ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! केवळ महिलांनाच नाही तर पुरुषांनासुद्धा होतो स्तनाचा कर्करोग; ही लक्षणं दिसताच बाळगा सावधगिरी

पुरुषांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणे लवकर ओळखणे महत्वाचे आहे, कारण वेळेवर उपचार केल्यास बरे होण्याची शक्यता वाढते. जाणून घ्या लक्षणे....

MALE BREAST CANCER SIGNS OF MALE BREAST CANCER CAUSES OF BREAST CANCER IN MEN PREVENTION OF BREAST CANCER IN MEN
सावधान! केवळ महिलांनाच नाही तर पुरुषांनासुद्धा होतो स्तनाचा कर्करोग; ही लक्षणं दिसताच बाळगा सावधगिरी (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 16, 2025 at 5:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Signs Of Male Breast Cancer : स्तनाचा कर्करोग फक्त महिलांना होतो? तुम्ही देखील या भ्रमात आहात काय? मात्र, हे खरं नाही. हा फक्त गैरसमज आहे. पुरुषांनाही स्तनाचा कर्करोग होऊ शकतो. हा आजार लिंग किंवा वयानुसार भेदभाव करत नाही. अलिकडेच, एक अशी घटना समोर आली ज्याने सर्वांनाच धक्का बसला. यावरून हे स्पष्ट होते की स्तनाचा कर्करोग केवळ महिलांनाच नाही तर पुरुषांनाही होऊ शकतो. यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (सीडीसी) नुसार, अमेरिकेत स्तनाच्या कर्करोगाच्या 100 रूग्णांमागे एक पुरुष रुग्ण आढळतो.

MALE BREAST CANCER SIGNS OF MALE BREAST CANCER CAUSES OF BREAST CANCER IN MEN PREVENTION OF BREAST CANCER IN MEN
सावधान! केवळ महिलांनाच नाही तर पुरुषांनासुद्धा होतो स्तनाचा कर्करोग; ही लक्षणं दिसताच बाळगा सावधगिरी (Getty Images)

42 वर्षीय शेफ मॅट केली अलीकडील उदाहरण: 42 वर्षीय शेफ, मॅट केली याचे अलीकडील उदाहरण आहे. शेफ मॅट केली पूर्णपणे निरोगी जीवन जगत होते. मात्र, ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांच्या छातीत एक गाठ जाणवली. सुरुवातीला त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं, परंतु पत्नीच्या आग्रहावरून ते डॉक्टरकडे गेले. तपासणीदरम्यान काही चाचण्यांवरून असं दिसून आलं की, त्यांना स्तनाचा कर्करोगाचा एक आक्रमक प्रकार आहे. जो त्यांच्या लिम्फ नोड्सपासून त्यांच्या हाडांपर्यंत पसरला होता.

MALE BREAST CANCER SIGNS OF MALE BREAST CANCER CAUSES OF BREAST CANCER IN MEN PREVENTION OF BREAST CANCER IN MEN
सावधान! केवळ महिलांनाच नाही तर पुरुषांनासुद्धा होतो स्तनाचा कर्करोग; ही लक्षणं दिसताच बाळगा सावधगिरी (Getty Images)

शेफ मॅट केली यांचे प्रकरण पुरुषांच्या स्तनाच्या कर्करोगाबद्दल जागरूकता वाढविण्याशी संबंधित आहे. ही घटना अधोरेखित करते की, पुरुषांनाही या आजाराची लागण होऊ शकते. मॅट यांच्या उदाहरणावरून लक्षात येते की, हा आजार लिंग, वयावर अवलंबून नाही. भारतात पुरुषांमध्ये अशाच प्रकारची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, परंतु त्याबद्दल जागरूकता कमी आहे.

डॉक्टर म्हणतात की जर त्वरित उपचार केले तर जीव वाचवता येतो, परंतु जर दुर्लक्ष केले तर हा आजार शरीराच्या प्रत्येक भागात पसरू शकतो. पुरुषांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणं जाणून घेऊया.

  • पुरुषांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणे
  • छातीत किंवा काखेत लहान गाठ
  • स्तनाग्रातून स्त्राव (कधीकधी रक्तासह)
  • त्वचेचा रंगात किंवा आकार बदलणे (ही सर्व सुरुवातीची लक्षणे आहेत)
  • कधीकधी छातीत दुखणे, सूज येणे किंवा जखमा होऊ शकतात.
MALE BREAST CANCER SIGNS OF MALE BREAST CANCER CAUSES OF BREAST CANCER IN MEN PREVENTION OF BREAST CANCER IN MEN
सावधान! केवळ महिलांनाच नाही तर पुरुषांनासुद्धा होतो स्तनाचा कर्करोग; ही लक्षणं दिसताच बाळगा सावधगिरी (CANVA)

अमेरिकन कॅन्सर सोसायटी (ACS) नुसार, पुरुषांमध्ये हा आजार अनेकदा हळूवारपणे वाढतो. वर नमूद केल्याप्रमाणे, पुरुषांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाच्या लक्षणांमध्ये स्तनात गाठी, वेदना, स्तनाग्रातून स्त्राव आणि स्तनाग्राच्या आकारात किंवा पोत बदल यांचा समावेश आहे. या लक्षणांचे लवकर निदान होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण वेळेवर उपचार केल्यास बरे होण्याची शक्यता वाढते. सामाजिक कलंक आणि लाजिरवाण्या भावनांमुळे, पुरुष अनेकदा या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात, जे नंतर घातक ठरू शकते.

  • 40 वर्षांनंतर चाचणी आवश्यक: बहुतेक पुरुषांना वाटते की, स्तनाचा कर्करोग हा फक्त महिलांना होणारा आजार आहे, म्हणून ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु, पुरुषांमध्येही स्तनाच्या ऊतींचे प्रमाण कमी असते आणि कर्करोगाच्या पेशी तिथे देखील विकसित होऊ शकतात. जरी याचे प्रमाण कमी असले तरी त्याची तीव्रता कमी नाही. विशेषतः 40 वर्षांनंतर, जर तुम्हाला तुमच्या छातीभोवती गाठ, त्वचा घट्ट होणे किंवा स्तनाग्रांच्या आकारात बदल दिसला तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. ताबडतोब चाचणी आवश्यक औषधं घेणं गरजेचं आहे.
  • जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, 2022 मध्ये 2.3 दशलक्ष महिलांना स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान झाले होते आणि सुमारे 6,70,000 महिलांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, पुरुषांमधील प्रकरणे या आकडेवारीत लपवली गेली. अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीच्या मते, स्तनाच्या कर्करोगाच्या सर्व प्रकरणांपैकी 1 टक्के प्रकरणे पुरुषांमध्ये आढळतात. जरी हे प्रमाण कमी असले तरी, प्रत्येक रुग्णासाठी धोका जीवघेणा आहे.
  • उशिरा निदान झाल्याने आजार आणखी वाढतो: आपल्या समाजात स्तनाच्या कर्करोगाची चर्चा क्वचितच केली जाते. कारण हा आजार फक्त महिलांनाच होतो असा गैसमज आहे. मात्र, पुरुषांमध्येही स्तनाचे ऊतक असते आणि त्यांनाही या आजाराची लागण होऊ शकते. जागरूकतेचा अभाव आणि लवकर निदान न झाल्यामुळे, पुरुषांमध्ये बहुतेकदा नंतरच्या टप्प्यात निदान होते, जेव्हा स्थिती अधिक गंभीर असते. म्हणून, या विषयावर उघडपणे चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.
  • जागरूकता वाढवणे महत्वाची: जागरूकता नसल्यामुळे आणि लवकर निदान न झाल्यामुळे, पुरुषांमध्ये ही स्थिती अधिक गंभीर झाल्यावर नंतरच्या टप्प्यात निदान होते. म्हणूनच, या विषयावर उघडपणे चर्चा करणे महत्वाचे आहे. दरवर्षी 'स्तन कर्करोग जागरूकता महिना' साजरा केला जात असल्याने, पुरुषांचे आरोग्य महिलांइतकेच महत्त्वाचे आहे यावर भर देणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने आपल्या शरीरात होणारे बदल समजून घेतले पाहिजे आणि काही बदल दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

MALE BREAST CANCER
SIGNS OF MALE BREAST CANCER
CAUSES OF BREAST CANCER IN MEN
PREVENTION OF BREAST CANCER IN MEN
SIGNS OF MALE BREAST CANCER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.