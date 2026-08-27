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किडनी प्रत्यारोपणाचे देशात मोठे संकट; 61 हजारांहून अधिक रुग्ण प्रतीक्षेत, जाणून घ्या किडनीच्या आजाराची लक्षणे!
भारतात किडनी प्रत्यारोपणाचे संकट गंभीर बनले असून 61 हजारांहून अधिक रुग्ण प्रतीक्षेत आहेत. किडनीच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे वेळीच ओळखणे आवश्यक आहे.
Published : August 27, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद : भारतात किडनी प्रत्यारोपणाची मागणी आणि दाता अवयवांची उपलब्धता यामधील तफावत सातत्याने वाढत आहे. संसदीय स्थायी समितीच्या एका अहवालानुसार, किडनी निकामी झालेल्या रुग्णांची संख्या आणि अवयवांची उपलब्धता यामध्ये मोठी तफावत आहे. प्रतीक्षा यादीतील रुग्णांची संख्या ही आतापर्यंत झालेल्या एकूण प्रत्यारोपणांच्या संख्येच्या जवळपास पाचपट आहे. सध्या 61 हजारांहून अधिक रुग्ण किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर दात्यांची तीव्र कमतरता आणि जनजागृतीच्या अभावामुळे दरवर्षी केवळ काही हजार प्रत्यारोपणे केली जातात.
मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या कमतरतेची कारणे : देशात मृत दात्यांकडून अवयव काढण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. परिणामी, रुग्णांना आपल्या पाळीची वाट पाहत असताना अनेकदा महिने किंवा वर्षे डायलिसिसवर अवलंबून राहावे लागते. ही परिस्थिती प्रामुख्याने जनजागृतीच्या अभावामुळं आहे. सर्वसामान्य जनतेमध्ये अवयवदानाबद्दल गैरसमज आणि माहितीचा अभाव आहे. सर्वच रुग्णालयांमध्ये मेंदू मृत झाल्याचं निदान करण्याची आणि सुरक्षितपणे अवयव काढण्याची सुविधा नसते. शिवाय, खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रत्यारोपणाचा खर्च खूप जास्त असतो. त्यामुळं गरीब रुग्णांना उपचार घेणं शक्य होत नाही.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण समितीची शिफारस : आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण समितीनं मोठ्या राज्यांमधील किमान तीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणि प्रत्येक लहान राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील किमान एका वैद्यकीय महाविद्यालयात मूत्रपिंड प्रत्यारोपण सुविधा वाढवण्याची शिफारस केली आहे. याव्यतिरिक्त, समितीने अवयव प्रत्यारोपण केंद्रे आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, विशेषतः डोंगराळ भागांमध्ये किंवा अशा सुविधांचा अभाव असलेल्या प्रदेशांमध्ये, कालमर्यादा असलेले लक्ष्य निश्चित करण्याचं आवाहन केलं आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विषयक संसदीय समितीची ही शिफारस, देशभरातील मूत्रपिंड प्रत्यारोपण सुविधांमधील तीव्र कमतरता आणि प्रादेशिक विषमता दूर करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.
मूत्रपिंड हा इतका महत्त्वाचा अवयव का आहे? : रक्तातील टाकाऊ पदार्थ काढून टाकण्यात आणि शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखण्यात मूत्रपिंड महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तज्ञांच्या मते, मूत्रपिंडाचे अयोग्य कार्य अनेक आजारांचा धोका वाढवते. ते जीवघेणेदेखील ठरू शकते. मूत्रपिंडाच्या समस्यांचे लवकर निदान झाल्यास मृत्यू टाळता येतो.
नियमित तपासणी चाचण्या आवश्यक : मूत्रपिंडाच्या आजाराला अनेकदा 'सायलेंट किलर' (शांतपणे जीव घेणारा) म्हटलं जाते. तज्ञांच्या मते, विशेषतः दीर्घकालीन मूत्रपिंडाचा आजार, कोणतीही पूर्वसूचना न देता मूत्रपिंडांना नुकसान पोहोचवू शकतो. सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा सहजासहजी लक्षात येत नसल्यामुळं, आजार गंभीर होऊन डायलिसिस किंवा मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची गरज भासेपर्यंत अनेक लोकांना त्याची जाणीव होत नाही. या संदर्भात, अनेक अभ्यासांमधून असं दिसून आलं आहे की, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजारांमध्ये वाढ झाल्यामुळं मूत्रपिंडाच्या समस्या वेगान वाढत आहेत. लवकर निदान होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं, नियमित तपासणी चाचण्या करणं उचित आहे.
