ETV Bharat / health-and-lifestyle

पावसाळ्यात लेप्टोस्पायरोसिसचा धोका! काय आहेत लक्षणे? महाराष्ट्रातील परिस्थिती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना!

महाराष्ट्रातील काही शहरांमधील लेप्टोस्पायरोसिसची परिस्थिती, त्याची लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याबाबत घेतलेला हा आढावा...

Monsoon Health Campaign : Risk of Leptospirosis during the monsoon! What are the symptoms?
पावसाळ्यात लेप्टोस्पायरोसिसचा धोका! काय आहेत लक्षणे? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 9:03 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पावसाळ्याला सुरुवात होताच दूषित पाण्यामुळं पसरणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढू लागतो. पावसाळ्यात मलेरिया, डेंग्यू, गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस, आणि कावीळ हे आजार दरवर्षी सरकारी आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठं आव्हान ठरतात. हे आरोग्यासाठी नेहमीचं धोकादायक असले तरी, आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 'लेप्टोस्पायरोसिस' या गंभीर संसर्गाकडे दुर्लक्ष न करण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या काही दिवसांत मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस झाला. यामुळं राज्यातील काही भागांत लेप्टोस्पायरोसिस आजाराचे प्रमाण वाढल्याचं दिसून येत आहे.

पावसामुळं साचलेलं पाणी, बांधकामस्थळांवरील निष्काळजीपणा, दूषित पिण्याचे पाणी आणि अस्वच्छ परिसर, यामुळं या आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचं निरीक्षणातून स्पष्ट झालं आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती अशा भागांतून अनवाणी चालते, तेव्हा त्वचेवरील लहान जखमा, ओरखडे किंवा भेगांमधून लेप्टोस्पायरोसिस हा संसर्ग शरीरात प्रवेश करू शकतो. शेती कामगार, स्वच्छता कर्मचारी, महापालिकेचे कर्मचारी, मच्छिमार आणि पूरग्रस्त भागांतून प्रवास करणाऱ्या लोकांना या संसर्गाचा धोका अधिक असतो. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील काही शहरांमधील लेप्टोस्पायरोसिसची परिस्थिती, त्याची लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याबाबत घेतलेला हा आढावा...

लेप्टोस्पायरोसिस संसर्ग कसा होतो? : लेप्टोस्पायरोसिस हा संसर्ग 'लेप्टोस्पायरा' (Leptospira) या जिवाणूंमुळं होतो, जे सामान्यतः उंदीर आणि इतर कुरतडणाऱ्या प्राण्यांमध्ये आढळतात. हे जिवाणू संक्रमित प्राण्यांच्या लघवी, विष्ठा आणि लाळेद्वारे बाहेर पडतात आणि दूषित पाणी, चिखल व ओलसर मातीमध्ये काही काळ जिवंत राहू शकतात. लेप्टोस्पायरोसिस हा आजार 'झुनोटिक' प्रकारचा आहे. याचा अर्थ तो प्राण्यांकडून माणसात पसरतो. उंदरांच्या लघवीच्या संपर्कात आल्यास हा आजार होतो. हे संक्रमण पाणी, माती किंवा अन्नातून होऊ शकते. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, मान्सूनच्या काळात आणि पूरग्रस्त भागांमध्ये याचा धोका वाढतो, कारण अशा ठिकाणी लोकांचा साचलेल्या किंवा दूषित पाण्याशी संपर्क येण्याची शक्यता जास्त असते.

काय आहेत लक्षणे? : लेप्टोस्पायरोसिसची सुरुवातीची लक्षणे सामान्य व्हायरल तापासारखीच असतात. या आजारात तीव्र डोकेदुखी, अंगदुखी, ताप, उलट्या, जुलाब आणि त्वचेवर पुरळ येणं, अशी लक्षणं दिसतात. मात्र, वेळेवर निदान आणि उपचार न मिळाल्यास, यकृत, मूत्रपिंड, फुफ्फुसे आणि मेंदू यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांचे नुकसान होऊ शकते आणि रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. मुंबई, पुण्यात खासकरून पावसाळ्यात पावसाचे पाणी, सांडपाणी किंवा साठून राहिलेले दूषित पाणी, यामधून जेव्हा लोक चालतात. तेव्हा लेप्टोस्पायरा जंतूचा संसर्ग पसरण्याचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. काहीवेळा दूषित पाणी प्यायल्यानं देखील संसर्ग होऊ शकतो.

तपासणी आणि उपचार घेण्याच्या सूचना : पावसामुळं अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झालेली असते. अशावेळी पुराच्या पाण्यामुळं आता लेप्टोस्पायरसिसचा धोका बळावतो. त्यामुळं कुणालाही थंडी, ताप खोकला, स्नायू दुखणं, कावीळ, अतिसार अशी लक्षणं असतील तर त्यांनी तातडीनं प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन तपासणी आणि उपचार घेण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाकडून दिल्या जातात. तसंच, डॉक्सिसायक्लीन, अझिथ्रोमायसिन, सेफट्रीएक्सन यासारखी अँटिबायोटिक्स देऊन लेप्टोस्पायरोसिस पूर्णपणे बरा केला जाऊ शकतो. ही अँटिबायोटिक्स तोंडावाटे किंवा शिरेच्या आत दिली जाऊ शकतात.

