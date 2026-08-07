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घरी नकार, रुग्णालयात जागा नाही! महाराष्ट्रात मानसिक रुग्णांच्या पुनर्वसनाचं सर्वात मोठं आव्हान

ईटीव्ही भारतनं महाराष्ट्रातील मानसिक आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला. विभागीय ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक यांच्याशी संवाद साधला.

MAHARASHTRA MENTAL HEALTH CRISIS
ईटीव्ही भारतशी बोलताना डॉ. नेताजी मुळीक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 3:14 PM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 5:53 PM IST

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मुंबई : ''लहानपणापासूनच माझा भाऊ खूप चिडचिड करायचा. राग आला की वस्तूंची फेकाफेक, आदळआपट करायचा. आम्हाला तेव्हा हा काही मानसिक आजार असेल, याची कल्पनाच नव्हती. गावातील डॉक्टरांकडं नेलं तेव्हा त्यांनी कराडच्या कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला. तिथून त्याला मिरजच्या सरकारी मानसिक रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. पण त्याला दाखल करून घ्यावं लागेल, असं डॉक्टरांनी सांगितलं, तेव्हा आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली'', असं सांगताना 32 वर्षीय 'सूरज'च्या (नाव बदलले आहे) बहिणीचा आवाज भरून येतो.

ती पुढे सांगते, "भाऊ तेव्हा बीएससी ॲग्रीचं शिक्षण घेत होता. लहानपणापासून त्याच्या वागण्याकडं आम्ही फारसं गांभीर्यानं पाहिलं नाही. तो मोठा होत गेला आणि आजारही वाढत गेला. शेवटी नाईलाजानं त्याला जवळपास एक वर्ष मिरजच्या मानसिक रुग्णालयात ठेवावं लागलं. आजही तो नियमित औषधं घेतो, तेव्हा अगदी सामान्य माणसासारखा वागतो. पण औषधं बंद झाली की तो खूप आक्रमक होतो. त्यामुळे त्याला ना नोकरी करता येते, ना शेती."

माहिती देताना डॉ. नेताजी मुळीक (ETV Bharat)

आज सूरजला मुंबईत का आणलं, असं विचारलं असता त्याची बहीण म्हणाली, "दिव्यांग प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आलो आहोत. निदान काही सरकारी योजना आणि आर्थिक मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. आमची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. थोडीशी जमीन आहे. आई-वडिलांना दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करावी लागते. त्यामुळे भावाची सर्व जबाबदारी माझ्यावरच आहे."

सूरजच्या कुटुंबाची ही कथा केवळ एका घराची नाही. राज्यातील हजारो मानसिक रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबांची हीच वस्तुस्थिती आहे. आजही मानसिक आजार म्हणजे 'वेडेपणा' असा गैरसमज समाजात मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे रुग्णांइतकाच त्यांच्या कुटुंबालाही समाजाच्या तिरस्काराचा सामना करावा लागतो. प्रत्यक्षात मानसिक आजार हा इतर आजारांप्रमाणेच उपचारानं नियंत्रणात राहू शकतो. योग्य औषधोपचार, समुपदेशन आणि कुटुंबाचा आधार मिळाला, तर अनेक रुग्ण पुन्हा सामान्य आयुष्य जगू शकतात. मात्र समाजाचा दृष्टिकोन बदलत नाही, तोपर्यंत या रुग्णांची फरपट थांबणार नाही.

याच पार्श्वभूमीवर ईटीव्ही भारतनं महाराष्ट्रातील मानसिक आरोग्य व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेतला. विभागीय ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक यांच्याशी संवाद साधला. सरकारी आणि खासगी मानसिक आरोग्य केंद्रांतील सुविधा, उपचार प्रक्रिया, पुनर्वसन, डॉक्टरांची कमतरता आणि रुग्णांचे वास्तव जाणून घेतलं. या पाहणीत अनेक धक्कादायक आणि तितकेच महत्त्वाचे पैलू समोर आले.

