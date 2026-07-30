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पावसाळ्यात फक्त व्हायरल तापच नाही, तर हृदयावरही परिणाम होऊ शकतो; डॉक्टर काय सांगतात? जाणून घ्या...
हृदयविकाराचा त्रास असलेल्यांनी पावसाळ्यात सावध राहण्याची गरज आहे, असं हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ अनिरुद्ध मंडल सांगतात.
Published : July 30, 2026 at 6:26 PM IST
दरवर्षी पावसाळ्यात विषाणूजन्य संसर्गांमध्ये होणाऱ्या वाढीचा सामना करण्यासाठी रुग्णालयांकडून तयारी करण्यात येत असते. मात्र, अनेक लोकांना याची जाणीव नसतं की, हे संसर्ग आणि पावसाळ्यातील जीवनशैलीत होणारे बदल हे हृदयावर अतिरिक्त ताण निर्माण करू शकतात. पावसाचा थेट संबंध हृदयविकाराच्या झटक्याशी नसला, तरी त्यामुळं आधीपासून असलेल्या हृदयविकारांची स्थिती अधिक गंभीर होण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
हिडन चेन रिअॅक्शन : वर्तनशास्त्रातील एक अत्यंत प्रभावी संकल्पना म्हणजे, लहानशा घटना किंवा बदल अनेकदा आपल्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी मोठे परिणाम घडवून आणतात. उदाहरणार्थ, पावसामुळं तापमान कमी होते आणि हवेतील आर्द्रता वाढते. लोक घराबाहेर जाण्याऐवजी घरातच जास्त वेळ घालवतात. व्यायामाचे नियमित क्रम खंडित होतात. तळलेले पदार्थ खाणं ही रोजची सवय बनते. विषाणूजन्य संसर्ग अधिक वेगानं पसरतात. यातील कोणताही बदल स्वतंत्रपणे पाहिल्यास फारसा मोठा वाटत नाही. परंतु हे सर्व बदल एकत्र आल्यावर एक साखळी-प्रतिक्रिया (चेन रिअॅक्शन) निर्माण होते.
"तापमान आणि आर्द्रतेमध्ये होणाऱ्या अचानक बदलांचा परिणाम रक्तभिसरणावर होतो, ज्यामुळं हृदय आणि रक्तवाहिन्यांवर अधिक ताण येतो," असं बीएम बिर्ला हार्ट हॉस्पिटलमधील सल्लागार हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध मंडल सांगतात. "पावसाळ्यात सामान्यपणे आढळणाऱ्या विषाणूजन्य संसर्गांमुळं शरीरात दाह निर्माण होतो, ज्यामुळं तणावात आणखी भर पडते. ज्यांना आधीपासूनच हृदयविकार आहे, त्यांच्यासाठी या गोष्टींच्या एकत्रित परिणामांमुळं हृदयविकाराशी संबंधित गंभीर घटनांचा धोका वाढू शकतो," असंही डॉ. अनिरुद्ध मंडल यांनी म्हटलं आहे.
तुमचं शरीर हवामानाचा अंदाज वाचत नाही : पावसाळ्यात हृदयाशी संबंधित समस्या अनेकदा दुर्लक्षित केल्या जातात, कारण त्यांची लक्षणे सामान्य सीझनल आजारांसारखीच असतात. यात तुम्हाला असामान्य थकवा जाणवू शकतो, नेहमीपेक्षा जास्त घाम येऊ शकतो किंवा पायऱ्या चढताना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. तसंच छातीवर दडपण आल्यासारखंही वाटू शकतं. बहुतेक लोक याला हवामानाचा परिणाम समजतात आणि चांगली झोप घेतल्यास सर्व काही ठीक होईल, असा विचार करतात. नेमकी हीच गोष्ट धोकादायक ठरू शकते. डॉ. अनिरुद्ध मंडल यांच्या मते, छातीत सतत दुखणे, विनाकारण श्वास घेण्यास त्रास होणे, हृदयाचे ठोके वेगाने पडणे किंवा चक्कर येणे यांसारख्या लक्षणांकडे 'केवळ पावसाळ्यामुळं होणारा त्रास' म्हणून दुर्लक्ष करू नये.
