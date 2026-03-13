ETV Bharat / health-and-lifestyle
गॅस बुकिंग करूनही डीलर सिलेंडर देत नसेल तर या क्रमांकावर नोंदवा तक्रार
भारत गॅस, इंडेन आणि एचपी गॅस सिलेंडर बद्दल काही तक्रारी अल्यास ग्राहकांसाठी काही हेल्पलाइन नंबर जारी करण्यात आले आहेत.
Published : March 13, 2026 at 5:31 PM IST
LPG gas crisis : मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि पुरवठ्याभोवती अनिश्चितता असताना, देशात एलपीजी सिलिंडरबद्दल चिंता वाढली आहे. तथापि, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की घरगुती गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही आणि जनतेच्या स्वयंपाकाच्या गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.
खरं तर, इराण, अमेरिका आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून, केंद्र सरकारने आधीच गॅस वितरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, घरगुती वापर, सीएनजी आणि पीएनजी सारख्या क्षेत्रांना 100% गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतात खरोखरच एलपीजी सिलिंडरची कमतरता आहे का? जागतिक भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, असंख्य अहवाल आणि अफवांमुळे भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या उपलब्धतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. मध्य पूर्वेतील संकट अधिक तीव्र झाले तर एलपीजी पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो अशी भीती अनेक कुटुंबांना आहे. या चिंता दूर करण्यासाठी, सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशभरात घरगुती एलपीजी पुरवठा स्थिर आहे. याचा अर्थ असा की देशात पुरेसा एलपीजी साठा उपलब्ध आहे. अधिकाऱ्यांनी असंही सांगितलं की, जर पुरवठ्यातील कोणतेही आव्हान उद्भवले तर घरगुती ग्राहकांना व्यावसायिक ग्राहकांपेक्षा प्राधान्य दिले जाईल.
एलपीजी बुकिंगचा कालावधी 25 दिवसांपर्यंत का वाढवण्यात आला आहे? अलिकडेच एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे, एलपीजी बुकिंग सायकल वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी ग्राहक 21 दिवसांनी सिलिंडर रिफिल करू शकत होते. आता, बुकिंगमधील अंतर 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या बदलामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये एलपीजी सिलिंडरचे समान वितरण सुनिश्चित होण्यास मदत होते. बुकिंग कालावधी वाढवल्याने अनावश्यक साठेबाजी रोखली जाते आणि अनिश्चित जागतिक परिस्थितीत पुरवठा साखळी सुरळीत होतो.
जर एलपीजी डीलरने जास्त पैसे मागितले तर काय करावं? काही भागात, ग्राहकांनी तक्रार केली आहे की, काही एलपीजी डीलर्स सिलिंडर डिलिव्हरी करण्यास उशीर करतात किंवा जास्त शुल्क मागतात. अशा कृती बेकायदेशीर आहेत आणि सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहेत. जर एखाद्या डीलरने कन्फर्म बुकिंग असूनही डिलिव्हरी करण्यास नकार दिला किंवा अतिरिक्त शुल्क मागितले तर ग्राहक ताबडतोब त्यांच्या एलपीजीच्या अधिकृत हेल्पलाइनवर तक्रार दाखल करू शकतात.
सरकारने नागरिकांना अशा घटनांची तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून अधिकारी काळाबाजार किंवा अनुचित पद्धतींमध्ये सहभागी असलेल्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू शकतील.
इंडेन गॅस हेल्पलाइन नंबर्स
इंडेन एलपीजी सेवा वापरणारे ग्राहक खाली दिलेल्या क्रमांकांवर तक्रारी नोंदवू शकतात किंवा मदत मागू शकतात.
1800-2333-555 (टोल फ्री)
771895555 (एलपीजी बुकिंग आणि तक्रारी)
हे हेल्पलाइन सेवा ग्राहकांना एलपीजी डिलिव्हरीशी संबंधित डिलिव्हरी विलंब, जास्त शुल्क आकारणी किंवा इतर समस्यांची तक्रार करण्याची परवानगी देतात.
भारत गॅस हेल्पलाइन नंबर्स
डिलिव्हरी किंवा डीलरच्या वर्तनाशी संबंधित समस्यांना तोंड देणाऱ्या भारत गॅस ग्राहकांना या अधिकृत हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधता येईल...
1800-22-4344(टोल फ्री)
7715012345 (एलपीजी बुकिंग)
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डीलर्सवर कारवाई करता यावी म्हणून कंपनी ग्राहकांना तक्रारी दाखल करण्यास प्रोत्साहित करते.
एचपी गॅस हेल्पलाइन नंबर
एचपी गॅस वापरकर्ते या संपर्क क्रमांकांद्वारे देखील तक्रारी दाखल करू शकतात...
1800-2333-555(टोल फ्री)
9493602222 (एचपी एनीटाइम एलपीजी)
या हेल्पलाइन एलपीजी बुकिंग आणि तक्रारी दाखल करण्यासाठी 24 तास मदत करतात.
ग्राहकांना घाबरू नका असे आवाहन करण्यात आले आहे: घरांच्या दैनंदिन स्वयंपाकाच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी सरकारने घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसला प्राधान्य दिले आहे. म्हणूनच, ग्राहकांना सिलिंडरची आवश्यकता असेल तेव्हाच सिलिंडर बुक करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे आणि डीलर्सकडून कोणत्याही अनियमिततेची तक्रार अधिकृत तक्रार चॅनेलद्वारे करावी. पुरेसा साठा आणि सुरळीत वितरण व्यवस्था असल्याने, ग्राहकांना देशात एलपीजीच्या उपलब्धतेबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जागतिक अनिश्चितता असूनही, भारतातील एलपीजी पुरवठा सुरक्षित आहे यावर जनतेने सरकारवर विश्वास ठेवला पाहिजे.