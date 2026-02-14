ETV Bharat / health-and-lifestyle

तुम्ही कधी साबुदाणा रसमलाई खाल्ली आहे काय? यंदाच्या महाशिवरात्रीला नक्की करा ट्राय

या महाशिवरात्रीला काही नवीन रेसिपी ट्राय करण्याच्या विचारत आहात? ट्राय करा साबुदाणा रसमलाई. वाचा सविस्तर...,

MAHASHIVRATRI 2026 MAHASHIVRATRI 2026 SPECIAL RECIPE SABUDANA RASMALAI FOR FASTING SABUDANA RASMALAI
तुम्ही कधी साबुदाणा रसमलाई खाल्ली आहे काय? यंदाच्या महाशिवरात्रीला नक्की करा ट्राय (Getty And Canva)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 14, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
mahashivratri 2026 special Recipe: महाशिवरात्री सुरु व्हायला अवघे काही तासच बाकी आहेत. हा सण फक्त महाराष्ट्रात साजरा केला जात नसून संपूर्ण देशभरात मोठ्या भक्ती भावाने आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी महिलांसह पुरुष देखील मोठ्या प्रमाणात उपवास करतात. मात्र, उपवास कोणताही असो, साबुदाणा खिचडी किंवा साबुदाणापासून तयार केलेले पदार्थ सर्वात जास्त खाल्ले जातात. साबुदाना वडा खिचडी, खीर आणि टिक्की प्रमाणेच साबुदाण्यापासून चविष्ट रसमलाई देखील तयार करता येते हे तुम्हाला माहिती आहे काय? आज आम्ही तुमच्याकरिता साबुदाण्यापासून रसमलाईची रेसिपी घेऊन आलोय. ही रसमलाई तयार करणे अगदी सोपं आहे. निहारिका गुप्ताने ही रेसिपी आपल्या इंस्टाग्रामवर शेअर केलीय. चला तर जाणून घेऊया साबूदाणा रसमलाई कशी तयार करावी

साबुदाणा रसमलाईकरिता लागणारे साहित्य

  • साबुदाणा 1 कप
  • पाणी 1 कप
  • पिठीसाखर 4 चमचे
  • दूध पावडर 4 चमचे
  • दूध 1 लिटर
  • साखर 1/3 कप
  • वेलची पावडर
  • केशरचे धागे 5-7
  • सजावटीकरिता पिस्ता
साबूदाणा (Getty Images)

साबुदाणा रसमलाई तयार करण्याची पद्धत: उपवासाच्या वेळी किंवा नैवेद्य म्हणून खाण्यासाठी तुम्ही काही खास शोधत असाल तर साबुदाणा रसमलाई पटकन तयार करू शकता. याकरिता प्रथम साबुदाणा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. आता साबुदाण्यात पाणी घाला आणि तासभर भिजत ठेवा. साबुदाणा फुगला की त्यात दूध पावडर आणि पिठीसाखर घाला. आता हे मिश्रण मिक्सर जारमध्ये घाला आणि त्याची पेस्ट तयार करा. तयार झालेली पेस्ट चांगली मळून घ्या. आता मळलेल्या पेस्टचे लहान-लहान गोलाकार गोळे तयार करा. गरज पडल्यास हाताला थोडं तेल किंवा तूप लावा. आता एका पॅनमध्ये दूध उकळून घ्या. त्यात साखर आणि केशर घाला. चवीसाठी तुम्ही त्यात वेलची पावडर देखील घालू शकता. आता उकळलेल्या दूधात तयार केलेले साबुदाण्याचे गोळे घाला. गोळे घातल्यानंतर लगेच ते ढवळू नका. कारण ढवळल्यास ते फुटू शकतात. गोळ्यांना सुमारे 10 ते 15 मिनिटं दुधात शिजू द्या. गोळे मऊ होऊ लागले की, गॅस बंद करा. तयार आहे तुमची साबुदाणा रसमलाई तुम्ही पिस्ता किंवा आवडत्या सुक्या मेव्याने ते सजवा. ही रसमलाई थंड झाल्यावर खूप चवदार लागते. म्हणून रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्यानंतर ते सर्व्ह करा.

