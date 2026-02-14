ETV Bharat / health-and-lifestyle

पंचामृताने करा शिवलिंगावर अभिषेक; घरात नांदेल सुख, शांती आणि समृद्धी

महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर पंचामृताने अभिषेक करणे चांगलं मानलं जाते. कारण त्यामुळे अनेक अडथळे दूर होतात...

MAHASHIVRATRI 2026 PANCHAMRIT FOR HAPPINESS PEACE PANCHAMRIT HOW TO MAKE PANCHAMRIT
पंचामृताने करा शिवलिंगावर अभिषेक; घरात नांदेल सुख, शांती आणि समृद्धी (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 14, 2026 at 7:54 PM IST

|

Updated : February 14, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

mahashivratri 2026: संपूर्ण देशभरात महाशिवरात्री मोठ्या धूमधड्याक्यात साजरी केली जाते. हा दिवस शिव आणि शक्तीला समर्पित आहे. कारण याच दिवशी भगवान शिव आणि माता पार्वतीचं लग्न झालं होतं. महाशिवरात्रीला, पंचामृताने शिवलिंगाव अभिषेक करणे खूप पवित्र आणि शुभ मानलं जातं. पंचामृत म्हणजे ‘पाच अमृत’, हे दूध, दही, मध, मिश्री (साखर) आणि तूप यांचे पवित्र मिश्रण आहे. शिवलिंगावर अभिषेक करण्यासाठी पंचामृताचा वापर केला जातो. पंचामृताने अभिषेक करण्यामागे खूप पवित्र आणि आध्यात्मिक कारणे आहेत. अभिषेक करताना वापरले जाणारे दूध, दही, तूप, मध आणि साखर हे शुद्धता, स्वच्छता आणि सद्गुणांचे प्रतीक आहे.

पवित्र पंचामृतात वापरल्या जाणाऱ्या पाच नैसर्गिक आणि पवित्र घटकांमध्ये गाईचे दूध, दही, तूप, मध आणि साखर यांचा समावेश आहे. हे पाच घटक पवित्रता, आरोग्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जातात. हे मिश्रण देवाला अर्पण केले जाते. यामुळे मन शांत आणि सकारात्मक उर्जेने भरते, जे आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर आहे.

पंचामृताने अभिषेक केल्याने आनंद, शांती, समृद्धी, चांगले आरोग्य आणि दीर्घायुष्य मिळते असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. हे अभिषेक धन, समृद्धी आणि सौभाग्य प्रदान करते. तसंच हे केवळ मोक्ष प्रदान करत नाही तर ग्रहांच्या दु:खांना दूर करते आणि आध्यात्मिक प्रगतीला चालना देते. यामुळे आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात असं देखील मानलं जातं. हे पंचामृत अभिषेक विशेषतः सण आणि शुभ प्रसंगी भगवान शिव, भगवान विष्णू, देवी दुर्गा, गणेश आणि इतर देवतांसाठी केले जाते.

पंचामृत बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाच गोष्टींची खासियत जाणून घ्या...

  • दूध: दूध हे कोमलता आणि पवित्रतेचे प्रतीक आहे. दुधाने शिवलिंगाचं अभिषेक केल्याने मनातील अशुद्धता दूर होण्यास मदत होते, ज्यामध्ये नकारात्मक विचार आणि इच्छांचा समावेश आहे. यामुळे दीर्घायुष्य देखील सुनिश्चित होते.
  • दही: दही स्थिरता आणि एकतेचे प्रतीक आहे. या दह्याने भगवान शिवाला अभिषेक केल्याने कुटुंबात आनंद, संपत्ती आणि कीर्ती येते.
  • तूप: ज्ञानाचे प्रतीक आहे. महाशिवरात्रीला तूपाने अभिषेक केल्याने अज्ञान दूर होते आणि यश मिळते.
  • मध: गोडवा आणि वक्तृत्वाचे प्रतीक आहे. शिवलिंगावर मधाने अभिषेक केल्याने जीवनात गोडवा येतो.
  • साखर: आनंद आणि समाधानाचे प्रतीक आहे. शिवलिंगावर साखरेने अभिषेक केल्याने दुःख दूर होते आणि आनंद मिळतो.

पंचामृत हे केवळ आध्यात्मिक अर्पण नाही तर जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या पाच महान गुणांचे प्रतीक आहे. हे मिश्रण एकता, आनंद आणि प्रेम यासारख्या मानवी गुणांच्या विकासाला प्रेरणा देतात. गाईचे दूध शुद्धतेचे प्रतीक आहे. आपले जीवन दुधासारखे शुद्ध असले पाहिजे. दही चांगुलपणाचे प्रतीक आहे. ते वाईटापासून दूर राहण्याची आणि चांगले गुण अंगीकारण्याची गरज दर्शवते. मध गोडवा दर्शवते. आपले वर्तन आणि शब्द देखील मधासारखे गोड असले पाहिजेत. गाईचे तूप शक्ती आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. आपण सर्व परिस्थितीत सकारात्मक राहिले पाहिजे. साखर किंवा फळांचा रस आनंदाचे प्रतीक आहे. आपण मोक्ष किंवा आनंदाचे अंतिम ध्येय साध्य केले पाहिजे. म्हणून, पंचामृत अभिषेकचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात वर उल्लेख केलेल्या पाच गुणांचे संतुलन साधणे आणि देवाप्रती पूर्ण भक्ती विकसित करणे आहे.

पंचामृत बनवण्याची योग्य पद्धत

  • पंचामृत बनवण्यासाठी प्रथम चांदी, पितळ किंवा स्टीललचे भांडे घ्या.
  • आता प्रथम त्यात दूध घाला आणि त्यात दही मिसळा.
  • यानंतर त्यात तूप घाला आणि तिन्ही चांगलं मिसळा.
  • दूध, दही आणि तूप यांचं मिश्रण तयार झाल्यावर त्यात मध आणि साखर किंवा गूड घाला.
  • नंतर ते चांगलं मिसळा हे पाच घटक मसळताना त्यांना घड्याळाच्या दिशेने फिरवा.

या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • पंचामृत तयार करण्यासाठी तांब्याच्या भांड्याचा वापर करू नये.
  • पंचामृत तयार करण्यापूर्वी आंघोळ करा स्वच्छ कपडे घाला आणि त्यानंतरच पंचामृत तयार करा.
  • पंचामृत तयार करताना देवाच्या नावाचे ध्यान करा, तुमच्या मनात राग, द्वेश यासारख्या कोणत्याही अशुद्धतेला थारा देऊ नका.

हेही वाचा

Last Updated : February 14, 2026 at 8:02 PM IST

TAGGED:

MAHASHIVRATRI 2026
PANCHAMRIT FOR HAPPINESS PEACE
PANCHAMRIT
HOW TO MAKE PANCHAMRIT
MAHASHIVRATRI 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.