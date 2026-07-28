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पावसाळ्यात उलट्या, अतिसार आणि गॅस्ट्रोएन्टेरायटिसचा प्रादुर्भाव; राजस्थानमध्ये दरवर्षी 3900 हून अधिक मुलांचा मृत्यू

डॉक्टरांच्या मते, पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे प्रदूषण आणि अस्वच्छता यामुळं संसर्गाचा झपाट्यानं प्रसार होतो.

Monsoon Manual Campaign : Outbreak of vomiting, diarrhea, and gastroenteritis during the monsoon
पावसाळ्यात उलट्या, अतिसार आणि गॅस्ट्रोएन्टेरायटिसचा प्रादुर्भाव; राजस्थानमध्ये दरवर्षी 3900 हून अधिक मुलांचा मृत्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 8:49 PM IST

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जयपूर : राजस्थानसह देशात अनेक ठिकाणी पाऊस सुरू आहे. पावसाळ्यात आजारांचा धोकाही लक्षणीयरीत्या वाढतो. पावसाळ्यात दूषित पिण्याचे पाणी आणि अन्नाच्या सेवनामुळं अतिसार, गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस, उलट्या आणि पोटाच्या संसर्गानं ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत सातत्यानं वाढ होत असते. डॉक्टरांच्या मते, पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे प्रदूषण आणि अस्वच्छता यामुळं संसर्गाचा झपाट्यानं प्रसार होतो.

वैद्यकीय विभागाच्या मते, जयपूर, जोधपूर, कोटा, उदयपूर, अजमेर, अलवर, भरतपूर, भिलवाडा, सीकर आणि बांसवाडा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये अतिसार आणि गॅस्ट्रोएन्टेरायटिसचे प्रमाण तुलनेनं जास्त आहे. लहान मुलं आणि वृद्ध व्यक्तींना संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असतो. दूषित पाणी पिणं, उघड्यावर विकले जाणारे अन्न खाणं, न धुतलेली फळं आणि भाज्या खाणं तसंच हातांची स्वच्छता न राखणं, यांमुळे संसर्ग वेगानं पसरतो. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास, निर्जलीकरणामुळे गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.

हिपॅटायटीस आणि अतिसार आजारांचा धोका : गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. नीरज नागाईच यांच्या मते, पावसाळ्यात हिपॅटायटीस आणि अतिसारासारख्या आजारांचा सर्वात मोठा धोका असतो. उपचार न केल्यास, हे आजार जीवघेणे ठरू शकतात. मात्र, बहुतेक प्रकरणांमध्ये वेळेवर उपचार आणि खबरदारी घेतल्यास आजारावर सहज नियंत्रण मिळवता येते. त्यामुळं पावसाळ्यात स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वैयक्तिक स्वच्छता आणि संतुलित आहाराकडे विशेष लक्ष देणं, हा अतिसार आणि गॅस्ट्रोएन्टेरायटीससारखे आजार टाळण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.

अतिसार आजारांमुळं मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण : वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, देशात 5 वर्षांपर्यंतच्या मुलांपैकी सुमारे 5.8 टक्के मुलांच्या मृत्यूचं कारण अतिसार आहे. अतिसार नियंत्रणाच्या बाबतीत राजस्थानची परिस्थिती राष्ट्रीय सरासरी आणि इतर राज्यांपेक्षा चांगली असली तरी, वैद्यकीय विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात दरवर्षी अतिसारामुळं 3900 हून अधिक मुलांचा मृत्यू होतो, ही चिंतेची बाब आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-6 (2023-24) च्या अहवालानुसार, राजस्थानमध्ये मुलांमधील अतिसाराचा प्रादुर्भाव दर 6.1 टक्क्यांवरून 5.8 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, तर राष्ट्रीय सरासरी 7.9 टक्के आहे.

स्टॉप डायरिया कॅम्पेन : वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागानं नुकतेच 'स्टॉप डायरिया कॅम्पेन' सुरू केलं आहे. विशेषतः 5 वर्षांखालील मुलांसाठी असलेली हे कॅम्पेन राज्यभरात 31 जुलैपर्यंत चालणार आहे. या कॅम्पेनअंतर्गत, अतिसाराच्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी मुलांना ओआरएस (ORS) आणि झिंकच्या गोळ्या दिल्या जातील. सार्वजनिक आरोग्य संचालक डॉ. रवी प्रकाश शर्मा यांनी सांगितलं की, "स्टॉप डायरिया कॅम्पेन अंतर्गत, आशा कार्यकर्त्या घरोघरी जाऊन प्रत्येक मुलाला ओआरएसची दोन पाकिटं आणि 14 दिवसांचे झिंक सप्लिमेंट देतील. यामुळं अतिसार झाल्यास त्वरित उपचार करणं शक्य होईल. तसंच सर्व वैद्यकीय संस्था आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ओआरएस-झिंक कॉर्नर स्थापन केलं जातील."

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TAGGED:

राजस्थान
MONSOON HEALTH ALERT
अतिसार
गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस
MONSOON HEALTH CAMPAIGN

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