गॅस टंचाईचा फटका! घराघरात वाढला विद्युत चुलींचा वापर; पण वापरताना 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात

इंडक्शन स्टोव्हसाठी विशिष्ट प्रकारच्या भांडी वापरावी लागतात, जसे की लोखंड किंवा स्टील. योग्यरित्या वापरल्यास, ते एक उत्तम पर्याय आहेत. वाचा सविस्तर..,

गॅस टंचाईचा फटका! घराघरात वाढला विद्युत चुलींचा वापर; पण वापरताना 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 14, 2026 at 12:01 PM IST

LPG gas Shortage: पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात पोहोचणाऱ्या कच्च्या तेलाचा आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी, भारतात सध्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे रेस्टॉरंट्स आणि भोजनालयांना गंभीर अडचणी सामना करावा लागत आहे तर कही रेस्टॉरंट बंद देखील करण्यात आले आहेत. ही कमतरता लवकरच घरगुती गॅस सिलिंडरमध्येही पसरू शकते या भीतीने, लोक पर्यायी उपाय शोधत आहेत आणि इलेक्ट्रिक स्टोव्हकडे वळत आहेत. विशेष म्हणजे, बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये इंडक्शन स्टोव्ह, एअर फ्रायर्स आणि इलेक्ट्रिक कुकरची विक्री अनेक पटींनी वाढली आहे.

अनेक मॉडेल्स भौतिक किरकोळ दुकानांमध्ये आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वेगाने विकले जात आहेत. संभाव्य गॅस टंचाईला दूर करण्यासाठी ही आधुनिक उपकरणे खरोखरच एखाद्याच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत का? शिवाय, स्वयंपाकाच्या इंधनाचा किफायतशीर वापर करण्याचे इतर मार्ग आहेत का हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

टंचाईची भीती, बाजारातील ट्रेंड वाढत आहेत: स्वयंपाकाच्या गॅसची सध्या कोणतीही कमतरता नसल्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी, बाजारातील चिंतेमुळे ग्राहकांचे वर्तन बदलले आहे. सामान्यतः केवळ गॅस सिलिंडरवर अवलंबून राहणारे शहरवासी आता इलेक्ट्रॉनिक स्वयंपाक उपकरणे आगाऊ खरेदी करत आहेत. लोक गॅस पुरवठा अचानक बंद झाला तर अडचणीत येण्याची भीती असल्याने ते ही उपकरणे स्टँडबायवर ठेवत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक स्टोअर्स ग्राहकांनी भरलेले आहेत. अनेक आघाडीच्या ब्रँडची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही स्टॉकमध्ये नाहीत.

इंडक्शन आणि इलेक्ट्रिक स्टोव्हचे आरोग्य फायदे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, इलेक्ट्रिक स्टोव्ह हे स्वाभाविकपणे सुरक्षित असतात. मात्र, ते गॅस स्टोव्हप्रमाणे उघड्या ज्वाला सोडत नसल्यामुळे, आगीच्या अपघातांचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो. ते जाळताना स्वयंपाकघरात निर्माण होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण देखील कमी करतात. परिणामी, स्वयंपाकघरातील हवेची गुणवत्ता सुधारते. इंडक्शन स्टोव्हसाठी विशिष्ट प्रकारच्या स्वयंपाक भांड्यांचा वापर आवश्यक असतो, जसे की लोखंड किंवा स्टीलपासून बनवलेले. योग्यरित्या वापरल्यास, ते गॅस स्टोव्हच्या कार्यक्षमतेला टक्कर देणारा एक उत्कृष्ट पर्याय म्हणून काम करतात.

एअर फ्रायर्स आणि आधुनिक उपकरणांचा वापर: इलेक्ट्रिक स्टोव्हच्या पलीकडे जाऊन, लोक सध्या एअर फ्रायर्स खरेदी करण्यात उत्सुकता दाखवत आहेत. त्यांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कोणतेही तेल न वापरता शिजवलेले अन्न तयार करण्याची क्षमता. हे आरोग्यासाठी फायदेशीर असले तरी, त्यांचा वापर करून पारंपारिक भारतीय पदार्थांची संपूर्ण श्रेणी तयार करणे आव्हानात्मक असू शकते. विशेषतः, ते सांबार, रसम सारख्या द्रव-आधारित पदार्थ तयार करण्यासाठी योग्य नाहीत. तसंच ते स्नॅक्स, अॅपेटायझर तयार करण्यासाठी अधिक योग्य आहेत. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर केवळ स्वयंपाकाचा वेळ कमी करत नाहीत तर भाज्यांमध्ये आढळणारे पोषक घटक टिकवून ठेवण्यास देखील मदत करतात.

विद्युत उपकरणे वापरताना कोणती खबरदारी घ्यावी?: विद्युत उपकरणे वापरताना काही व्यावहारिक बाबी देखील विचारात घेतल्या पाहिजेत. ही उपकरणे मोठ्या प्रमाणात वीज वापरतात, त्यामुळे तुमच्या घरातील विद्युत वायरिंग आणि कनेक्शन भार हाताळण्यासाठी पुरेसे आहेत का हे तपासणे आवश्यक आहे. शिवाय, एकाच प्लग पॉइंटला अनेक उपकरणे जोडणे टाळावे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मायक्रोवेव्ह ओव्हन अन्न पुन्हा गरम करण्यासाठी उत्कृष्ट असले तरी, ते स्टोव्हवर शिजवलेल्या अन्नाची चव पूर्णपणे प्रतिकृत करत नाहीत हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचं आहे.

ऊर्जा वाचवण्याचे काही सोपे मार्ग कोणते ?: नवीन उपकरणे खरेदी करण्याऐवजी, तुम्ही विद्यमान ऊर्जा संसाधनांचा आर्थिकदृष्ट्या वापर करण्यासाठी काही मूलभूत सवयी अवलंबू शकता. प्रसिद्ध पोषणतज्ञ नंदिता अय्यर तिच्या इंस्टाग्राम पेजवर शेअर करत तीने काही सोप्या पद्धतींचे अनुसरण करून तुम्ही 30 टक्क्यांपर्यंत ऊर्जा वापर वाचवू शकता याबद्दल माहिती दिलीय.

  • स्वयंपाकासाठी लागणारे डाळ आणि इतर साहित्य आधी भिजवून ठेवणे.
  • स्वयंपाकासाठी प्रेशर कुकरचा व्यापक वापर.
  • अन्न शिजवताना नेहमी झाकून शिजवा.

