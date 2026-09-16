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खासगी रुग्णालयातील प्रचंड नफेखोरी तुकाराम मुंढेंच्या रडारवर; थेट एनपीपीएला पत्र लिहून दर नियंत्रणाची केली मागणी
खासगी रुग्णालयांमध्ये औषधांसोबतच विविध वैद्यकीय उपकरणांसाठी रुग्णांकडून मोठी रक्कम आकारली जाते. या पार्श्वभूमीवर एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं आहे.
Published : September 16, 2026 at 1:08 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनानं केलेल्या पाहणीत वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतीत मोठी तफावत असल्याचं समोर आलं आहे. यानंतर एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारच्या औषध विभाग आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीला (एनपीपीए) पत्र लिहून या किमतीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे.
काही वैद्यकीय उपकरणे खासगी रुग्णालयांकडून अत्यंत कमी किमतीत खरेदी केली जातात. मात्र, त्याच उपकरणांसाठी रुग्णांकडून मोठी रक्कम आकारली जात असल्याचं एफडीएला पाहणीत आढळलं. उदाहरणार्थ, एका आयव्ही सेटची खरेदी किंमत 11.05 रुपये असताना त्यासाठी रुग्णाकडून 325 रुपये आकारले जात असल्याचं पाहणीत समोर आलं. म्हणजेच खरेदी किंमत आणि रुग्णाच्या बिलातील रक्कम यामध्ये मोठी तफावत आहे. काही उपकरणांच्या बाबतीत हा फरक तब्बल 2,841 टक्क्यांपर्यंत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
याचप्रमाणे काही कॅथेटर 29.41 रुपयांना खरेदी करून त्याची कमाल किरकोळ किंमत 310 रुपये असल्याचंही सर्वेक्षणात आढळले. आयव्ही सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क यांसारख्या रुग्णालयात नियमित वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांचाही या पाहणीत समावेश होता. त्यामुळे रुग्णालयात उपचार घेताना केवळ औषधांचाच नाही, तर वैद्यकीय उपकरणांच्या बिलाचाही मोठा आर्थिक भार रुग्णांवर पडत असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
किंमतीतील हा फरक का?- आवश्यक औषधांच्या किमतींवर केंद्राच्या औषध किंमत नियंत्रण आदेशांतर्गत काही प्रमाणात नियंत्रण आहे. मात्र, अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही वस्तूंवर अशा प्रकारचे थेट दर नियंत्रण लागू नाही. त्यामुळे उत्पादक, वितरक आणि रुग्णालयांच्या पातळीवर किंमत वाढत जात असल्याचा मुद्दा एफडीएनं केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज- मुंढे यांनी केंद्राकडे वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींचा सखोल आढावा घेऊन खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतीतील फरकासाठी निश्चित नियम करण्याची मागणी केली आहे. उपकरणांवरील नफ्याला मर्यादा घालणे, वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणं आणि रुग्णांना बिलामध्ये अधिक पारदर्शक माहिती मिळावी, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज त्यांनी मांडली आहे. या वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत रचनेचा आढावा घेतला जात आहे. महाराष्ट्रासोबतच पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडू येथूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्याचं अहवालात नमूद आहे.
एनपीपीए कशाची तपासणी करत आहे?- 'नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी' (NPPA) ही देशातील औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणारी सरकारी संस्था आहे. औषधांच्या किमती निश्चित करण्यासाठी आणि औषधांची सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक काम करते. मुंढे यांच्या अहवालानंतर एनपीपीए उत्पादने रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी उत्पादक आणि मध्यस्थ मोठा नफा वाढवत आहेत का, याची तपासणी करत आहे. तसेच औषध कंपन्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची आणि अंतर्गत किंमत सूचींची महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणाशी तुलना करत आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली. सरकारनं यापूर्वी कोरोनरी स्टेंट आणि गुडघा प्रत्यारोपण प्रणाली यांसारख्या उत्पादनांसाठी थेट किंमत नियंत्रणाचा वापर केला आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि अनेक सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या होत्या.
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