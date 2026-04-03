रोज दूध प्यायल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते का? जाणून घ्या अहवाल काय सांगतो..

जकाल अनेक लोक कोलेस्ट्रॉलच्या समस्येने त्रस्त आहेत. असे लोक दररोज दूध पिऊ शकतात की नाही? चला आता याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

रोज दूध प्यायल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते का? जाणून घ्या अहवाल काय सांगतो.. (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 3, 2026 at 7:43 PM IST

Milk And cholesterol Myths: अलीकडच्या काळात, अनेक लोक चरबीच्या (कोलेस्ट्रॉलच्या) समस्येने त्रस्त आहेत. यामुळे त्यांचं वजन झपाट्याने वाढत आहे. अशा समस्येचा सामना करणारे लोक काही खाण्यापूर्वी दोनदा विचार करतात. काही खाल्ल्यास कोलेस्ट्रॉल आणखी वाढेल काय या शंकेने ग्रासलेले असतात. या यादीत दुधाचा क्रमांक पहिला लागतो. उच्च चरबीचा त्रास असलेले लोक रोज दूध पिऊ शकतात का? रोज दूध प्यायल्यास काय होईल? चला आता अभ्यासाच्या अहवालातून मिळालेले उत्तर जाणून घेऊया....

दुधातील पोषक तत्वे: दूध हा एक परिपूर्ण आहार मानला जातो. त्यात कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे ए, बी२, बी12, डी, तसंच खनिजे असतात. काही लोकांना दररोज दूध पिणं आवडते. एक कप दुधात सुमारे 150 कॅलरीज, 8 ग्रॅम प्रथिने आणि ८ ग्रॅम चरबी असते. कोलेस्ट्रॉलची समस्या असलेले लोक दररोज एक कप स्किम्ड मिल्क पिऊ शकतात. कारण स्किम्ड मिल्कमध्ये सुमारे 66 कॅलरीज कमी असतात. चरबीचे प्रमाण अगदी कमी असते. प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे अजिबात कमी होत नाहीत. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, ज्यांना कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करायची आहे, त्यांनी दररोज 12 ग्रॅमपेक्षा कमी सॅचुरेटेड फॅट्सचं सेवन करावं. ज्यांना औषधांशिवाय कोलेस्ट्रॉल कमी करायचे आहे, त्यांनी आहाराच्या बाबतीत अशा स्वयं-नियमांचे निश्चितपणे पालन करावं, असा सल्ला दिला जातो.

वाईट कोलेस्ट्रॉल विरुद्ध चांगले कोलेस्ट्रॉल. 2018 मध्ये 'युरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन' मध्ये एक अभ्यास प्रकाशित झाला होता. यानुसार, अभ्यासातील काही सहभागींनी तीन आठवडे दररोज स्किम्ड मिल्क (मलईविरहित दूध) पिलं तर इतरांनी नियमित दूध (पूर्ण फॅटचे दूध) सेवन केलं. तीन आठवडे झाल्यानंतर, यात एक लहान बदल करण्यात आला. जे स्किम्ड मिल्क पित होते, त्यांनी नियमित दूध पिण्यास सुरुवात केली. जे लोक पूर्ण फॅट दूध पित होते त्यांनी तीन आठवडे स्किम्ड मिलं पिलं. ज्यांनी नियमित दूध पिलं, तेव्हा त्यांच्या चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची (HDL) पातळी वाढली. मात्र, स्किम्ड मिल्क पिणाऱ्यांमध्ये किंवा पूर्ण फॅटचे दूध पिणाऱ्यांमध्ये वाईट कोलेस्ट्रॉलची वाढ झाली नाही. यावरून दुधामुळे वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही असं यावरून सिद्ध होते.

2022 मध्ये 'PLOS One' या जर्नलमध्ये एक अभ्यास अहवाल प्रकाशित झाला. त्यात मुलांमधील लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी पाळल्या जाणाऱ्या आहाराचा उल्लेख केला आहे. अभ्यासात सहभागी झालेल्या काही मुलांना हिरव्या भाज्या, बीफ आणि डेअरी बटर यांसारखे कमीत कमी प्रक्रिया केलेले पदार्थ देण्यात आले. तसंच त्यांना दररोज सरासरी 10 औंस साधे दूध देण्यात आलं. या अभ्यासात सहभागी झालेल्या दुसऱ्या गटातील मुलांना नियमित अन्न देण्यात आलं. काही महिन्यांनंतर, दुसऱ्या गटातील मुलांनाही कमीत कमी प्रक्रिया केलेले पदार्थ देण्यात आले. या अभ्यासात असं दिसून आलं की दुसऱ्या गटातील मुलांमध्ये चांगल्या कोलेस्ट्रॉलच्या (HDL) पातळी लक्षणीय वाढ झाली. इतकेच नाही, तर त्यांचे कोलेस्ट्रॉल/एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुणोत्तरही कमी झाले.

हृदयविकाराच्या झटक्याच्या धोक्याबद्दल काय? पोषण आणि चयापचय या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या '2021 मेटा-अॅनालिसिस' अहवालाने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. अहवालात म्हटलं आहे की, कमी चरबीचे दूध पिण्याचे आरोग्यासाठी फायदे आहेत. अभ्यासात म्हटलं आहे की, जास्त चरबीचे दूध प्यायल्याने हृदयविकाराच्या झटक्याचा धोका वाढतो. दररोज कमी चरबीचे दूध प्यायल्याने आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होत नाही. अहवालात म्हटलं आहे की, कमी चरबीयुक्त दूध प्यायल्याने कोलोरेक्टल कर्करोग आणि टाईप 2 मधुमेहाचा धोका कमी होतो. त्यात म्हटले आहे की दररोज 7 औंस दूध प्यायल्याने मेटाबॉलिक सिंड्रोमचा धोका 13 टक्क्यांनी आणि लठ्ठपणाचा धोका 16 टक्क्यांनी कमी होतो. दूध प्यायल्याने ऑस्टिओपोरोसिसचा धोकाही 40 टक्क्यांनी कमी होतो. वरील घटकांचा विचार करता, दूध पिणे आरोग्यासाठी चांगले आहे. शिवाय त्यातून चांगले कोलेस्ट्रॉल मिळते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