मुंबईत लेप्टोस्पायरोसिसचे 157 रुग्ण : मुंबई महानगरपालिकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, लेप्टोस्पायरोसिसचे रुग्ण 2025 मध्ये 136 होते, मात्र आता 2026 मध्ये रुग्णांच्या संख्येत 157 एवढी वाढ झाली आहे. तर महानगरपालिकेकडून लेप्टो प्रतिबंधक उपचार सुरू आहेत. दूषित पाण्याच्या संपर्कात आलेल्या तब्बल 90,728 नागरिकांना प्रतिबंधात्मक औषधे (प्रोफिलेक्सिस) देण्यात आली आहेत. दरम्यान, पावसाळ्यात या संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा आरोग्य विभाग आणि कीटकनाशक नियंत्रण विभाग समन्वयानं काम करत आहेत. बांधकामस्थळे, झोपडपट्ट्या आणि पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांची नियमित तपासणी, दूषित पाणीपुरवठा टाळण्यासाठी जलनमुने तपासणे, तापाच्या रुग्णांचे सक्रिय सर्वेक्षण आणि त्वरित निदान, नागरिकांमध्ये जनजागृती मोहीम आणि स्वच्छतेबाबत मार्गदर्शन, अशा प्रमुख उपाययोजना मुंबई महापालिकेकडून राबवण्यात येत आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी सांगितलं की, "लेप्टोस्पायरोसिस सुरुवातीला सामान्य तापासारखा वाटत असला तरी दुर्लक्ष केल्यास तो जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळं घरगुती उपाय किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे घेण्याऐवजी तातडीनं तपासणी करून उपचार घ्यावेत. पावसाळ्यात अनवाणी चालणं टाळावं, साचलेल्या पाण्यात काम करताना गम बूट वापरावेत, उकळून थंड केलेलं पाणी प्यावं आणि महापालिकेच्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ घ्यावा," असं आवाहन त्यांनी केलं.

पुण्यात सहा महिन्यात चार रुग्ण आढळले : पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागानं जारी केलेल्या अहवालानुसार, चालू वर्षातील जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत शहरात लेप्टोस्पायरोसिसचे चार रुग्ण आढळले आहेत. फेब्रुवारी आणि जून महिन्यात या आजाराचा एकही रुग्ण नोंदविण्यात आलेला नाही. जानेवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, पुणे शहरात 2024 मध्ये लेप्टोस्पायरोसिसचे 11 रुग्ण, तर 2025 मध्ये 18 रुग्ण नोंदविण्यात आले होते. म्हणजेच 2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये रुग्णसंख्येत सातने वाढ झाली होती.

पुणे महापालिकेकडून कृती आराखडा : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी दूषित पाणी आणि चिखलाशी थेट संपर्क टाळावा तसेच ताप किंवा प्रकृतीशी संबंधित लक्षणे आढळल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असं आवाहन पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत आहे. तसंच संसर्गजन्य आजारांचा सामना करण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून 8-सूत्रीय कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यानुसार, नियमितपणे डासोत्पत्ती ठिकाणांवर औषध फवारणी, जोखीमग्रस्त क्षेत्रांची निवड व उपाययोजना कार्यक्षेत्रामधील संवेदनशील क्षेत्राची नोंद करुन औषध फवारणी, तसंच साथरोग नियंत्रणासाठी अतिक्रमण, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिसारण आणि भवन रचना या महापालिकेच्या विविध विभागांसह खाजगी व इतर शासकीय संस्थांशी नियमित समन्वय राखला जात आहे.

कोल्हापुरात लेप्टोस्पायरोसिस नियंत्रणात : कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यात पुरबाधित गावं आणि शहरांमध्ये लेप्टोस्पायरोसिस या संसर्गजन्य आजाराचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्यावर्षी कोल्हापूर शहरातील एका फुटबॉल प्रशिक्षकाचा यामध्ये मृत्यू झाला होता. यामुळं प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य प्रशासनानं गेल्या दोन वर्षात कोल्हापूर शहरात आणि परिसरातील ज्या भागात पुराचे पाणी साचून राहतं, त्या घरातील नागरिकांना, तसंच शेतकऱ्यांना डॉक्सिसायक्लीन औषधांचं वाटप केलं. यामुळं जिल्ह्यात आणि शहरात कोणत्याही लेप्टोस्पायरोसिसच्या रुग्णाची नोंद नसल्याची माहिती कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रकाश पावरा यांनी दिली. तसंच आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत आरोग्य विभागानं राबवलेली सततची देखरेख, जनजागृती कार्यक्रम आणि वेळेवर उपचार करण्याच्या उपाययोजनांमुळं लेप्टोस्पायरोसिसच्या रुग्णांच्या संख्येत ही घट झाली आहे.