द मान्सून हॅबिट ट्रॅप : मानवी वर्तनाबद्दल एक गोष्ट अशी आहे की, आपण सहसा एकच वाईट निर्णय घेत नाही. आपण अनेक छोटे छोटे निर्णय घेतो, जे वरवर पाहता निरुपद्रवी वाटतात :
- “पाऊस पडत आहे म्हणून मी फिरायला जाणं टाळेन.”
- “मी आज पकोडे मागवेन.”
- “मी रक्तदाबाचे औषध विसरलो. मी ते उद्या घेईन.”
- “मी पुढच्या आठवड्यात माझ्या साखरेची पातळी तपासेन.”
सवयींचा परिणाम वाढत जातो. जे तत्त्व लोकांना संपत्ती किंवा फिटनेस मिळवण्यास मदत करते, तेच आरोग्याच्या धोक्यांमध्येही वाढ करू शकते. डॉ. अनिरुद्ध मंडल यांच्या मते, पावसाळा अनेकदा नेमक्या याच प्रकारे निरोगी दिनचर्या विस्कळीत करतो. शारीरिक हालचाली कमी होणे, तळलेल्या आणि खारट पदार्थांचे जास्त सेवन, औषधांचे अनियमित वेळापत्रक. या प्रत्येक गोष्टीमुळं हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या प्रणालीवर थोडा अधिक दबाव येतो.
पावसाळ्यात विलक्षण इच्छाशक्तीची गरज नसते : लोकांना अनेकदा वाटतं की, चांगलं आरोग्य हे प्रेरणेवर अवलंबून असतं. मात्र, ते शरीरातील सिस्टीमवर अवलंबून असतं. हृदयरुग्णांना पावसाळ्यात विलक्षण इच्छाशक्तीची गरज नसते. त्यांना सातत्याची गरज असते. डॉक्टर काही सोप्या सवयींची शिफारस करतात, त्या पुढील प्रमाणे :
- डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधं वेळेवर घ्या आणि डोस चुकवू नका.
- रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियमितपणे तपासा.
- तहान लागली नसली तरीही, शरीरातील पाण्याचं प्रमाण योग्य राखा.
- संतुलित आहार घ्या आणि त्यासोबतच मीठ व तळलेले पदार्थ खाण्याचं प्रमाण मर्यादित ठेवा.
- हवामान अनुकूल असेल तेव्हा शारीरिक हालचाल किंवा व्यायाम पुन्हा सुरू करा; गरज पडल्यास घरातच व्यायाम करा.
- कधीतरी पाळल्या जाणाऱ्या शिस्तीपेक्षा दररोज पुनरावृत्ती केल्या जाणाऱ्या छोट्या सवयी अधिक प्रभावी असतात.
संसर्गाकडे दुर्लक्ष करू नका : अनेक लोक विषाणूजन्य संसर्गाकडे केवळ एक तात्पुरती आणि किरकोळ समस्या म्हणून पाहतात. मात्र, ज्यांना हृदयविकार आहे, त्यांच्यासाठी याकडं अधिक गांभीर्यानं पाहणं गरजेचं आहे. संसर्गामुळं होणारी दाहकता केवळ नाक किंवा घशापुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या प्रणालीसह संपूर्ण शरीरावर परिणाम करते. म्हणूनच, संसर्गावर त्वरित उपचार करणे हा हृदयाच्या संरक्षणाचाच एक भाग आहे. ताप आला असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा वैद्यकीय सल्ला घेण्यास उशीर केल्यास, शरीरातील दाहकतेला आधीच कमकुवत असलेल्या हृदयावर अधिक ताण निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळतो.
डॉ. अनिरुद्ध मंडल यांच्या मते, पावसाळ्यात हृदयाशी संबंधित गंभीर समस्यांपासून बचाव करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्य-काळजी हाच सर्वात प्रभावी उपाय आहे. पावसाचा आनंद घ्या, चहाचा आस्वाद घ्या आणि दाटून येणारे ढग पाहा. पण या ऋतूमुळं तुमचे हृदय निरोगी ठेवणाऱ्या सवयींकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नका. हृदयविकाराच्या बाबतीत एखादी मोठी किंवा नाट्यमय घटना सहसा निर्णायक ठरत नाही, तर तुम्ही दररोज अगदी पाऊस पडत असतानाही करत असलेल्या छोट्या-छोट्या निवडीच महत्त्वाच्या ठरतात.
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