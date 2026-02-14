ETV Bharat / health-and-lifestyle

महाशिवरात्रीला भगवान शिवाची पूजा कशी करावी, रुद्राभिषेक मुहूर्त आणि उपवास करताना लक्षात ठेवा या गोष्टी

महाशिवरात्री हा एक महत्त्वाचा सण आहे. भाविक मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहात महाशिवरात्री साजरी करतात. वाचा सविस्तर...,

MAHASHIVRATRI 2026 MAHASHIVRATRI PUJA GUIDE MAHASHIVRATRI PUJA SAMAGRI MAHASHIVRATRI RUDRABHISHEK
महाशिवरात्रीला भगवान शिवाची पूजा कशी करावी, रुद्राभिषेक मुहूर्त आणि उपवास करताना लक्षात ठेवा या गोष्टी (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 14, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

mahashivratri 2026: दरवर्षी महाशिवरात्रीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. महाशिवरात्रीनिमित्ताने शिवमंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी पहायला मिळते. शिव भक्त मोठ्या श्रद्धेने उपवास करतात. महाशिवरात्री हा हिंदू धर्मातील सर्वात महत्त्वाचा आणि पवित्र सणांपैकी एक आहे. हिंदू कॅलेंडरनुसार हा सण फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला साजरा केला जातो. यंदा 15 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्री येत आहे. असं मानलं जातं की, या दिवशी योग्य विधींसह उपवास आणि पूजा केल्याने जीवनातील कष्टांपासून मुक्तता मिळते. तसंच घरात सुख आणि समृद्धी नांदते.

महाशिवरात्री व्रत वेळ: महाशिवरात्रीचा उपवास फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5: 17 वाजता सुरु होईल आणि 16 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6:59 वाजता उपवास संपेल. उपवासदरम्यान तुम्ही फळे, दूध, दही, साबूदाना, भगर आणि इतर शाकाहारी पदार्ख खाऊ शकता. शक्य असल्यास रात्री जागे राहणे अत्यंत शुभ मानलं जातं.

पूजा मुहूर्त: निशिता काळ पूजा 15 फेब्रुवारी सकाळ 12:09 ते 16 फेब्रुवारी 01:01 पर्यंत- रुद्राभिषेक आणि शिवपूजेसाठी हा काळ सर्वोत्तम मानला जातो.

प्रथम प्रहार: संध्याकाळी 6:11 ते रात्री 9.23 पर्यंत.

दुसरा प्रहार: सकाळी 09: 23 ते 12:35

तिसरा प्रहार: दुपारी 12:35 ते दुपारी 3: 47

चौथ प्रहार: 03: 47 ते o6: 59

महाशिवरात्री पूजा सामृग्री यादी

  • शुद्ध पाणी
  • गंगा जल
  • कच्चे दूध
  • दही
  • मध
  • तूप
  • साखर
  • उसाचा रस
  • पंचामृत तयार करण्यासाठी दूध, दही, तूप, मध आणि साखर वापरा.
  • बेलपत्र(3 पाने)
  • धतुरा
  • गांजा
  • आक फूल
  • पांढरी फुले
  • चंदन
  • अक्षत
  • सुपारी
  • लवंग आणि वेलची
  • पवित्र धागा
  • नारळ
  • फळ

दिवा आणि धूप साहित्य

  • तुपाचा दिवा
  • कापसाची वात
  • अगरबत्ती
  • धूप

कपडे आणि पूजा आसन

  • देवासाठी कपडे
  • पूजेसाठी स्वच्छ आसन
  • महाशिवरात्रीच्या दिवशी स्वच्छ पांढरा किंवा हलक्या रंगाचे कपडे घाला

रुद्राभिषेकासाठी खास साहित्य

  • रुद्राक्ष माला
  • शिव चालिसा
  • तांब्याचे भांडे
  • शंख

उपासादरम्यान लक्षात ठेवा या गोष्टी

  • उपवासाच्या आदल्या दिवशी हलकं आणि सात्विक जेवण घ्या. जास्त तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थ टाळा जेणेकरून उपवासाच्या दिवशी तुम्हाला अशक्तपणा जाणवणार नाही.
  • उपवासादरम्यान फळे खा, दूध, दही, नारळ पाणी आणि भगर पिठ आणि राजगिरा पिठापासून बनवलेले पदार्थ खाऊ शकता. उपवासाच्या वेळी धान्य, कांदे, लसूण आणि मांस टाळा.
  • जर तुम्ही पहिल्यांदाच उपवास करत असाल तर पूजा सोप्या पद्धतीनं करा. सकाळी आंघोळ करा. स्वच्छ कपडे घाला आणि शिवलिंगावर पाणी, दूध बेलाची पाने, धतुरा आणि राख खाऊन अभिषेक करा. तसंच ओम नम: शिवायचा जप करा.
  • शिवरात्रीला रात्री जागरण करणे आवश्यक आहे. जर रात्रभर जागे राहणे शक्य नसल्यास किमान भजन, शिव चालीसा किंवा मंत्रांचा जप करण्यात थोळा वेळ घालवा.
  • उपवास म्हणजे फक्त अन्न वर्ज्य करणे नाही. या दिवशी राग, खोटे बोलणे, वाईट भाषा आणि नकारात्मक विचार टाळा. तुमचं मन शांत आणि शुद्ध ठेवा.
  • जर तुम्हाला आजार असेल, अशक्तपणा जाणवत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ल्यानुसार उपवास करा.
  • दुरऱ्या सकाळी उपवास सोडा. भगवान शिवाची आराधना करा आणि हलकं जेवण करून आपलं उपवास सोडा. उपवास सोडतांना जड जेवण करणं टाळा.
  • नियमांपेक्षा भक्ती आणि श्रद्धा जास्त महत्त्वाची आहे. खऱ्या मनाने केलेला एक छोटासा उपवास देखील भगवान शिवाला प्रसन्न करतो.

हेही वाचा

TAGGED:

MAHASHIVRATRI 2026
MAHASHIVRATRI PUJA GUIDE
MAHASHIVRATRI PUJA SAMAGRI
MAHASHIVRATRI RUDRABHISHEK
MAHASHIVRATRI 2026 MUHURAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.