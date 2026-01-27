ETV Bharat / health-and-lifestyle
इन्फ्लुएन्सर प्रथमेश कदम याचा मृत्यू; नेटकऱ्यांना धक्का, कॅन्सरमुळे मृत्यू झाल्याची चर्चा
प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्ती प्रथमेश कदम यांच्या आकस्मिक निधनाने त्यांच्या कुटुंब आणि नेटकऱ्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. वाचा सविस्तर..,
Published : January 27, 2026 at 2:47 PM IST
Prathamesh Kadam Dealth: सोशल मीडियाच्या जगातून धक्कादायक आणि दु:खद बातमी पुढं आलीय. आपल्या अनोख्या शैली, दमदार संवाद आणि उत्कृष्ट रील्सने लाखो तरुणांच्या हृदयात स्थान मिळवणारा फेमस मराठी सोशल इन्फ्लुएंसर प्रथमेश कदम यांचं 26 जानेवारी निधन झालं. गेल्या काही दिवसांपासून प्रथमेश गंभीर आजाराशी झुंजत असल्याचं म्हटलं जात आहे. प्रथमेशच्या अचानक जाण्याने त्यांच्या चाहत्यांना आणि डिजिटल क्रिएटर समुदायला मोठा धक्का बसला आहे.
तन्मय पाटेकरची भावूक पोष्ट: प्रथेमथचा जवळचा मित्र तन्मय पाटेकरने सोशल मीडियावर त्यांच्या काही आठवणी शेअर केल्या आहेत त्यात त्यांनी लिहिलं की, तू सदैव आठवणीत राहशील. पथमेश देवाघरी स्वत:ची काळजी घे रे! खूप आठवण येईल तुझी Miss You Bhai तन्मयच्या या पोष्टमुळे प्रथमेशच्या चाहत्यांना भावनिक धक्का बसला. प्रथमेथचा कॅन्सरमुळे निधन झाला असावा असं काहींच मत आहे. मात्र, मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
प्रथमेश कदम कोण होता? प्रथमेख कदम हा एक मराठी कंटेंट क्रिएटर होता. त्यांच्या आईसोबत तयार केलेल्या मजेदार आणि हृदयस्पर्शी रील्समुळे तो प्रसिद्ध झाला होता. त्याचे इंस्टाग्रामवर अंदाजे 186000 फॉलोवर्स आणि युट्यूबर 167000 सबक्राइबर्स आहेत. वडीलाच्या निधनानतंर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदरी प्रथमेशची होती. त्याने कठोर परिश्रम करुन सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवली.
कॅन्सरची सुरुवातीचं लक्षण
- शरीरावर कुठेही अचानक गाठी येणे. बहुतेक कर्करोगाच्या गाठी वेदनारहित असतात. समस्या वाढत असताना त्यांचा आकार वाढतो.
- वारंवार बद्धकोष्ठता आणि अतिसार.
- गुद्द्वार किंवा जननेंद्रियांमधून असामान्य रक्तस्त्राव.
- मल आणि मूत्रात रक्त येणे.
- संभोग करताना रक्तस्त्राव होणे आणि मासिक पाळी थांबल्यानंतरही रक्तस्त्राव होणे.
- त्वचेच्या आणि नखांच्या मागून रक्तस्त्राव.
- लघवी नियंत्रित करण्यास असमर्थता, लघवीचा प्रवाह कमी होणे आणि लघवी करताना वेदना होणे.
- तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ घसा खवखवणे, तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ सतत खोकला येणे आणि खोकल्यातून रक्त येणे.
- घशात, तोंडात किंवा इतरत्र बरे न होणारे फोड.
- सतत छातीत जळजळ किंवा अपचन.
- मस्से आकारात वाढू शकतात, रंग गडद होऊ शकतो, खाज सुटू शकते आणि गळू शकते किंवा रक्तस्त्राव होऊ शकतो.
- स्तनाग्रातून रक्तस्त्राव, स्तनाची त्वचा असामान्य जाड आणि सैल होणे, स्तनांमध्ये गाठी आणि त्यांचा आकार वाढणे.
- पोट फुगणे, जेवायला सुरुवात करताच पोट भरल्यासारखे वाटणे आणि अचानक भूक न लागणे.
- कोणत्याही कारणाशिवाय कमी वेळात वजन कमी होणे.
- पुरुषांमध्ये तीव्र सुस्ती, अशक्तपणा.
- थायरॉईड ग्रंथीची असामान्य सूज, विशेषतः पुरुषांमध्ये
- अन्न गिळण्यास आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे.
- हाडांना असह्य वेदना. शरीरात कुठेही येणारे आणि जाणारे असामान्य वेदना.
- उपचारादरम्यान काखेत, मांडीचा सांधा आणि मानेत लिम्फ नोड्सची सूज.
- रात्री जास्त घाम येणे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer