात योग्य आहार घेणं, महत्त्वाचं : "पावसाळ्यात आहारात समावेश असलेला प्रत्येक भाजीपाला आणि फळांची स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची आहे. भाज्या आणि फळं मिठाच्या पाण्यानं नीट धुवूनच वापरावीत. कच्चा भाजीपाला किंवा कच्चे अन्न शक्यतो टाळलं पाहिजे. विशेषतः लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींनी अन्न पूर्णपणे शिजवूनच खाल्ले पाहिजे," असं आहारतज्ज्ञ प्रा. दीपाली वाघ सांगतात. तर दुसरीकडे, "पावसाळ्यात लहान मुलांसह मोठ्या व्यक्तींची पचन संस्था ही तुलनेनं मंदावते. अशावेळी दूषित पाणी, अन्नातील जंतू आणि विषाणूमुळे गॅस्ट्रो, टायफाईड, अतिसार, कावीळ असे अन्नातून होणारे आजार होतात. सर्दी खोकल्याचे प्रमाण देखील वाढतं. त्यामुळं पावसाळ्यात योग्य आहार घेणं, हे औषधा इतकंच महत्त्वाचं ठरतं," असं डॉ. अरुण मोंढे यांनी सांगितलं.

ऋतूनुसार भाज्यांना प्राधान्य द्या : "पावसाळा या ऋतूमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या हंगामी भाज्यांचा वापर करावा. पचायला हलकं, ताज आणि कमी तेलकट अन्न शरीरासाठी अधिक उपयुक्त ठरतं. जड, तळलेला आणि अति मसालेदार पदार्थांचे सेवन शक्यतो कमी करावं. तसंच नियमित संतुलित आहाराबरोबरच व्हिटॅमिन सी, लोह, व्हिटॅमिन डी आणि झिंक या चार पोषक घटकांकडे विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे," असं प्रा. दीपाली वाघ म्हणाल्या. दरम्यान, स्वच्छ, ताजं आणि घरी बनवलेलं अन्नच या ऋतूमध्ये सुरक्षित असतं, असंही प्रा. दीपाली वाघ यांनी स्पष्ट केलं.

वेळेवर लसीकरणच ठरेल रोगापासून संरक्षणाची ढाल : "रोटा व्हायरस, टायफॉइड आणि राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमातील सर्व आवश्यक लसी वेळेवर घेतल्यास अनेक गंभीर संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण मिळते. लसीकरणा इतकच महत्त्वाचं मुलांच्या पोषणालाही आहे. दूध, अंडी, डाळी, कडधान्ये, हिरव्या पालेभाज्या, हंगामी फळे आणि घरगुती पौष्टिक पदार्थ मुलांच्या आहारात नियमित असावेत. संतुलित आहारामध्ये व्हिटॅमिन ए, सी, डी आणि प्रथिने रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आवश्यक आहेत. तसंच वारंवार ताप, जुलाब, उलट्या, सतत खोकला, अशक्तपणा किंवा लघवीच्या रंगात बदल दिसल्यास स्वतः औषधोपचार न करता त्वरित बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा," असं मत बालरोगतज्ज्ञ डॉ. जयंत पांढरीकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

लहान मुलांना लसीकरण करणं गरजेचं : "लहान मुलांची पावसाळ्यामध्ये रोग प्रतिकारशक्ती वाढवणं महत्त्वाचं आहे. ती जर वाढवायची असेल तर लहान मुलांना लसीकरण करणं गरजेचं आहे. तसंच दूध, डाळी, फळ, हिरव्या भाज्या आहारात असणे गरजेचं आहे. लहान मुलांची 10 ते 12 तास झोपं होणे गरजेचे आहे. अशा सर्व प्रकारची काळजी घेतली तर लहान मुलांना त्रास होणार नाही आणि त्यांची रोग प्रतिकारशक्ती वाढेल," असं मुंबईतील कामा हॉस्पिटलचे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितलं.

उघड्यावरील खाणं टाळावं : "संतुलित, स्वच्छ आणि ताज्या अन्नामुळं शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि अनेक संसर्गजन्य आजारापासून संरक्षण मिळू शकतं. पावसाळ्यात मुलांना बाहेरचं, उघड्यावरील खाणं देणं टाळावं. तसंच गरम ताजे आणि घरी बनवलेला अन्न मुलांना देण्यास प्राधान्य द्यावं. पावसाळ्यात जंतूंचे प्रमाण वाढत असल्यानं उघड्यावरील पदार्थ खाल्ल्यामुळं पोटाचे आजार वाढण्याची भीती असते. आहारात डाळी, कडधान्य, मसूर, दूध, ताक, दही, अंडी, मासे आणि इतर प्रतिनियुक्त पदार्थ योग्य प्रमाणात असावेत. मुलांच्या शरीरातील प्रतिकारशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी प्रथिने अत्यंत आवश्यक असतात. याशिवाय, पावसाळ्यात मुलांच्या आरोग्यासंदर्भात तक्रार असल्यास तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घेणं अधिक चांगलं आहे," असं डॉ. अरुण मोंढे यांनी सांगितलं.

मुलांसाठी संतुलित आहार आवश्यक!

दूध, अंडी, डाळी, कडधान्ये, हिरव्या पालेभाज्या, हंगामी फळे आणि घरगुती पौष्टिक पदार्थ मुलांच्या आहारात नियमित असावेत. व्हिटॅमिन ए, सी, डी आणि प्रथिने रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आवश्यक आहेत.

पावसाळ्यात लहान मुलांना कोणते आजार बळावतात?

  • पावसाळ्यात पाण्यामुळं श्वसनविषयक रोग उद्भवतात. जसं की नाक बंद होणे, श्वासमार्गाचा दमा (ब्रॉन्कियल अस्थमा), ब्रॉन्कोनिमोनिया, सामान्य सर्दी.
  • पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळं कीटकजन्य आजार, मलेरिया, चिकुनगुनिया, डेंग्यू यांसारखे आजार जास्त होण्याची शक्यता असते.
  • पावसाळ्यात दूषित पदार्थ आणि पाणी प्यायल्यास टायफाईड, अतिसार, गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस, हिपॅटायटीस-ए असे आजार होऊ शकतात.

पावसाळ्यातील आजारांपासून दूर राहण्यासाठी हेल्थ टिप्स!

  • भाज्या आणि फळं मिठाच्या पाण्यानं नीट धुवूनच वापरावीत.
  • कच्चा अन्नाऐवजी‌ शिजवलेलं, वाफवलेलं आणि त्यानं अन्न खावं.
  • व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन डी, लोह आणि झिंकयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करा.
  • भाज्यांचं सूप, आले, हळद, तुळशीचा हर्बल चहा घ्या.
  • उघड्यावर मिळणारे ज्यूस कापलेली फळं आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ टाळा.
  • स्वच्छता, संतुलित आहार आणि योग्य पाण्याचा सेवन हीच पावसाळ्यातील उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे.

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TAGGED:

NUTRITION AND VACCINATION
पोषण आहार
लसीकरण
पावसाळ्यात लहान मुलांना होणारे आजार
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