MAHARASHTRA MENTAL HEALTH CRISIS
राज्यात किती मानसिक आरोग्य केंद्रे (ETV Bharat)

राज्यात किती मानसिक आरोग्य केंद्रे? : राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रात चार प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयं आणि एक जेरियाट्रिक मानसिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहेत.

  • पुणे प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय - 2540 खाटा
  • ठाणे प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय - 1850 खाटा
  • नागपूर प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय - 940 खाटा
  • रत्नागिरी प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय - 365 खाटा
  • अंबाजोगाई (बीड) जेरियाट्रिक हेल्थ अँड मेंटल इलनेस सेंटर – 100 खाटा

राज्यात एकूण 5795 खाटांची सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबवला जातो. या माध्यमातून ओपीडी, समुपदेशन, औषधोपचार, जनजागृती, डे-केअर, तालुका शिबिरं आणि मेमरी क्लिनिकच्या सुविधा दिल्या जातात.

मानसिक रुग्ण रुग्णालयात कसे दाखल होतात? : डॉ. नेताजी मुळीक सांगतात की, "अनेक रुग्णांना त्यांचे नातेवाईक किंवा पोलीस रुग्णालयात घेऊन येतात. पोलीस आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतात. कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर रुग्णाला उपचारासाठी दाखल केले जाते. येथे अतिशय अस्वस्थ, आक्रमक, आत्महत्येचा विचार करणारे, स्वतःला किंवा इतरांना धोका पोहोचवू शकणारे तसेच इतर गंभीर मानसिक आजार असलेले रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. प्रत्येक रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार स्वतंत्र उपचार केले जातात."

रुग्णालयात उपचार कसे होतात? : रुग्ण दाखल झाल्यानंतर त्याची मानसिक आणि शारीरिक तपासणी केली जाते. त्यानंतर औषधोपचार सुरू होतात. मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशक आणि प्रशिक्षित परिचारिका मिळून उपचार करतात. गरजेनुसार समुपदेशन, ऑक्युपेशनल थेरपी आणि खूप जास्त आक्रमक आणि हिंसक होणाऱ्या रुग्णासाठी ईसीटी उपचार म्हणजेच नियंत्रित विद्युत उपचार पद्धत ही उपचार पद्धत खूपच कमी वेळा आणि अगदीच नाईलाज असेल तेव्हाच वापरली जाते. त्याचबरोबर योग, मनोरंजनात्मक उपक्रम आणि पुनर्वसन कार्यक्रमही राबवले जातात. महिला रुग्णांसाठी विशेष काळजी घेतली जाते. दाखल करून घेताना त्यांची सर्व वैद्यकीय तपासणी, सोनोग्राफी आणि इतर चाचण्या करून नंतरच उपचार सुरू केले जातात. त्या पूर्णपणे स्थिर झाल्यानंतरच त्यांना डिस्चार्ज दिला जातो. त्यानंतरही नियमित फॉलो-अप सुरू राहतो. रुग्ण घरी गेल्यानंतरही त्यांच्याशी संपर्क तुटत नाही. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील टीम घरभेटी देते, औषधे नियमित सुरू आहेत का याची खातरजमा करते आणि गरज पडल्यास पुन्हा डॉक्टरांकडं पाठवते."

उपचारानंतरही अनेक रुग्ण संस्थेतच का राहतात? : डॉ. मुळीक यांच्या मते, "उपचार पूर्ण होऊन मानसिक स्थिती सुधारल्यानंतर प्रत्येक रुग्णाला घरी पाठवण्याचा प्रयत्न केला जातो. कुटुंबीयांचं समुपदेशन केलं जाते. मात्र अजूनही काही कुटुंबं रुग्णांना स्वीकारत नाहीत. काही रुग्णांचा पत्ता मिळत नाही. काही पूर्णपणे निराधार असतात. अशा रुग्णांना रुग्णालयातच सुरक्षित ठेवलं जाते. त्यांना उपचार, राहण्याची व्यवस्था आणि आवश्यक सर्व सुविधा दिल्या जातात.

