तिळगुळ घ्या गोड-गोड बोला; मकर संक्रांतीला का आहे तिळाला महत्व
सूर्यदेवाला समर्पित मकर संक्रांत एक महत्त्वाचा सण आहे. हा असा सण आहे, जो संपूर्ण भारतात साजरा केला जातो. या दिवशी तिळाला जास्त महत्व दिलं जातं.
Published : January 13, 2026 at 2:43 PM IST
Makar Sankranti 2026: 14 जानेवारी रोजी मकर संक्रांत मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाणार आहे. सूर्य जेव्हा मकर राशीत प्रवेश करतो त्याला मकर संक्रांत म्हणतात. नात्यातील गोळवा वाढावा म्हणून या दिवशी सर्वजण एकमेकांना तिळगुळ देऊन तोंड गोड करतात. या दिवशी तिळाच्या पोळ्या बनवून देवाला नैवेद्य देण्याची प्रथा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये हा सण वेगवेगळ्या नावांनी ओळखला जातो. महाराष्ट्र आणि तेलंगणात मकर संक्रांत, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात खिचडी पर्व, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये उत्तरायण, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये पोंगल, आसाममध्ये भोगली बिहू आणि पंजाबमध्ये लोहरी. चला तर जाणून घेऊया मकर संक्रांत का साजरी केली जाते आणि या दिवशी तिळाला का महत्व देण्यात येतं.
मकर संक्रांती का साजरी केली जाते? मकर संक्रांती, ज्याला उत्तरायण असंही म्हणतात, हा एक हिंदू सण आहे, जो सूर्याच्या दक्षिण गोलार्धातून उत्तर गोलार्धात प्रवासाचे प्रतीक आहे. सौर दिनदर्शिकेनुसार साजरा केला जाणारा हा एकमेव हिंदू सण आहे आणि ज्या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो. साधारणपणे दरवर्षी 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणारा हा सण नवीन कापणीच्या हंगामाची सुरुवात दर्शवितो आणि देशभर मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. तो पृथ्वीवरील शांती आणि सौहार्द पुनर्संचयित करण्याचे आणि एका अंधकारमय आणि वाईट शक्तीच्या समाप्तीनंतर एका नवीन युगाच्या सुरुवातीचे प्रतीक आहे.
मकर संक्रांतीला उत्तरायण का म्हणतात? लोक मकर संक्रांतीला उत्तरायण म्हणतात कारण ती सूर्याच्या उत्तर गोलार्धात हालचालीचे प्रतीक आहे. म्हणजेच, या दिवशी सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो. म्हणून, मकर संक्रांती सूर्याचे मकर राशीत संक्रमण दर्शवते. या दिवसापासून, सूर्य उत्तरेकडे प्रवास सुरू करतो आणि हिवाळा ऋतू कमी होऊ लागतो. या दिवसापासून, दिवस मोठा होतो आणि रात्र लहान होते. रात्र अंधाराचे प्रतीक आहे आणि दिवस प्रकाशाचे प्रतीक आहे, म्हणून एक प्रकारे, निसर्ग आपल्याला अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याची प्रेरणा देतो. अंधार अज्ञान, वाईट हेतू, नकारात्मकता आणि वासना यांचे प्रतीक आहे, तर प्रकाश ज्ञान, ज्ञान आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. हा सण अंधार दूर करून प्रकाशाने भरण्याचे प्रतीक आहे.
काळ्या तिळांना महत्व: असं म्हणतात की शनिदेवांच्या पूजेने प्रसन्न होऊन सूर्यदेवांनी आशिर्वाद दिला की, जो कोणी संक्रांतीच्या दिवशी काळ्या तिळांनी माझी पूजा करेल त्याचे कष्ट दूर होतील. तसंच या दिवशी तीळाने सूर्यदेवाची पूजा केल्यास आरोग्य सुधारते असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर या दिवशी तिळाचं दान केल्यास शनि ग्रहामुळे होणारा त्रास कमी होतो. तिळ उष्ण मानले जाते आणि संक्रांत ही थंड वातावरणात येते म्हणून या दिवशी तिळाला जास्त महत्व आहे. तसंच तिळामध्ये लोह, प्रथिने, कॅल्शियम मुबलक प्रमाणात असते. तिळ गुळासोबत खाल्ल्याने उर्जा मिळते आणि थकवा दूर होण्यास मदत होते.