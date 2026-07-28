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सुरक्षित पिण्याचे पाणी हे केरळसमोरील आरोग्याचे सर्वात मोठं आव्हान; पाण्यावाटे पसरणाऱ्या आजारांचे प्रमाण चिंताजनक!
केरळमध्ये पाण्यावाटे पसरणाऱ्या आजारांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. या आजारांमध्ये अमिबिक एन्सेफलायटिस, शिगेला संसर्ग, अतिसार आणि इन्फ्लूएंझा यांचा समावेश आहे. याबाबतचा सी. एस. सिद्धार्थन यांचा रिपोर्ट...
Published : July 28, 2026 at 8:56 PM IST
केरळमध्ये पाण्यावाटे पसरणाऱ्या आजारांचे प्रमाण चिंताजनकरित्या वाढत आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत 133 जणांचा मृत्यू झाला. यामुळं पिण्याच्या पाण्यातील दूषितपणा आणि अस्वच्छता या समस्यांवर मात करण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलण्याचं आवाहन सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांनी केलं आहे. या वाढत्या आजारांमध्ये अमिबिक एन्सेफलायटिस, शिगेला संसर्ग, अतिसार आणि इन्फ्लूएंझा यांचा समावेश आहे. तसंच याच कालावधीत 3.18 लाखांहून अधिक लोकांनी अतिसारावर उपचार घेतले, ज्यावरून सार्वजनिक आरोग्यावरील वाढता ताण अधोरेखित होतो. दूषित पिण्याचं पाणी, पाणीपुरवठ्याची जुनी झालेली यंत्रणा, अस्वच्छता आणि कचऱ्याचे अशास्त्रीय व्यवस्थापन ही या संसर्गातील वाढीची मुख्य कारणं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
वैयक्तिक आणि सामुदायिक स्वच्छता सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे, असं मत सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेजमधील 'कम्युनिटी मेडिसिन'चे प्राध्यापक आणि केरळच्या 'महामारी प्रतिबंधक सल्लागार समिती'चे सदस्य डॉ. ए. अल्ताफ यांनी सांगितलं. "हवामान बदल, पाण्याची टंचाई, जलस्रोतांचे प्रदूषण आणि बदलती जीवनशैली यामुळं जलजन्य आजारांचं प्रमाण वाढत आहे," असं डॉ. ए. अल्ताफ यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं. तसंच त्यांनी नमूद केलं की, अनेक घरांमध्ये आता पिण्याचे पाणी नियमितपणे उकळले जात नाही आणि विहिरींच्या अयोग्य देखभालीमुळं पाणी दूषित होण्याचा धोका वाढला आहे.
डॉ. अल्ताफ यांच्या मते, जलस्रोतांचे संरक्षण करणे, स्वच्छता व्यवस्था सुधारणे आणि पिण्याच्या सुरक्षित पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करणे, हेच जलजन्य आजारांचे वाढतं प्रमाण कमी करण्याचे सर्वात प्रभावी उपाय आहेत. केरळमध्ये 'शिगेला' प्रमाणेच 'अमिबिक एन्सेफलायटिस' हा देखील अत्यंत चिंताजनक संसर्ग म्हणून समोर आला आहे. या दोन्ही आजारांमुळं गेल्या सहा महिन्यांत 46 जणांचा मृत्यू झाला. सखोल तपास करूनही, आरोग्य विभागाला 'अमिबिक एन्सेफलायटिस'च्या अनेक प्रकरणांमध्ये संसर्गाचा नेमका स्रोत शोधण्यात यश आलेलं नाही. हा आजार सामान्यतः दूषित गोड्या पाण्याच्या संपर्कात आल्यानं होत असल्याचं मानलं जात असले तरी, एका अलीकडील प्रकरणामुळं नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
तिरुवनंतपुरममधील वेंगापूर येथील रहिवासी असलेल्या सुधाकरन यांचा 5 जानेवारी रोजी 'अमिबिक एन्सेफलायटिस'मुळं मृत्यू झाला. ते तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात कुष्ठरोगावर उपचार घेत होते आणि तिथं जवळपास चार महिने दाखल होते. त्या काळात ते तलाव किंवा साचलेल्या पाण्याच्या इतर स्रोतांच्या संपर्कात आले नव्हते, त्यामुळं इतर कोणते जलस्रोत याला कारणीभूत असू शकतात का? याचा तपास तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी केरळमध्ये 'अमिबिक एन्सेफलायटिस'वर 201 रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, त्यापैकी 47 जणांचा मृत्यू झाला. 2022 पर्यंत हा आजार बऱ्याच अंशी ओळखला गेला नव्हता, कारण याची प्रकरणे ओळखणं कठीण होतं.
