ETV Bharat / health-and-lifestyle
धक्कादायक! महिलेच्या गर्भाशयात चक्क 5.21 किलो वजनाचा फायब्रॉइडवर, जाणून घ्या लक्षणे आणि कारणे
मंडी येथील डॉक्टरांनी एका महिलेच्या गर्भाशयातून 5.21 किलो वजनाचा एक मोठा फायब्रॉइड काढण्यासाठी एक जटिल शस्त्रक्रिया करावी लागली.
Published : January 19, 2026 at 12:20 PM IST
WHAT IS FIBROIDS: हिमाचल प्रदेशातील मंडी जिल्ह्याने पुन्हा एकदा वैद्यकीय जगात स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. जिल्ह्यातील एका रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. एका महिला रुग्णाच्या गर्भाशयातून पूर्णपणे लॅप्रोस्कोपिक पद्धतीने 5.21 किलोग्रॅम वजनाचा एक मोठा फायब्रॉइड यशस्वीरित्या काढण्यात आला. ही शस्त्रक्रिया केवळ हिमाचल प्रदेशातच नव्हे तर देशभरात किमान आक्रमक शस्त्रक्रियेच्या क्षेत्रात एक मोठी कामगिरी मानली जात आहे.
मंडीमध्ये 5.21 किलो वजनाच्या जायंट फायब्रॉइडची शस्त्रक्रिया
ही ऐतिहासिक शस्त्रक्रिया वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि प्रगत लॅप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. उदय भानू राणा यांनी त्यांच्या टीमने केली. ही शस्त्रक्रिया सुमारे अडीच ते तीन तास चालली आणि तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक होती. पारंपारिक ओपन सर्जरीऐवजी लॅप्रोस्कोपिक तंत्राचा वापर करून इतक्या मोठ्या आकाराचे आणि वजनाचे फायब्रॉइड काढून टाकणे हे डॉक्टरांच्या कौशल्याचे, अनुभवाचे आणि आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
डॉक्टरांच्या मते, भारतातील लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रियेद्वारे काढलेल्या सर्वात मोठ्या गर्भाशयाच्या फायब्रॉइडचे वजन सुमारे 4.5 किलोग्रॅम होते. म्हणूनच, लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रियेद्वारे 5.21 किलोग्रॅम वजनाचा फायब्रॉइड काढून टाकणे हा एक नवीन विक्रम आहे. डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की ही, शस्त्रक्रिया जागतिक स्तरावर पूर्णपणे लॅपरोस्कोपिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या सर्वात मोठ्या आणि सर्वात जटिल शस्त्रक्रियांपैकी एक मानली जाऊ शकते.
डॉ. उदय भानू राणा म्हणाले, "या प्रकारच्या शस्त्रक्रियेतील सर्वात मोठी आव्हाने म्हणजे रक्तस्त्राव नियंत्रित करणे, आजूबाजूच्या अवयवांचे संरक्षण करणे आणि रुग्णाची पुनर्प्राप्ती सुनिश्चित करणे. आधुनिक उपकरणे, अचूक नियोजन आणि अनुभवी टीमच्या पाठिंब्यामुळे शस्त्रक्रिया पूर्णपणे यशस्वी झाली. शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाची प्रकृती स्थिर आहे आणि ती वेगाने बरी होत आहे."
या कामगिरीमुळे मांडव रुग्णालयच नाही तर मंडी जिल्हाही वैद्यकीय शास्त्राच्या नकाशावर स्थापित झाला आहे. या शस्त्रक्रियेमुळे हे सिद्ध होते की, जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा आणि जटिल शस्त्रक्रिया आता लहान शहरे आणि डोंगराळ भागातही शक्य आहेत. आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या यशामुळे भविष्यात कमीत कमी आक्रमक शस्त्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे रुग्णांना कमी वेदना, कमी गुंतागुंत आणि जलद पुनर्प्राप्तीचे फायदे मिळतील.
70% महिलांना समस्या: डॉ. उदय भानू यांनी स्पष्ट केले की, अल्ट्रासाऊंड तपासणी करणाऱ्या प्रत्येक 100 महिलांपैकी अंदाजे 70 % महिलांना या प्रकारची समस्या असल्याचे आढळून येते. मात्र, यापैकी फक्त 10% ते 15% रुग्णांना शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असते. उर्वरित बहुतेक रुग्णांवर औषधोपचाराने यशस्वीरित्या उपचार केले जातात. वेळेवर निदान आणि योग्य उपचारांसह, ही समस्या शस्त्रक्रियेशिवाय व्यवस्थापित केली जाऊ शकते, ज्यामुळे रुग्ण अनावश्यक शस्त्रक्रियेपासून बचावतात.
फायब्रॉइड म्हणजे काय? डॉ. उदय भानू राणा यांनी स्पष्ट केले की, "फायब्रॉइड्स हे गर्भाशयात कर्करोग नसलेली गाठ, जे महिलांमध्ये हार्मोनल असंतुलन किंवा अनुवांशिक घटकांमुळे विकसित होते. ही गाठ गर्भाशयाच्या स्नायूंमध्ये तयार होतात आणि कालांतराने मोठी होते. गाठ आढळताच वेळेवर उपचार घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे."
फायब्रॉइड्स कसे ओळखावे? डॉ. उदय भानू राणा स्पष्ट करतात, "तुमच्या मासिक पाळीत असामान्य सूज, जडपणा किंवा बदल याकडे दुर्लक्ष करू नका. खालच्या ओटीपोटात किंवा ओटीपोटात दाब किंवा वेदना जाणवणे हे देखील एक लक्षण आहे. वारंवार लघवी होणे, बद्धकोष्ठता आणि गर्भधारणेच्या गुंतागुंत ही देखील सामान्य लक्षणे आहेत."
नियमित तपासणी करत रहा: डॉ. उदय भानू राणा यांच्या मते, जर तुम्हाला फायब्रॉइड्सचे निदान झाले तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. लक्षणे आढळल्यास त्यांनी स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला. लवकर निदान झाल्यास औषधोपचार किंवा किरकोळ ऑपरेशनने त्यावर उपचार करता येतात. तसंच लवकर निदान झाल्यास गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया टाळता येतात. 35 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांनी वर्षातून एकदा अल्ट्रासाऊंड करावा. जर फायब्रॉइड्स आढळले तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि नियमित तपासणी करा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)