मूत्रपिंड आजाराचे सुरुवातीचे लक्षणे ? :
- रात्री वारंवार लघवी येणे : nhs.uk नुसार, वारंवार लघवी येणे हे किडनीच्या आजाराच्या सुरुवातीच्या लक्षणांपैकी एक आहे. तज्ञांचे म्हणणं आहे की, रात्री लघवीसाठी वारंवार उठणं हे किडनीच्या आजाराचं लक्षण असू शकतं. जेव्हा किडनीचे फिल्टर खराब होतात. तेव्हा लघवी करण्याची तीव्र इच्छा वाढते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यामुळं तुम्हाला वारंवार जाग येऊ शकते.
- पायांना किंवा घोट्यांना सूज : क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार, किडनी निकामी होण्याच्या लक्षणांमध्ये हात, घोटे किंवा चेहऱ्याभोवती सूज येणे यांचा समावेश होतो. तज्ञांच्या मते, जेव्हा किडनी योग्यरित्या कार्य करत नाहीत, तेव्हा त्या शरीरातील अतिरिक्त सोडियम आणि पाणी गाळून काढू शकत नाहीत. यामुळं शरीरात द्रव जमा होऊ शकतो. त्यामुळं पायांना किंवा घोट्यांना सूज येते. विशेषतः, जर तुमचे पाय बुटांमध्ये किंवा मोज्यांमध्ये नेहमीपेक्षा जास्त घट्ट वाटत असतील, तर हे किडनीच्या आजाराचं लक्षण असू शकते.
- लघवीतून रक्त येणे : तज्ञांच्या मते, लघवीतून रक्त येणे हे किडनीच्या नुकसानीचं एक गंभीर लक्षण आहे. हे मूत्रमार्गाच्या नुकसानीचे संकेत देऊ शकते. किडनी स्टोन, संसर्ग किंवा किडनीच्या गंभीर आजाराचं लक्षण असू शकतं. त्यामुळं, जर तुम्हाला लघवी गुलाबी, लाल किंवा तपकिरी रंगाची दिसत असेल किंवा रक्ताच्या गुठळ्या आढळत असतील, तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. नॅशनल किडनी फाउंडेशनच्या मते, लघवीतून रक्त येणं हे किडनीच्या आजाराच्या सर्वात चिंताजनक चेतावणी लक्षणांपैकी एक आहे.
- फेसाळ मूत्र : फेसाळ मूत्राला प्रोटीन्युरिया म्हणतात. तज्ञांच्या मते, जेव्हा मूत्रपिंडे खराब होतात आणि प्रथिने योग्यरित्या गाळण्याची त्यांची क्षमता कमी होते, तेव्हा असं घडतं. परिणामी, अल्ब्युमिनसारखी प्रथिने मूत्रात गळतात, ज्यामुळं मूत्र फेसाळ दिसते.
- श्वास घेण्यास अडचण : तज्ञांच्या मते, किडनीच्या आजारामुळं फुफ्फुसांमध्ये पाणी साचू शकतं, ज्यामुळं श्वास घेण्यास त्रास होण्यासारख्या समस्या उद्भवतात. ही समस्या किडनीच्या आजाराच्या प्रगत अवस्थेत अधिक सामान्य असली तरी, ती सुरुवातीच्या टप्प्यातही उद्भवू शकते. मेयो क्लिनिकच्या मते, जर शरीरातील टाकाऊ पदार्थ आणि अतिरिक्त पाणी गाळले गेले नाहीत, तर ते फुफ्फुसांमध्ये जमा होऊ शकतात. त्यामुळे श्वास घेणं कठीण होतं. शक्य तितक्या लवकर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं उत्तम आहे, विशेषतः जर तुम्हाला विश्रांती घेताना किंवा झोपून असताना श्वास घेण्यास त्रास होत असेल.
- सततचा थकवा आणि अशक्तपणा : थकवा हे अनेक आरोग्य समस्यांचं एक सामान्य लक्षण आहे. तज्ञांच्या मते, जेव्हा मूत्रपिंडे (किडनी) योग्यरित्या कार्य करत नाहीत. तेव्हा शरीरात टाकाऊ पदार्थ आणि विषारी द्रव्ये जमा होतात. त्यामुळे थकवा येतो. तसेच ऊर्जेची कमतरता जाणवते. पुरेशी विश्रांती घेतल्यानंतरही तुम्हाला सतत थकवा जाणवत असेल,मूत्रपिंडे टाकाऊ पदार्थ योग्यरित्या गाळत नाहीत, असे लक्षण असू शकते.
(Disclaimer - येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)
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