शिगेलाच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ : केरळमध्येही शिगेला संसर्गामध्ये मोठी वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षी 151 रुग्ण (जे गेल्या आठ वर्षांतील सर्वाधिक प्रमाण होते) आढळल्यानंतर, या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच राज्यात 326 रुग्ण आणि आठ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. अलीकडेच वायनाडमध्ये संसर्गाचा मोठा उद्रेक झाला. यात 'मार बासेलियस यूपी स्कूल'शी संबंधित प्रसारामुळं 443 विद्यार्थ्यांनी उपचार घेतले. शाळेतील विहिरीच्या पाण्याची तपासणी केली असता त्यात 'शिगेला' आढळला नाही. त्यामुळं या संसर्गाचा स्रोत शोधण्यासाठी राज्याने केंद्रीय आरोग्य पथकाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. 'शिगेला'चा प्रसार प्रामुख्यानं 'मल-मुख' मार्गानं (faecal-oral route) होतो. म्हणजेच दूषित पाणी, अन्न, हात किंवा पृष्ठभागांच्या माध्यमातून याचा प्रसार होतो.
इन्फ्लूएंझा देखील चिंतेची बाब : इन्फ्लूएंझा ही आणखी एक चिंतेची बाब म्हणून समोर आली आहे. गेल्या वर्षी केरळमध्ये 43 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर या वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच इन्फ्लूएंझामुळं 42 जणांचा मृत्यू झाला. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, या आजाराच्या प्रादुर्भावात होणाऱ्या हंगामी वाढीस मान्सूनपूर्व स्वच्छता मोहिमेस झालेला विलंब हे अंशतः कारणीभूत आहे. H1N1, H3N2, इन्फ्लूएंझा A आणि इन्फ्लूएंझा B यांसारखे इन्फ्लूएंझा विषाणू थंड तापमानात वेगाने वाढतात. त्यापैकी H1N1 हा सर्वात घातक प्रकार (स्ट्र्रेन) मानला जातो. सुरुवातीची लक्षणे सामान्य व्हायरल तापासारखीच असल्यामुळं अनेक रुग्ण उपचार घेण्यास विलंब करतात. लहान मुलं, वृद्ध व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि आधीपासूनच काही आजार असलेल्या व्यक्तींना याचा सर्वाधिक धोका असतो.
अतिसार आणि फूड पॉयझनिंगमुळं रुग्णालयांवरील ताण कायम : रुग्णालयांच्या आकडेवारीनुसार, केरळमध्ये या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत 3,18,317 लोकांनी अतिसारावर उपचार घेतले. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, ही आकडेवारी स्वच्छता, अन्नाची सुरक्षितता आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांमधील गंभीर त्रुटी दर्शवते. अन्नातून विषबाधेची प्रकरणेही चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
अधिकृत आकडेवारीनुसार :
- 2022 : 1,504 रुग्ण, एक मृत्यू
- 2023 : 4,020 रुग्ण, तीन मृत्यू
- 2024 : 719 रुग्ण, एक मृत्यू
- 2025 : 3,394 रुग्ण
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आजारी पडण्यापूर्वी अनेक रुग्णांनी घराबाहेर तयार केलेले पदार्थ खाल्ल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
तज्ज्ञांचे मत काय? : सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, केरळमध्ये आता पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत पाण्यामुळं होणाऱ्या आजारांची संख्या जवळपास तिप्पट झाली आहे. टायफॉइड, हिपॅटायटीस ए, कॉलरा आणि अतिसारासोबतच, राज्याला आता अमिबिक एन्सेफलायटीस आणि शिगेला यांसारख्या नवीन धोक्यांचाही सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या मते, दूषित पिण्याचे पाणी, खराब होत चाललेल्या पाईपलाईन, प्रदूषित नद्या आणि अयोग्य कचरा व्यवस्थापन ही यामागील प्रमुख कारणं आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) एका अभ्यासात केरळमधील 21 नद्यांवरील 351 ठिकाणी गंभीर प्रदूषण असल्याचं आढळून आलं आहे. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचं अनेक मुख्य पाइपलाइन मार्ग या नद्यांमधून जातात आणि जुन्या होत चाललेल्या पायाभूत सुविधांमुळं पाणीपुरवठ्यात दूषित घटक मिसळण्याची शक्यता आहे. तसंच, कामगारांच्या वस्त्यांमधील अपुरी स्वच्छता आणि मान्सूनपूर्व साफसफाईचा अभाव यामुळं संसर्ग पसरण्यास हातभार लागत असावा, असं आरोग्य अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
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