मानसिक आजारावर उपचार करणं हे डॉक्टरांसाठी आज मोठं आव्हान राहिलेलं नाही. योग्य औषधोपचार, समुपदेशन आणि सातत्यानं उपचार सुरू राहिले तर अनेक रुग्ण मानसिकदृष्ट्या स्थिर होतात. मात्र, त्यानंतर सुरू होतो तो खरा संघर्ष. कारण अनेक रुग्ण बरं होऊनही त्यांना घरी न्यायला कोणीच येत नाही. त्यामुळे त्यांना महिनोन्‌महिने, तर काहींना वर्षानुवर्षे मानसिक आरोग्य संस्थांमध्येच राहावे लागते."

विभागीय ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक सांगतात, "रुग्णाची प्रकृती सुधारल्यानंतर त्याला घरी पाठवण्याचाच आमचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी कुटुंबीयांशी संपर्क साधला जातो. त्यांचं समुपदेशन केलं जाते. पूर्वी अनेक कुटुंबं रुग्णांना परत घेऊन जात नसत. आता परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. अनेक कुटुंबं रुग्णांना परत घेऊन जातात. मात्र अजूनही काही रुग्णांना कुटुंब स्वीकारत नाही.

MAHARASHTRA MENTAL HEALTH CRISIS
पुनर्वसन केंद्र कायमचं घर का बनते? (ETV Bharat)

पण आता मानसिक आरोग्य क्षेत्रात मेंटल हेल्थकेअर ॲक्ट, 2017 कायद्यानुसार रुग्णांना एक वर्षापेक्षा जास्त काळ रुग्णालयामध्ये ठेवता येत नाही. अशा रुग्णांची सरकारच्या देखरेखीखाली कार्यरत असलेल्या पुनर्वसन केंद्रामध्ये ठेवले जाते आणि तिथे त्यांची सुरक्षितपणे काळजी घेतली जाते. या पुनर्वसन केंद्रामध्ये रुग्णांना रुग्णालयापेक्षा मोकळं वातावरण मिळते. त्यांना तिथं कौशल्याची कामं शिकून त्यांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न केला जातो," अशी माहिती डॉ मुळीक यांनी दिली.

पुनर्वसन केंद्र कायमचं घर बनते, कारण : मानसिक आरोग्य व्यवस्थेतील ही सर्वात गंभीर समस्या मानली जाते. अनेक रुग्ण उपचारानंतर पूर्णपणे स्थिर होतात. तरीही त्यांना केंद्रातच राहावं लागते. यामागची प्रमुख कारणं अशी आहेत -

  • कुटुंबीय रुग्णाला स्वीकारत नाहीत.
  • नातेवाईकांचा पत्ता लागत नाही.
  • काही रुग्ण पूर्णपणे निराधार असतात.
  • मानसिक आजाराबाबत समाजात अजूनही भीती आणि कलंक आहे.
  • पुनर्वसनासाठी पुरेशी केंद्रे उपलब्ध नाहीत.

यामुळे काही रुग्ण अनेक वर्षे, तर काहीजण दशकभर मानसिक आरोग्य संस्थांमध्येच राहतात.

15 ते 20 वर्षे पुनर्वसन केंद्रात राहणारे रुग्ण : डॉ. मुळीक यांच्या माहितीनुसार, "पूर्वी अनेक रुग्ण दीर्घकाळ रुग्णालयात राहत होते. आता अनेकांना पुनर्वसन केंद्रांमध्ये पाठवण्यात आले आहे. मात्र काही प्रकरणे अत्यंत गुंतागुंतीची आहेत. कुटुंबाचा आधार नसणे, नातेवाईकांचा शोध न लागणे किंवा पत्ता उपलब्ध नसणे यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेला वेळ लागतो.

मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसन केंद्रे नाहीत. ठाणे परिसरातील तळोजा आणि अंबाडी फाटा येथे काही पुनर्वसन केंद्रे आहेत. पुण्यातही काही संस्था कार्यरत आहेत. या केंद्रांमध्ये आजही काही रुग्ण 15 ते 20 वर्षांपासून राहत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचे पुनर्वसन करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत."

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल काय सांगतो? : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील चार प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयांमध्ये 978 रुग्ण पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ, 700 रुग्ण एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ, तर 466 रुग्ण निराधार अवस्थेत राहत होते. हा अहवाल 'लाँग स्टे पेशंट'ची समस्या किती गंभीर आहे, याचे वास्तव समोर आणतो.

मुंबईतील मानसिक आरोग्य सुविधांची स्थिती : मुंबईतील प्रमुख सरकारी रुग्णालयांमध्ये मानसिक आरोग्य विभाग कार्यरत आहेत. मात्र बेडची संख्या मर्यादित आहे. सायन रुग्णालयात सुमारे 30 खाटा असून रुग्णांना साधारण दोन ते तीन महिने उपचारासाठी ठेवता येते. केईएम, जे.जे. आणि नायर रुग्णालयात प्रत्येकी 20 ते 40 खाटांची व्यवस्था आहे.

खासगी क्षेत्रात मसिना रुग्णालयात मानसोपचार विभाग कार्यरत आहे. येथे डॉ. राहुल आर. घाडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओपीडी, समुपदेशन आणि ऑक्युपेशनल थेरपीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. येथे पुरुषांसाठी 40 आणि महिलांसाठी 40 अशा एकूण 80 खाटा आहेत.

प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता : मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे प्रशिक्षित डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता. मानसोपचारतज्ज्ञ, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, मनोरुग्ण विभागातील परिचारिका, मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ते आणि पुनर्वसन तज्ज्ञांची संख्या गरजेपेक्षा कमी आहे.

आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, चार प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयांमध्ये मानसोपचारतज्ज्ञांची फक्त 32 मंजूर पदे होती. 2017 ते 2021 या काळात या रुग्णालयांमध्ये 7.6 लाखांहून अधिक ओपीडी आणि 1.5 लाखांहून अधिक आयपीडी रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. मात्र अनेक वरिष्ठ पदे रिक्त असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे उपलब्ध डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण असल्याचे यावरून दिसते.

डॉ. मुळीक यांच्या मते, "मानसिक आरोग्य सेवांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक आहे. सायकियाट्रिक नर्सिंगचे विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या परिचारिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे या नर्सिंगचे विशेष प्रशिक्षण केंद्र सरकारतर्फे या रुग्णालयांमध्येच सुरू केले जाणार आहे," अशी माहिती डॉक्टर मुळीक यांनी दिली. याशिवाय रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी जनजागृती, समुपदेशन आणि मार्गदर्शनही सातत्याने केले जाते.

औषधे मोफत मिळतात का? : डॉ. मुळीक सांगतात, "रुग्णांना लागणारी बहुतांश औषधं शासनामार्फत उपलब्ध करून दिली जातात. साधारण 85 टक्के औषधांची खरेदी राज्यस्तरावर केली जाते. काही औषधे तातडीने आवश्यक असल्यास स्थानिक स्तरावर खरेदी केली जाते. त्यामुळे शक्यतो रुग्णांना स्वतःच्या पैशानं औषधं खरेदी करावी लागू नयेत, यालाच प्राधान्य दिले जाते."

कायदा, सुविधा आणि व्यवस्थेतील उणिवांचं वास्तव : मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तीला केवळ औषधोपचाराची गरज नसते, तर त्याला कुटुंबाचा आधार, समाजाचा स्वीकार आणि सन्मानानं जगण्याची संधीही तितकीच आवश्यक असते. मात्र आजही अनेक रुग्ण उपचारानंतरही समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे मानसिक आरोग्य व्यवस्थेपुढं उपचारापेक्षा मोठं आव्हान आहे ते पुनर्वसनाचे.