नागपुरात काय परिस्थिती? : नागपुरात लेप्टोस्पायरोसिस बाधित रुग्णांची यंदाची यादी अद्याप समोर आली नाही. मात्र, गेल्या वर्षी 2025 मध्ये एम्स रुग्णालयात लेप्टोस्पायरोसिस बाधित 19 रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती. तर 2023 आणि 2024 मध्ये एकही रुग्ण आढळला नसल्याचं समजते. याबाबतची माहिती आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील लिपिक राहुल यांनी दिली आहे. तर पावसाळ्यात लेप्टोस्पायरोसिस या संसर्गाकडे दुर्लक्ष न करण्याचा इशारा आरोग्य उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर यांनी दिला आहे. तसंच ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी, डोळे लाल होणे, उलट्या किंवा कावीळ सारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वेळेवर उपचार केल्यास गंभीर गुंतागुंत टाळता येते. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही औषध स्वतःहून घेऊ नका, असंही आरोग्य उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर यांनी म्हटलं आहे.

अमरावती जिल्ह्यात सर्वत्र खबरदारी : अमरावती जिल्ह्यात अचलपूर तालुक्यामध्ये नुकतेच एका आठ वर्षांच्या मुलाला लेप्टोस्पायरोसिस हा आजार झाल्याचं समोर आलं आहे. त्याच्यावर नागपूर येथील एम्स रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यात एका लहान मुलाला हा आजार जडल्याचं समोर येताच प्रशासनाच्या वतीनं जिल्हाभर विशेष काळजी घेतली जात आहे. याबाबत जिल्हा आरोग्य विभागात कार्यरत असलेले डॉ. समीर राऊत यांनी सांगितलं की, "अचलपूर तालुक्यात रुग्ण आढळल्यानं जिल्हा प्रशासन सतर्क आहे. त्याला नागपूर येथील एम्स रुग्णालयात दाखल केलं असून तो राहत आलेल्या भागात खबरदारचे उपाय घेतले जात आहेत. तसंच अमरावती जिल्ह्यात सर्वत्र खबरदारी घेतली जात आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत," असं देखील डॉ. समीर राऊत यांनी सांगितलं.

लेप्टोस्पायरोसिस होऊ नये म्हणून काय काळजी घ्यावी?

  • पावसाच्या साचलेल्या पाण्यातून जाऊ नये.
  • सांडपाणी मिसळलेल्या पाण्यातून जाऊ नये.
  • पायाला जखम झाली असल्यास तत्काळ वैद्यकीय उपचार करावा.
  • साचलेल्या पाण्यातून जाण्याची आवश्यकता असल्यास गम बूटचा वापर करावा.
  • तापासारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार करावेत.

लेप्टोस्पायरोसिसची लक्षणे...

  • लेप्टोस्पायरा जंतूचा संसर्ग झाल्यापासून ती व्यक्ती आजारी पडेपर्यंतचा कालावधी दोन दिवसांपासून चार आठवड्यांपर्यंतचा असू शकतो.
  • माणसांमध्ये लेप्टोस्पायरोसिसची अनेक लक्षणे दिसून येतात.
  • ताप येणे, थंडी वाजणे, पुरळ येणे, डोकेदुखी, सांधेदुखी, अशी सौम्य लक्षणे दिसून येतात.
  • काहीवेळा पोटदुखी, उलट्या होणे, अतिसार अशा समस्या देखील उद्भवतात.

पावसाळ्यात खबरदारी घेणं आवश्यक...

  • पावसाळ्यात, विशेषतः चिखलमय, पाणी साचलेल्या किंवा पूरग्रस्त भागात अनवाणी चालणे टाळावे, असा सल्ला डॉक्टर देतात.
  • शेतात किंवा इतर ओल्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांनी संरक्षक बूट (गम बूट्स) वापरावेत.
  • पिण्याचे पाणी उकळून, थंड करून आणि सुरक्षितपणे प्यावे.
  • घरे आणि परिसर स्वच्छ ठेवावा.
  • उंदीर व इतर कुरतडणाऱ्या प्राण्यांच्या नियंत्रणासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात.
  • ताप आल्यास स्वतःहून औषधं घेणं टाळावं आणि तपासणी व उपचारांसाठी जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जावं किंवा पात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

'या' लोकांना संसर्गाचा धोका अधिक!

  • स्वच्छता कर्मचारी
  • महापालिकेचे कर्मचारी
  • मच्छिमार
  • शेतकरी
  • पूरग्रस्त भागांतून प्रवास करणारे लोक

हेही वाचा :

  1. पावसाळ्यातील आरोग्याशी संबंधित प्रमुख धोके, आजारांचा उद्रेक आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा मान्सून मॅन्युअल राज्यनिहाय रिपोर्ट!
  2. भारतात दुहेरी आजारांचे आव्हान असतानाच डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढतोय; मलेरिया आणि काला-आजारचं प्रमाण घटलं, तरी असंसर्गजन्य रोगांमध्ये वाढ!
  3. पावसाळ्यात बिहारमध्ये डेंग्यू-मलेरियाचा इशारा... सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ, जाणून घ्या कारण?

TAGGED:

लेप्टोस्पायरोसिस
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
संसर्गजन्य आजारांचा धोका
महाराष्ट्र
MONSOON HEALTH CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.