Mental Healthcare Act 2017 रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण : मानसिक आरोग्य क्षेत्रात मेंटल हेल्थकेअर अॅक्ट, 2017 हा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार मानसिक आजार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला उपचाराचा अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, गोपनीयता आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण मिळणे बंधनकारक आहे. हा कायदा पूर्णपणे रुग्णकेंद्री असून रुग्णाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी तसेच मेंटल हेल्थ रिव्ह्यू बोर्ड कार्यरत आहेत.

रुग्णालयांची पाहणी कशी होते? : मानसिक आरोग्य केंद्रांवर देखरेख ठेवण्यासाठी विविध समित्या कार्यरत असतात. या समित्यांमध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक, जनआरोग्य अधिकारी, इतर शासकीय अधिकारी, मानसोपचारतज्ज्ञ (Psychiatrist), वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे अशासकीय सदस्य यांचा समावेश असतो. या समित्या रुग्णालयांची पाहणी करून अहवाल सादर करतात. मेंटल हेल्थ रिव्ह्यू बोर्ड किंवा राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या नियमानुसार साधारण दोन ते तीन महिन्यांनी पाहणी केली जाते.

याशिवाय मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था नियमितपणे रुग्णालयांना भेट देतात. त्या रुग्णांच्या उपचारांसोबतच पुनर्वसन, कुटुंबाशी संपर्क आणि रुग्णांच्या हक्कांसाठी मदत करतात. सामाजिक संस्थांच्या साधारण वर्षातून चार वेळा भेटी होतात.

रुग्णांना कायम औषधांच्या प्रभावाखाली ठेवले जाते का? : मानसिक आरोग्य केंद्रांबाबत समाजात अनेक गैरसमज आहेत. काही लोकांचा असा समज असतो की रुग्णांना कायम औषधांच्या प्रभावाखाली ठेवले जाते किंवा त्यांना बंदिस्त केले जाते. मात्र मुळीक यांच्या मते, "गंभीर मानसिक आजार असलेल्या काही रुग्णांना स्वतःचे किंवा इतरांचे नुकसान होऊ नये म्हणून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं औषधं आणि विशेष देखरेखीची गरज असते. उपचाराचा उद्देश रुग्णाला नियंत्रणात ठेवणं नसून त्याला पुन्हा सामान्य आयुष्य जगण्यासाठी सक्षम करणं हा असतो."

जिल्हा स्तरावर मानसिक आरोग्य सेवा : राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू आहे. या माध्यमातून ओपीडी सेवा, समुपदेशन, औषधोपचार, डे-केअर सेवा, तालुका मानसिक आरोग्य शिबिरे, मेमरी क्लिनिक, जनजागृती कार्यक्रम राबवले जातात.

याशिवाय Tele-MANAS (14416) ही 24 तास सुरू असलेली हेल्पलाइन आहे. या माध्यमातून मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांवर मोफत समुपदेशन आणि मार्गदर्शन दिले जाते. राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये मेमरी क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहेत.

रुग्ण घरी गेल्यानंतरही उपचार सुरूच : मानसिक आजारात उपचार थांबवणं धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे रुग्ण घरी गेल्यानंतरही त्याचा फॉलो-अप सुरू ठेवला जातो. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातील टीम औषधे नियमित सुरू आहेत का याची तपासणी करते. रुग्ण आणि कुटुंबीयांना मार्गदर्शन करते, गरज पडल्यास पुन्हा डॉक्टरांकडं पाठवते. यामुळे रुग्ण उपचारानंतरही मानसिक आरोग्य व्यवस्थेशी जोडलेला राहतो.

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Last Updated : August 7, 2026 at 5:53 PM IST

TAGGED:

MAHARASHTRA MENTAL HEALTH CRISIS
PATIENT REHABILITATION CHALLENGES
महाराष्ट्रातील मानसिक आरोग्य संकट
मानसिक रुग्णांचं पुनर्वसन
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